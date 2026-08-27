Мария Захарова: Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се бият за идеите на този киевски режим

Украинските наборници масово бягат от германските тренировъчни лагери, с което ясно показват, че не желаят да се борят за така наречените европейски ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Повод за коментара ѝ стана статия в германското издание Die Zeit, в която се посочва, че украински военнослужещи са дезертирали по време на обучение във военни полигони в германската провинция Саксония-Анхалт.
"Украинците, намиращи се в центъра на Европа, бягат от тези същи тренировъчни лагери, точно както са бягали от концентрационни лагери. Това е изненадващ обрат в историята за тези, които не го знаят'', заяви дипломатът.
Според руския дипломат това не е изолиран инцидент, а тенденция, като по думите ѝ няколкостотин такива случая са регистрирани в цяла Германия.
"Избягалите украински наборници ясно показват, че не желаят да се борят за идеите на този киевски режим в неговия неонацистки облик, нито за корумпираното правителство на Володимир Зеленски, нито за така наречените европейски ценности'', добави Захарова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Не ги щем!!!!
Коментиран от #11, #20, #62
16:26 27.08.2026
2 Колко избягаха
Ха ха ха
16:27 27.08.2026
3 Соломон
Коментиран от #59, #92
16:27 27.08.2026
4 Само питам
Коментиран от #14
16:27 27.08.2026
5 Те ли
Коментиран от #8
16:27 27.08.2026
6 АНАЛОГов
16:28 27.08.2026
7 Маша
Коментиран от #21, #57
16:28 27.08.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Те ли":Задръстен си отзад
Коментиран от #12
16:29 27.08.2026
9 Наборници
16:29 27.08.2026
10 Един дрон
16:29 27.08.2026
11 Еш па тоа изкле ссък
До коментар #1 от "Иван":Тия у нас са руснаци сдобили се с украински паспорти от окупираните области.Иначе Путин щеше да ги мобилизира.
Коментиран от #40, #83
16:29 27.08.2026
12 Типичен руски
До коментар #8 от "Ха ХаХа":интелект!
Коментиран от #18
16:30 27.08.2026
13 Нямат край
Коментиран от #22
16:30 27.08.2026
14 Тунгус
До коментар #4 от "Само питам":Като дойдеш скоро в Сибир ще ти изясним
Коментиран от #24
16:30 27.08.2026
15 Хи хи
Коментиран от #30, #65
16:30 27.08.2026
16 ,,,,,,
16:31 27.08.2026
17 Както и избягалите руски наборници
Да дойдеш да видиш нашите копейци.
Ако нападнете България, ще се присъединят към вас и ще стрелят по нас.
Коментиран от #78
16:31 27.08.2026
18 Казал
До коментар #12 от "Типичен руски":Вонящият европедал
16:31 27.08.2026
19 Същото може да се каже и за Русия
Справка Казахстан, Грузия, Армения....650 000 към 2024 г.
16:31 27.08.2026
20 Не бързай
До коментар #1 от "Иван":Те са путинци като теб.
Коментиран от #86
16:32 27.08.2026
21 хаха🤣
До коментар #7 от "Маша":баба Маша става най-велика, след като си вземе дневната доза бело🤣
Коментиран от #25, #29
16:32 27.08.2026
22 Цепенето на дърва вхч Сибир
До коментар #13 от "Нямат край":Няма край за уйгуропомаците
16:32 27.08.2026
23 Хи,хи,хи...
16:32 27.08.2026
24 Пръдлю
До коментар #14 от "Тунгус":Като дойдат ще се наассереш.Пръдлю.
Коментиран от #28
16:32 27.08.2026
25 Типичен
До коментар #21 от "хаха🤣":Украински простак
16:33 27.08.2026
26 мими мимммииии
16:33 27.08.2026
27 Казуар
Коментиран от #31, #34
16:33 27.08.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Пръдлю":От безказармени боклуци ли бе Резнякоф
Коментиран от #42
16:34 27.08.2026
29 Онова
До коментар #21 от "хаха🤣":с ориз ли?
16:34 27.08.2026
30 Абе
До коментар #15 от "Хи хи":Договорите на доброволците на месечна база, друго говорят... Също прави впечатление, как в работен ден и работно време само някви "умници" пишат
16:34 27.08.2026
31 Чакай
До коментар #27 от "Казуар":Гуджо мравки....
