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Мария Захарова: Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се бият за идеите на този киевски режим
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се бият за идеите на този киевски режим

27 Август, 2026 16:24 1 333 94

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • нато-
  • германия-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски

Според руския дипломат това не е изолиран инцидент, а тенденция, като по думите ѝ няколкостотин такива случая са регистрирани в цяла Германия

Мария Захарова: Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се бият за идеите на този киевски режим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските наборници масово бягат от германските тренировъчни лагери, с което ясно показват, че не желаят да се борят за така наречените европейски ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Повод за коментара ѝ стана статия в германското издание Die Zeit, в която се посочва, че украински военнослужещи са дезертирали по време на обучение във военни полигони в германската провинция Саксония-Анхалт.

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"Украинците, намиращи се в центъра на Европа, бягат от тези същи тренировъчни лагери, точно както са бягали от концентрационни лагери. Това е изненадващ обрат в историята за тези, които не го знаят'', заяви дипломатът.

Според руския дипломат това не е изолиран инцидент, а тенденция, като по думите ѝ няколкостотин такива случая са регистрирани в цяла Германия.

"Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се борят за идеите на този киевски режим в неговия неонацистки облик, нито за корумпираното правителство на Володимир Зеленски, нито за така наречените европейски ценности'', добави Захарова.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    33 25 Отговор
    Да идва зеления и да си ги прибира от плажовете от черноморието!
    Не ги щем!!!!

    Коментиран от #11, #20, #62

    16:26 27.08.2026

  • 2 Колко избягаха

    25 10 Отговор
    От Оркестания и колко дадоха фира от алкохола.
    Ха ха ха

    16:27 27.08.2026

  • 3 Соломон

    39 21 Отговор
    А оная опашка от руснаци на грузинската граница какво показва

    Коментиран от #59, #92

    16:27 27.08.2026

  • 4 Само питам

    26 16 Отговор
    Гръмнатият днес полковник за кои ценности е воювал?М?

    Коментиран от #14

    16:27 27.08.2026

  • 5 Те ли

    28 13 Отговор
    задръстват грузинската граница?

    Коментиран от #8

    16:27 27.08.2026

  • 6 АНАЛОГов

    28 7 Отговор
    АМИ ТО У НАС 2 МИЛИОНА ИЗБЯГАХА ПРЕДИМНО В ЗАПАДНА ПОСОКА.КАКЪВ ЛИ Е РЕЖИМЪТ ТУКА ?

    16:28 27.08.2026

  • 7 Маша

    13 11 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #21, #57

    16:28 27.08.2026

  • 8 Ха ХаХа

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Те ли":

    Задръстен си отзад

    Коментиран от #12

    16:29 27.08.2026

  • 9 Наборници

    17 12 Отговор
    Избягали в русията и там направо ги пратили на фронта. Не могли да оцелеят и две седмици.

    16:29 27.08.2026

  • 10 Един дрон

    15 10 Отговор
    трепе по сто мужика!За какво са им наборници?

    16:29 27.08.2026

  • 11 Еш па тоа изкле ссък

    20 11 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Тия у нас са руснаци сдобили се с украински паспорти от окупираните области.Иначе Путин щеше да ги мобилизира.

    Коментиран от #40, #83

    16:29 27.08.2026

  • 12 Типичен руски

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    интелект!

    Коментиран от #18

    16:30 27.08.2026

  • 13 Нямат край

    18 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #22

    16:30 27.08.2026

  • 14 Тунгус

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Като дойдеш скоро в Сибир ще ти изясним

    Коментиран от #24

    16:30 27.08.2026

  • 15 Хи хи

    25 13 Отговор
    Другарко Захарова , говори за руснаците , не мисли украинците . Руснаците също не искат да се бият за руският режим , но на Вас не ви пука за младите руснаци .

