Газа: да започнеш нов живот от нищото

Живот сред развалините: Според оценки над 80 процента от къщите в ивицата Газа са разрушени или повредени, а организирано възстановяване не се задава. Затова хората са принудени да импровизират.

В квартал Ал Шати, в западната част на град Газа, повечето къщи са разрушени, включително и тази на Алаа Джуде. 38-годишният мъж минава покрай сивите бетонни отломки на разрушената си къща, изкачва няколко стъпала и влиза през вратата на дървена барака.

„Това тук е спалнята, има и баня“, обяснява Алаа. „Във временните подслони няма нищо подобно - няма уединение, няма сигурност и няма кухня", казва той пред репортер на АРД.

Алаа го развежда из бараката. Завеси разделят спалнята, банята и дневната с ръчно изработен кухненски кът. LED тръби осветяват помещението. В момента семейството му има ток. На газова горелка ври вода за чай.

Липса на оборудване и недостиг на строителни материали

Пътят към собствения им дом не e бил лесен. Отнело им е около месец, за да спретнат този импровизиран подслон. На първо място е трябвало да се отстранят отпадъците, за което обаче им е липсвало съответното оборудване, разказва Алаа. „Затова ни хрумна идеята да не извозваме отломките, а да ги натрупаме и да строим върху тях.“

Долу на улицата Алаа и съседите му изградили витрина за стока от дървени летви и пластмасово фолио. Алаа е строителен работник, а дърво и пирони извадили от развалините на разрушената му къща, казва той.

Строителните материали в Газа са оскъдни. Израелските власти не позволяват вноса им – опасяват се, че дървесината, циментът и другите материали ще попаднат в ръцете на Хамас.

Съседът на Алаа, Абу Ахмед, хвали способността му да импровизира. „Алаа успя да изгради живот от нищото и с това показва на целия свят: палестинският народ има право на достоен живот.“

Без напредък – американският план за мир в Газа

Според оценки над 80 процента от сградите в Газа са разрушени или повредени. Възстановяване не се очертава: изпълнението на така наречения американски мирен план за Газа е в застой. Разоръжаването на Хамас и оттеглянето на израелската армия все още не са факт.

Алаа Джуде не знае колко дълго още ще трябва да живее в тази дървена барака – сред развалините. Но той приема нещата такива, каквито са. „За възстановяването ни трябват решителност, упоритост и нови, нестандартни идеи. Трябва да обединим младите хора и да използваме техните способности.“

Дървената барака на Алаа Джуде вероятно не е модел за всеки от над двата милиона души в Газа. Но е пример, който вдъхва кураж, пише още в репортажа на АРД от Газа.