16:35 27.08.2026
32 Руската нация, доколкото е
Коментиран от #37
16:35 27.08.2026
33 Много повече
Коментиран от #36
16:36 27.08.2026
34 Не само там
До коментар #27 от "Казуар":Границите на РФ с Грузия, Армения и Беларус са задръстени с бягащи руски мъже в наборна възраст.
16:36 27.08.2026
35 Малко данни
Коментиран от #38, #46
16:36 27.08.2026
36 Ай майкуууу
До коментар #33 от "Много повече":Ай,айй.😂😂😂😂😂😂
16:37 27.08.2026
37 Ти виж
До коментар #32 от "Руската нация, доколкото е":Българската нация ...
16:37 27.08.2026
38 Кой те гръмна
До коментар #35 от "Малко данни":В тъпата помашка тиква?
Коментиран от #50
16:38 27.08.2026
39 Това не е новост !
Капитулацията на Украйна и разпадът на ЕС и НАТО е неизбежен!
16:38 27.08.2026
40 Преброяване на тролчетата
До коментар #11 от "Еш па тоа изкле ссък":Никак не си в час по темата. Явно и не само ти. Проблемите са, че тези които са наясно, нищо не правят.
16:38 27.08.2026
41 Ъъъ
Коментиран от #55, #73, #79
16:39 27.08.2026
42 Копейкотрошач
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Мисля,че вратленцето ти няма издържи една минута.
Коментиран от #48, #49
16:40 27.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 копейка с чалма
докато не е станало късно, а?
16:41 27.08.2026
45 гост
Коментиран от #51
16:42 27.08.2026
46 Малко и нахално
До коментар #35 от "Малко данни":Реални данни скоро няма да има, така че не се пъни.
16:42 27.08.2026
47 .....
16:42 27.08.2026
48 Какво вратленце
До коментар #42 от "Копейкотрошач":Разцепеняко безказармен
Ще ядеш сикиите нон стоп
16:43 27.08.2026
49 Смешник
До коментар #42 от "Копейкотрошач":Нямаш 50 кила с пълен памперс, иначе много боен.
16:43 27.08.2026
50 Герги
До коментар #38 от "Кой те гръмна":задава се мобилизация и наистина има движуха....
Коментиран от #52
16:43 27.08.2026
51 Простак
До коментар #45 от "гост":219 %
Коментиран от #71
16:43 27.08.2026
52 Стягай
До коментар #50 от "Герги":Партенките и на фронта
16:44 27.08.2026
53 Цвете
Коментиран от #66
16:46 27.08.2026
54 ЯХБЗ
16:47 27.08.2026
55 Въпрос
До коментар #41 от "Ъъъ":Явно знаеш от личен опитБоклук нeдъгав?
Коментиран от #67
16:47 27.08.2026
56 Мишел
Коментиран от #58
16:48 27.08.2026
57 1234
До коментар #7 от "Маша":само на мен ли Маша ми прилича на вокалиста на Рамщайн хахаха
16:49 27.08.2026
58 чичо Кольо пие бира
До коментар #56 от "Мишел":Еваларката.
16:51 27.08.2026
59 Факт
До коментар #3 от "Соломон":Щом има опашка,значи границата за разлика от Украйна е отворена.И колкото и опашка да има Русия си е пак 125 млн а Украйна уж побеждава,няма жертви и е много хубаво там пък от 50 останаха 25 млн.Ха,де!Диалектика.
Коментиран от #60
16:51 27.08.2026
60 чичо Кольо пие бира
До коментар #59 от "Факт":Муха.
16:53 27.08.2026
61 А МОЧАТА?
16:54 27.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ха ха ха
Коментиран от #68
16:56 27.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Перо
До коментар #15 от "Хи хи":Разликата е, че руснаците се бият за Русия, а украинците за ционистки режими от 2014 г. до сега!
Коментиран от #81
16:57 27.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ъъъ
До коментар #55 от "Въпрос":"Явно знаеш от личен опитБоклук нeдъгав?"