    Коментиран от #30, #65

    16:30 27.08.2026

  • 16 ,,,,,,

    10 3 Отговор
    Парцал

    16:31 27.08.2026

  • 17 Както и избягалите руски наборници

    19 8 Отговор
    Просто страх за живота. Разбираемо. Нищо режимско няма. Плоска кремълска пропаганда.
    Да дойдеш да видиш нашите копейци.
    Ако нападнете България, ще се присъединят към вас и ще стрелят по нас.

    Коментиран от #78

    16:31 27.08.2026

  • 18 Казал

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Типичен руски":

    Вонящият европедал

    16:31 27.08.2026

  • 19 Същото може да се каже и за Русия

    17 8 Отговор
    Избягалите руски наборници ясно показват, че не желаят да се бият за идеите на Кремълския режим...
    Справка Казахстан, Грузия, Армения....650 000 към 2024 г.

    16:31 27.08.2026

  • 20 Не бързай

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Те са путинци като теб.

    Коментиран от #86

    16:32 27.08.2026

  • 21 хаха🤣

    14 10 Отговор

    До коментар #7 от "Маша":

    баба Маша става най-велика, след като си вземе дневната доза бело🤣

    Коментиран от #25, #29

    16:32 27.08.2026

  • 22 Цепенето на дърва вхч Сибир

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Нямат край":

    Няма край за уйгуропомаците

    16:32 27.08.2026

  • 23 Хи,хи,хи...

    15 7 Отговор
    То затуй за Рашистан севернокорейци не се бият. Жалката Maшa....

    16:32 27.08.2026

  • 24 Пръдлю

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тунгус":

    Като дойдат ще се наассереш.Пръдлю.

    Коментиран от #28

    16:32 27.08.2026

  • 25 Типичен

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "хаха🤣":

    Украински простак

    16:33 27.08.2026

  • 26 мими мимммииии

    6 1 Отговор
    абе бягат че не искат да ги утрепете. какви 5 рубли.

    16:33 27.08.2026

  • 27 Казуар

    15 9 Отговор
    Захаринке, а пък руснаците са готови да станат пушечно месо на Путин. Има съобщения, че напират към Армения да се крият.

    Коментиран от #31, #34

    16:33 27.08.2026

  • 28 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Пръдлю":

    От безказармени боклуци ли бе Резнякоф

    Коментиран от #42

    16:34 27.08.2026

  • 29 Онова

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаха🤣":

    с ориз ли?

    16:34 27.08.2026

  • 30 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Договорите на доброволците на месечна база, друго говорят... Също прави впечатление, как в работен ден и работно време само някви "умници" пишат

    16:34 27.08.2026

  • 31 Чакай

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Казуар":

    Гуджо мравки....

    16:35 27.08.2026

  • 32 Руската нация, доколкото е

    10 4 Отговор
    възможно да се определи като такава, се топи като сняг през май, лелката Захарова се загрижила за украинците :)

    Коментиран от #37

    16:35 27.08.2026

  • 33 Много повече

    6 11 Отговор
    В Укра циреят на гражданската война е набрал и това паникьоса САЩ.Започва верижен разпад на границите на Украйна - първо чОпват Полша,Унгария и Румъния. Това легитимира Германия и тя си връща Силезия,Померания ,Източна Прусия и Данциг от Полша. Британия,Полша и Укра набутаха САЩ в киреча и затова ЦРУ дотърча в Москва.Никой в 1914г. не допускам ,че заради Босна ще започне световна война. Сега предпоставките за много повече.

    Коментиран от #36

    16:36 27.08.2026

  • 34 Не само там

    19 6 Отговор

    До коментар #27 от "Казуар":

    Границите на РФ с Грузия, Армения и Беларус са задръстени с бягащи руски мъже в наборна възраст.

    16:36 27.08.2026

  • 35 Малко данни

    22 7 Отговор
    114 хиляди мужици избягаха от концлагера Русия само за миналата седмица .

