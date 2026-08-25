Газа: да започнеш нов живот от нищото

Живот сред развалините: Според оценки над 80 процента от къщите в ивицата Газа са разрушени или повредени, а организирано възстановяване не се задава. Затова хората са принудени да импровизират.
В квартал Ал Шати, в западната част на град Газа, повечето къщи са разрушени, включително и тази на Алаа Джуде. 38-годишният мъж минава покрай сивите бетонни отломки на разрушената си къща, изкачва няколко стъпала и влиза през вратата на дървена барака.
„Това тук е спалнята, има и баня“, обяснява Алаа. „Във временните подслони няма нищо подобно - няма уединение, няма сигурност и няма кухня", казва той пред репортер на АРД.
Алаа го развежда из бараката. Завеси разделят спалнята, банята и дневната с ръчно изработен кухненски кът. LED тръби осветяват помещението. В момента семейството му има ток. На газова горелка ври вода за чай.
Липса на оборудване и недостиг на строителни материали
Пътят към собствения им дом не e бил лесен. Отнело им е около месец, за да спретнат този импровизиран подслон. На първо място е трябвало да се отстранят отпадъците, за което обаче им е липсвало съответното оборудване, разказва Алаа. „Затова ни хрумна идеята да не извозваме отломките, а да ги натрупаме и да строим върху тях.“
Долу на улицата Алаа и съседите му изградили витрина за стока от дървени летви и пластмасово фолио. Алаа е строителен работник, а дърво и пирони извадили от развалините на разрушената му къща, казва той.
Строителните материали в Газа са оскъдни. Израелските власти не позволяват вноса им – опасяват се, че дървесината, циментът и другите материали ще попаднат в ръцете на Хамас.
Съседът на Алаа, Абу Ахмед, хвали способността му да импровизира. „Алаа успя да изгради живот от нищото и с това показва на целия свят: палестинският народ има право на достоен живот.“
Без напредък – американският план за мир в Газа
Според оценки над 80 процента от сградите в Газа са разрушени или повредени. Възстановяване не се очертава: изпълнението на така наречения американски мирен план за Газа е в застой. Разоръжаването на Хамас и оттеглянето на израелската армия все още не са факт.
Алаа Джуде не знае колко дълго още ще трябва да живее в тази дървена барака – сред развалините. Но той приема нещата такива, каквито са. „За възстановяването ни трябват решителност, упоритост и нови, нестандартни идеи. Трябва да обединим младите хора и да използваме техните способности.“
Дървената барака на Алаа Джуде вероятно не е модел за всеки от над двата милиона души в Газа. Но е пример, който вдъхва кураж, пише още в репортажа на АРД от Газа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
19:19 25.08.2026
2 Кримчанин
19:23 25.08.2026
3 ИЗРАЕЛТЯНИТЕ
19:23 25.08.2026
4 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #5, #12, #14, #17
19:24 25.08.2026
5 ЕЙ СЕЛСКИИИ
До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":В кой век живееш бре,аре бегай при психиатъро.
Коментиран от #6
19:26 25.08.2026
6 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #5 от "ЕЙ СЕЛСКИИИ":Ей срещнем ли страхливецо? 😁😁😁
Коментиран от #9, #19
19:29 25.08.2026
7 Теслатъ
19:37 25.08.2026
8 Да разбираме
19:49 25.08.2026
9 Моя сополивия
До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Е ВИС-3. Не бой се,нема да боли много.
19:49 25.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Олееее.. .
19:52 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А нещо за геноцида
19:56 25.08.2026
14 Много съжалявам
До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Съжалявам че в този момент, кога са го гръмнали, не са гръмнали и теб, че да не пишеш сега. Много жалко че след 21 години си жив да помниш. Дано през следващата година, празнуваме погребението ти, 40-то, 6-те месеца. И дай боже да те погребат някъде на 20 метра под отходните ями на някой свинарник или краварник. Пожелавам ти, много болести, и ти пожелавам следващата година да са ти постоянни спътници.
Коментиран от #15
19:59 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тия пакистанци нагли бе
Дердене Пакистан, дердене България.
Да започват от където си поискат и да не ни занимават.
Коментиран от #20
20:15 25.08.2026
17 Помним
До коментар #4 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":И култовия Мултиплейс...
Прекрасно място за купони.
Коментиран от #18
20:18 25.08.2026
18 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #17 от "Помним":Така, така е!
😁😁😁
20:21 25.08.2026
19 Един от хората на Ицо Ламята от Варна
До коментар #6 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Ама хубаво си живяхме а брато, бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот. Слава на великия Жоро Илиев.
20:29 25.08.2026
20 Фори
До коментар #16 от "Тия пакистанци нагли бе":Иска да се омъжи за тен!
20:33 25.08.2026