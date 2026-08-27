Украинските наборници масово бягат от германските тренировъчни лагери, с което ясно показват, че не желаят да се борят за така наречените европейски ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Повод за коментара ѝ стана статия в германското издание Die Zeit, в която се посочва, че украински военнослужещи са дезертирали по време на обучение във военни полигони в германската провинция Саксония-Анхалт.

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"Украинците, намиращи се в центъра на Европа, бягат от тези същи тренировъчни лагери, точно както са бягали от концентрационни лагери. Това е изненадващ обрат в историята за тези, които не го знаят'', заяви дипломатът.

Според руския дипломат това не е изолиран инцидент, а тенденция, като по думите ѝ няколкостотин такива случая са регистрирани в цяла Германия.

"Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се борят за идеите на този киевски режим в неговия неонацистки облик, нито за корумпираното правителство на Володимир Зеленски, нито за така наречените европейски ценности'', добави Захарова.