    Коментиран от #38, #46

    16:36 27.08.2026

  • 36 Ай майкуууу

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Много повече":

    Ай,айй.😂😂😂😂😂😂

    16:37 27.08.2026

  • 37 Ти виж

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Руската нация, доколкото е":

    Българската нация ...

    16:37 27.08.2026

  • 38 Кой те гръмна

    5 11 Отговор

    До коментар #35 от "Малко данни":

    В тъпата помашка тиква?

    Коментиран от #50

    16:38 27.08.2026

  • 39 Това не е новост !

    8 16 Отговор
    От фронта също масово дезертират!
    Капитулацията на Украйна и разпадът на ЕС и НАТО е неизбежен!

    16:38 27.08.2026

  • 40 Преброяване на тролчетата

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Еш па тоа изкле ссък":

    Никак не си в час по темата. Явно и не само ти. Проблемите са, че тези които са наясно, нищо не правят.

    16:38 27.08.2026

  • 41 Ъъъ

    8 17 Отговор
    Мдааа... Маша бръкна с боксова ръкавица в zadника на еврастчетата.... Съдейки по коментарите де.... 🤣

    Коментиран от #55, #73, #79

    16:39 27.08.2026

  • 42 Копейкотрошач

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Мисля,че вратленцето ти няма издържи една минута.

    Коментиран от #48, #49

    16:40 27.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 копейка с чалма

    11 7 Отговор
    Мара, айде да избягаме заедно
    докато не е станало късно, а?

    16:41 27.08.2026

  • 45 гост

    17 5 Отговор
    В Украйна...имат акъл,не искат...в Русия....нямат акъл...загиват,за кефа на един отявлен фашист.

    Коментиран от #51

    16:42 27.08.2026

  • 46 Малко и нахално

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Малко данни":

    Реални данни скоро няма да има, така че не се пъни.

    16:42 27.08.2026

  • 47 .....

    8 3 Отговор
    Боклук.

    16:42 27.08.2026

  • 48 Какво вратленце

    2 9 Отговор

    До коментар #42 от "Копейкотрошач":

    Разцепеняко безказармен
    Ще ядеш сикиите нон стоп

    16:43 27.08.2026

  • 49 Смешник

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Копейкотрошач":

    Нямаш 50 кила с пълен памперс, иначе много боен.

    16:43 27.08.2026

  • 50 Герги

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Кой те гръмна":

    задава се мобилизация и наистина има движуха....

    Коментиран от #52

    16:43 27.08.2026

  • 51 Простак

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "гост":

    219 %

    Коментиран от #71

    16:43 27.08.2026

  • 52 Стягай

    3 9 Отговор

    До коментар #50 от "Герги":

    Партенките и на фронта

    16:44 27.08.2026

  • 53 Цвете

    10 3 Отговор
    ЕХ ЗАХАРОВА, ТИ НЕ МЛЪКНА ЦЯЛА ГОДИНА СЕ ЖАЛВАШ ,ЗАЩО ТАКА? КОЙ ТИ ПРОБУТВА ЛЪЖЛИВА ИНФОРМАЦИЯ?. Я КАЖИ, КОЛКО СА ЗАГИНАЛИТЕ МЛАДИ ХОРА ОТ РУСИЯ, ИМА ЛИ СТАТИСТИКА ? ПУСНАХТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТА ИЛИ Е КАРАТЕ ПО СТАРОМУ.ТВОИТЕ СЪНАРОДНИЦИ БЯХА ЛИ НА ПОЧИВКА? МАГАЗИНИТЕ НАПЪЛНИХТЕ ЛИ С ПРОВИЗИИ ,ЧЕ ОНЗИ ДЕН ЕДНА МЛАДА ЖЕНА ПОКАЗА ПРАЗНИТЕ РАФТОВЕ? ИСТИНА ЛИ Е? НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ ИМА ЛИ ВЕЧЕ БЕНЗИН ,ЧЕ ОПАШКИТЕ ВИ СТИГНАЛИ ДО ЧИСЛОТО 7 КИЛОМЕТРА ? ТОВА Е ВАЖНОТО ДНЕС, ДРУГОТО ГО ОСТАВИ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ.😂👍🥂

    Коментиран от #66

    16:46 27.08.2026

  • 54 ЯХБЗ

    12 2 Отговор
    Пияницата Маша да каже нещо за избягалите руски донаборници в Армения, Беларус,Казахстан и останалите бивши съветски республики!