Личи си по реакцията ви.... 🤣
Иначе по темата.... Според украинските служби, дезертиралите руски войници са над 50 000, докато по официални руски данни са заведени 16 000 дела срещу дезертьори..... Коя цифра е по-евтина, нека всеки сам прецени..... В същото време, по официални украински данни, дезертьорите са над 400 000, а наказателните производства срещу дезертьорите са над 250 000..... Това според украинците.
16:57 27.08.2026
68 Събирай си
До коментар #63 от "Ха ха ха":Партакешите и на фронта да защитаваш наркоизрода
Коментиран от #84
16:59 27.08.2026
69 Като показвате такава тежка форма
До коментар #66 от "Ха ХаХа":на отчаяние и безсилие вредите още повече на Русия и наливате вода в мелницата на противниците й.
17:03 27.08.2026
70 Мечето
17:05 27.08.2026
71 гост
До коментар #51 от "Простак":простака обижда а аз не обиждам,нали може да го асимилираш с едната си гънка...
Коментиран от #80
17:06 27.08.2026
72 А кремльовските чеда
17:06 27.08.2026
73 Млък ве,
До коментар #41 от "Ъъъ":пик04!
17:07 27.08.2026
74 И Хитлер
17:08 27.08.2026
75 А избягалите руски нанорници?
17:08 27.08.2026
76 Весел Патиланец
Ще им изпращаме колкото е нужно техника и пари за да не допуснат да се разпростре кафявата чума отново на нашият континент!
17:08 27.08.2026
77 Капейчо
17:10 27.08.2026
78 Баязид I
До коментар #17 от "Както и избягалите руски наборници":Е.... малко си преувеличил,само ще има пълна лустрация за всички деца и внуци на членовете на БКП , СДС , НДВС, ГЕРБ и ДПС.
Коментиран от #82
17:12 27.08.2026
79 Какво е означава
До коментар #41 от "Ъъъ":русорастчета и еврастчета ?
17:12 27.08.2026
80 Русофилите са
До коментар #71 от "гост":в тежка форма на амок :)
17:16 27.08.2026
81 Каква Русия?
До коментар #65 от "Перо":Освобождават ли я от някого? Единствената чужда държава в Раша е Китай.
Започна ли освобождението на Сибир?
Имаме новина, драги зрители!
17:16 27.08.2026
82 Почвай ги, копей, да те видя,
До коментар #78 от "Баязид I":диванен юнако!
17:18 27.08.2026
83 Хаген Дас
До коментар #11 от "Еш па тоа изкле ссък":Да и минали през Украйна за регистрация на автомобилите си!
Коментиран от #85
17:20 27.08.2026
84 Не може
До коментар #68 от "Събирай си":Радев не дава на българите.
Но копейци може.
Те не са българи.
17:20 27.08.2026
85 Млък ве,
До коментар #83 от "Хаген Дас":пик04!
Коментиран от #89
17:21 27.08.2026
86 Бай Дън
До коментар #20 от "Не бързай":Точно пут..и са дезертьори!
17:21 27.08.2026
87 Нацизмът е забранен в България
До коментар #64 от "Баце ЕООД":Копейският нацизъм няма право на изразяване.
17:23 27.08.2026
88 Бай Данчо
До коментар #62 от "Само че":България си има население което живее по зле от тях! Със нищо не сме задължени да ги издържаме и задоволяваме със оръжия! Ние сме най бедната страна в ЕС а може и в цяла Европа! Украйна трябва да е благодарна само на солидарността! Защо ЕС ще ни товарят и с дълг заради тях, та ние нашия бюджет не можем да запълним!
17:25 27.08.2026
89 Хаген Дас
До коментар #85 от "Млък ве,":А бе я си е…и майката дженди!
17:27 27.08.2026
90 Факт
17:27 27.08.2026
91 Модерацията
17:27 27.08.2026
92 Нищо не показва
До коментар #3 от "Соломон":Отиват на плаж в Грузия за уикенда и се завръщат. Броят на излезлите в Грузия е равен на броя на завърналите се. Показва единствено че РУСНАЦИТЕ ИМАТ БЕНЗИН и ПАРИ. Онлайн може да се провери колко се чака на границата в различните часове от денонощието.
Коментиран от #94
17:28 27.08.2026
93 Оноре
17:29 27.08.2026
94 Крим
До коментар #92 от "Нищо не показва":не става ли за плаж?
17:30 27.08.2026