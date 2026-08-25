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Газа: да започнеш нов живот от нищото
  Тема: Бъдещето на Газа

Газа: да започнеш нов живот от нищото

25 Август, 2026 19:18 604 20

  • газа-
  • хамас-
  • израел-
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  • бенямин нетаняху

Според оценки над 80 процента от сградите в Газа са разрушени или повредени, възстановяване не се очертава

Газа: да започнеш нов живот от нищото - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Живот сред развалините: Според оценки над 80 процента от къщите в ивицата Газа са разрушени или повредени, а организирано възстановяване не се задава. Затова хората са принудени да импровизират.

В квартал Ал Шати, в западната част на град Газа, повечето къщи са разрушени, включително и тази на Алаа Джуде. 38-годишният мъж минава покрай сивите бетонни отломки на разрушената си къща, изкачва няколко стъпала и влиза през вратата на дървена барака.

„Това тук е спалнята, има и баня“, обяснява Алаа. „Във временните подслони няма нищо подобно - няма уединение, няма сигурност и няма кухня", казва той пред репортер на АРД.

Алаа го развежда из бараката. Завеси разделят спалнята, банята и дневната с ръчно изработен кухненски кът. LED тръби осветяват помещението. В момента семейството му има ток. На газова горелка ври вода за чай.

Липса на оборудване и недостиг на строителни материали

Пътят към собствения им дом не e бил лесен. Отнело им е около месец, за да спретнат този импровизиран подслон. На първо място е трябвало да се отстранят отпадъците, за което обаче им е липсвало съответното оборудване, разказва Алаа. „Затова ни хрумна идеята да не извозваме отломките, а да ги натрупаме и да строим върху тях.“

Долу на улицата Алаа и съседите му изградили витрина за стока от дървени летви и пластмасово фолио. Алаа е строителен работник, а дърво и пирони извадили от развалините на разрушената му къща, казва той.

Строителните материали в Газа са оскъдни. Израелските власти не позволяват вноса им – опасяват се, че дървесината, циментът и другите материали ще попаднат в ръцете на Хамас.

Съседът на Алаа, Абу Ахмед, хвали способността му да импровизира. „Алаа успя да изгради живот от нищото и с това показва на целия свят: палестинският народ има право на достоен живот.“

Без напредък – американският план за мир в Газа

Според оценки над 80 процента от сградите в Газа са разрушени или повредени. Възстановяване не се очертава: изпълнението на така наречения американски мирен план за Газа е в застой. Разоръжаването на Хамас и оттеглянето на израелската армия все още не са факт.

Алаа Джуде не знае колко дълго още ще трябва да живее в тази дървена барака – сред развалините. Но той приема нещата такива, каквито са. „За възстановяването ни трябват решителност, упоритост и нови, нестандартни идеи. Трябва да обединим младите хора и да използваме техните способности.“

Дървената барака на Алаа Джуде вероятно не е модел за всеки от над двата милиона души в Газа. Но е пример, който вдъхва кураж, пише още в репортажа на АРД от Газа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    2 7 Отговор
    Да заповядат в Европа!

    19:19 25.08.2026

  • 2 Кримчанин

    2 6 Отговор
    В Крим сега е по-лошо от Газа ! Путин памаги бе,

    19:23 25.08.2026

  • 3 ИЗРАЕЛТЯНИТЕ

    7 1 Отговор
    ЗА ТЕЗИ СИ ГРЕХОВЕ ЩЕ СТРАДАТ МНОГО. ГАРАНТИРАНО ОТ ГОСПОД.

    19:23 25.08.2026

  • 4 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 7 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #5, #12, #14, #17

    19:24 25.08.2026

  • 5 ЕЙ СЕЛСКИИИ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    В кой век живееш бре,аре бегай при психиатъро.

    Коментиран от #6

    19:26 25.08.2026

  • 6 ВИС-2 🦁🦁🦁

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЙ СЕЛСКИИИ":

    Ей срещнем ли страхливецо? 😁😁😁

    Коментиран от #9, #19

    19:29 25.08.2026

  • 7 Теслатъ

    0 1 Отговор
    А, пари откъде, бе???

    19:37 25.08.2026

  • 8 Да разбираме

    2 0 Отговор
    Че Дойче Веле са ги допуснали да се разходят в Гааза ? За да видят че е "Без напредък – американският план за мир на Тръмп" ? А Младенов да не би и той да се е разходил там ? Нещо не ми се вярва да се е случило...

    19:49 25.08.2026

  • 9 Моя сополивия

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Е ВИС-3. Не бой се,нема да боли много.

    19:49 25.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Олееее.. .

    1 0 Отговор
    Строителните материали в Гааза са оскъдни. Израелските власти не позволяват вноса им – опасяват се, че дървесината, циментът и другите материали ще попаднат в ръцете на Хамас.... и отново се прави опит израелските тъпи наративи да бъдат пропагандирани. хахахаха...

    19:52 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А нещо за геноцида

    2 0 Отговор
    Извършен от нацисткият коптор хората не са ли казали ? А? .. Поне да бяхте написали къде точно е тази луксозна 5 звездна дървена барака на тоя Алаа Джуде ? На плажа между камъните или къде?

    19:56 25.08.2026

  • 14 Много съжалявам

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Съжалявам че в този момент, кога са го гръмнали, не са гръмнали и теб, че да не пишеш сега. Много жалко че след 21 години си жив да помниш. Дано през следващата година, празнуваме погребението ти, 40-то, 6-те месеца. И дай боже да те погребат някъде на 20 метра под отходните ями на някой свинарник или краварник. Пожелавам ти, много болести, и ти пожелавам следващата година да са ти постоянни спътници.

    Коментиран от #15

    19:59 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тия пакистанци нагли бе

    1 1 Отговор
    Вчера някаква пакистанка ми писа на Вайбър някакви глупости.
    Дердене Пакистан, дердене България.
    Да започват от където си поискат и да не ни занимават.

    Коментиран от #20

    20:15 25.08.2026

  • 17 Помним

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    И култовия Мултиплейс...
    Прекрасно място за купони.

    Коментиран от #18

    20:18 25.08.2026

  • 18 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Помним":

    Така, така е!
    😁😁😁

    20:21 25.08.2026

  • 19 Един от хората на Ицо Ламята от Варна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Ама хубаво си живяхме а брато, бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот. Слава на великия Жоро Илиев.

    20:29 25.08.2026

  • 20 Фори

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тия пакистанци нагли бе":

    Иска да се омъжи за тен!

    20:33 25.08.2026