    16:47 27.08.2026

  • 55 Въпрос

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъ":

    Явно знаеш от личен опитБоклук нeдъгав?

    Коментиран от #67

    16:47 27.08.2026

  • 56 Мишел

    11 2 Отговор
    На 27 август са ударени руската рафинерия "Башнефт-Уфанефтехим" и завода към нея. "Башнефт-Уфанефтехим" осигуряв преработка на въглеводородни суровини и произвеждаща широка гама от горива, смазочни материали и ароматни въглеводороди. Заводът е с двойно предназначение, доставя и специализирани горива за руската армия и нефтохимически суровини за производството на материали с отбранително предназначение.

    Коментиран от #58

    16:48 27.08.2026

  • 57 1234

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Маша":

    само на мен ли Маша ми прилича на вокалиста на Рамщайн хахаха

    16:49 27.08.2026

  • 58 чичо Кольо пие бира

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Еваларката.

    16:51 27.08.2026

  • 59 Факт

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Щом има опашка,значи границата за разлика от Украйна е отворена.И колкото и опашка да има Русия си е пак 125 млн а Украйна уж побеждава,няма жертви и е много хубаво там пък от 50 останаха 25 млн.Ха,де!Диалектика.

    Коментиран от #60

    16:51 27.08.2026

  • 60 чичо Кольо пие бира

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Факт":

    Муха.

    16:53 27.08.2026

  • 61 А МОЧАТА?

    6 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:54 27.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха ха ха

    5 4 Отговор
    А в русия събират от улицата пияници и наркомани да ги пращат на фронта.

    Коментиран от #68

    16:56 27.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Перо

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Разликата е, че руснаците се бият за Русия, а украинците за ционистки режими от 2014 г. до сега!

    Коментиран от #81

    16:57 27.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ъъъ

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Въпрос":

    "Явно знаеш от личен опитБоклук нeдъгав?"

    Личи си по реакцията ви.... 🤣

    Иначе по темата.... Според украинските служби, дезертиралите руски войници са над 50 000, докато по официални руски данни са заведени 16 000 дела срещу дезертьори..... Коя цифра е по-евтина, нека всеки сам прецени..... В същото време, по официални украински данни, дезертьорите са над 400 000, а наказателните производства срещу дезертьорите са над 250 000..... Това според украинците.

    16:57 27.08.2026

  • 68 Събирай си

    1 5 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ха ха":

    Партакешите и на фронта да защитаваш наркоизрода

    Коментиран от #84

    16:59 27.08.2026

  • 69 Като показвате такава тежка форма

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ХаХа":

    на отчаяние и безсилие вредите още повече на Русия и наливате вода в мелницата на противниците й.

    17:03 27.08.2026

  • 70 Мечето

    3 0 Отговор
    малкото пиянде,на фронта ли е?

    17:05 27.08.2026

  • 71 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Простак":

    простака обижда а аз не обиждам,нали може да го асимилираш с едната си гънка...

    Коментиран от #80

    17:06 27.08.2026

  • 72 А кремльовските чеда

    2 0 Отговор
    са в гнилия запад!

    17:06 27.08.2026

  • 73 Млък ве,

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъ":

    пик04!

    17:07 27.08.2026

  • 74 И Хитлер

    3 0 Отговор
    не е бомбил така Русия!

    17:08 27.08.2026

  • 75 А избягалите руски нанорници?

    2 1 Отговор
    А, Маша?

    17:08 27.08.2026

  • 76 Весел Патиланец

    2 0 Отговор
    Бягат само патрЕотитЕ - останалите си защитавата семействата и земята!
    Ще им изпращаме колкото е нужно техника и пари за да не допуснат да се разпростре кафявата чума отново на нашият континент!

    17:08 27.08.2026

  • 77 Капейчо

    1 1 Отговор
    И аз така мисля! Наборниците бягат, защото не искат да се бият за така наречените европейски ценности. Като избягат веднага отиват да се запишат да се борят за руските ценности. А те, както знаем са много ценни.

    17:10 27.08.2026

  • 78 Баязид I

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Както и избягалите руски наборници":

    Е.... малко си преувеличил,само ще има пълна лустрация за всички деца и внуци на членовете на БКП , СДС , НДВС, ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #82

    17:12 27.08.2026

  • 79 Какво е означава

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъ":

    русорастчета и еврастчета ?

    17:12 27.08.2026

  • 80 Русофилите са

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "гост":

    в тежка форма на амок :)

    17:16 27.08.2026

  • 81 Каква Русия?

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Перо":

    Освобождават ли я от някого? Единствената чужда държава в Раша е Китай.
    Започна ли освобождението на Сибир?
    Имаме новина, драги зрители!

    17:16 27.08.2026

  • 82 Почвай ги, копей, да те видя,

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Баязид I":

    диванен юнако!

    17:18 27.08.2026

  • 83 Хаген Дас

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Еш па тоа изкле ссък":

    Да и минали през Украйна за регистрация на автомобилите си!

    Коментиран от #85

    17:20 27.08.2026

  • 84 Не може

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Събирай си":

    Радев не дава на българите.
    Но копейци може.
    Те не са българи.

    17:20 27.08.2026

  • 85 Млък ве,

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Хаген Дас":

    пик04!

    Коментиран от #89

    17:21 27.08.2026

  • 86 Бай Дън

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не бързай":

    Точно пут..и са дезертьори!

    17:21 27.08.2026

  • 87 Нацизмът е забранен в България

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Баце ЕООД":

    Копейският нацизъм няма право на изразяване.

    17:23 27.08.2026

  • 88 Бай Данчо

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Само че":

    България си има население което живее по зле от тях! Със нищо не сме задължени да ги издържаме и задоволяваме със оръжия! Ние сме най бедната страна в ЕС а може и в цяла Европа! Украйна трябва да е благодарна само на солидарността! Защо ЕС ще ни товарят и с дълг заради тях, та ние нашия бюджет не можем да запълним!

    17:25 27.08.2026

  • 89 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Млък ве,":

    А бе я си е…и майката дженди!

    17:27 27.08.2026

  • 90 Факт

    2 1 Отговор
    В квартала има колко искаш млади момчета от Покрайнината, говорил съм с тях на руски и никой не иска да умира за Наркомана!

    17:27 27.08.2026

  • 91 Модерацията

    1 1 Отговор
    много куца тук и затова рядко се получава интересна дискусия. Общо взето идеята на форума е да се привличат русофили, а резултата е тяхната излагагация и оттам още по-голямо унижение на Русия. Не е добра стратегия.

    17:27 27.08.2026

  • 92 Нищо не показва

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Отиват на плаж в Грузия за уикенда и се завръщат. Броят на излезлите в Грузия е равен на броя на завърналите се. Показва единствено че РУСНАЦИТЕ ИМАТ БЕНЗИН и ПАРИ. Онлайн може да се провери колко се чака на границата в различните часове от денонощието.

    Коментиран от #94

    17:28 27.08.2026

  • 93 Оноре

    0 1 Отговор
    Падението на една пуртизанка!

    17:29 27.08.2026

  • 94 Крим

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Нищо не показва":

    не става ли за плаж?

    17:30 27.08.2026

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