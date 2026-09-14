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Масови протести заради рязкото поскъпване на горивата
  Тема: Сирия

Масови протести заради рязкото поскъпване на горивата

14 Септември, 2026 22:05 1 926 17

  • сирия-
  • иран-
  • петрол-
  • ахмед аш шараа-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • башар асад

Цените отразяват не само стойността на суровия петрол, но и недостига на рафинирани горива, както и по-високите разходи за преработка, транспорт и доставки

Масови протести заради рязкото поскъпване на горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Масови протести имаше в цяла Сирия заради обявеното през почивните дни рязко поскъпване на горивата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това са най-големите протестни демонстрации след свалянето от власт на бившия президент Башар Асад преди близо две години.

Протестиращи палиха гуми и блокираха ключови пътища, включително магистралата, свързваща столицата Дамаск с индустриалния център град Алепо, след като в събота правителството повиши цената на дизеловото гориво с 40% - до 175 сирийски лири (1,32 долара) за литър.

Увеличението оказва допълнителен натиск върху сирийците след години на тежка икономическа криза. По оценки на Програмата на ООН за развитие 90% от населението на Сирия живее под прага на бедността, при около една трета преди началото на сирийската гражданска война през 2011 г.

В рамките на най-рязкото от няколко увеличения на цените след началото на войната с Иран правителството повиши също цените на газа за битови и промишлени нужди с около 9%, на бензина с октаново число 95 (А-95) - с 28% до 195 лири, а на бензина с октаново число 90 - с 26% до 185 лири.

Протестиращи блокираха и колони от цистерни със суров петрол, пътуващи към рафинериите в Централна Сирия. Част от демонстрантите настояха за оставките на министрите на енергетиката и икономиката, както и на ръководителя на Сирийската петролна компания. „Не искаме по-високи заплати. Единственото, което искаме, са по-ниски цени на дизела и останалите горива“, заяви пред Ройтерс участващият в протестите в Алепо Ясер Салим.

Друг участник - Басам ал Али - се обърна директно към президента Ахмед аш Шараа, като заяви, че положението е станало непоносимо. „Граничните пунктове носят милиони долари. Не искаме нови кръгови кръстовища или търговски центрове. Искаме просто да живеем“, каза той.

Представителят на Министерството на енергетиката Абдулхамид Салат заяви в неделя, че поскъпването е временна мярка, продиктувана от по-високите разходи за доставки на международните пазари и силната зависимост на Сирия от вноса. По думите му цените могат да бъдат коригирани както нагоре, така и надолу при промяна на условията.

Сирия разчита в значителна степен на руски суров петрол, като през тази година внася около 60 000 барела дневно, въпреки че Дамаск е заявил пред Вашингтон готовност значително да намали тези покупки. Доставките са под нарастващ натиск, след като украинските удари срещу руски рафинерии ограничиха производството, а Москва въведе ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, посочва Ройтерс.

Цените отразяват не само стойността на суровия петрол, но и недостига на рафинирани горива, както и по-високите разходи за преработка, транспорт и доставки, отбеляза в изявление Абдулхамид Салат.

Имад Абу Рас, 44-годишен таксиметров шофьор, заяви, че пътниците вече възразяват срещу по-високите тарифи. „Сега с цените на горивата ще поскъпнат зеленчуците и всичко останало. Какво е решението? Да крадем ли? Не можем да крадем“, каза той.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    4 3 Отговор
    Дизелът е 1,32 долара и протестират. (???)

    Коментиран от #4

    22:09 14.09.2026

  • 2 Спецназ

    15 0 Отговор
    Да "БЛАГОДАРЯТ" на

    ДОН ТЪП!!

    Като искате джихад Държава- НА ВИ!!

    22:12 14.09.2026

  • 3 Очакваме в САЩ

    12 0 Отговор
    Още по-Масови Протести

    22:13 14.09.2026

  • 4 Те работят

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    За 20 долара на месец

    Коментиран от #10, #15

    22:14 14.09.2026

  • 5 очаквайте

    6 0 Отговор
    Скоро и на други места....

    22:15 14.09.2026

  • 6 ???

    4 0 Отговор
    Сигурно и те имат правителство от фигуранти.

    22:15 14.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ТЕЗИ НЕ БЯХА ЛИ В ГРАЖДАНСКА ВОЙНА...КЪВ БЕНЗИН И ДИЗЕЛ? ЯВНО НИЕ СМЕ НАЙ ЗЛЕ И БЕЗ ВОЙНА

    Коментиран от #17

    22:16 14.09.2026

  • 8 Анонимен

    1 1 Отговор
    Не е за горивата. Убит е кюрдски войник от сирийски офицер. Кюрдите и сирийците не се понасят. Сирийците са против кюрдите. Цената на горивата е най лекия им проблем.

    22:16 14.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    То отнякъде трябва да се почне пак ,толкова ги крадоха и избиваха и евреите продължават да ги бомбят ,и докато не се заличи тази измислена държава няма да има мир никъде по света

    22:17 14.09.2026

  • 10 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Те работят":

    Мало ли са 20 долара? Това са 16 евро на месец. Достатъчно им е.

    22:18 14.09.2026

  • 11 Политкоректен

    10 2 Отговор
    Така е - ще си спомняте с умиление за "лошия" Асад.

    22:22 14.09.2026

  • 12 Ром от Лом

    0 1 Отговор
    Прудавам колило саз скорости вече е 400 000 рубли

    22:24 14.09.2026

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    "сирия"
    ми то у маалать било бе

    22:32 14.09.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    На две евра дизела и територията никой не протестира. Това бил демократичния дизел.В Сирия са диваци че им били вдигнати горивата а те са производител на петрол.

    22:36 14.09.2026

  • 15 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Те работят":

    Заплатите им са ,колкото на българските пенсионери пенсиите..

    22:36 14.09.2026

  • 16 Рикша арабеск

    1 0 Отговор
    Абе нали сега спестяват от бръснари там Връзвай брадата около шията на жената и я яхай.

    22:45 14.09.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Ами уж бяха. Сегашният им лидер беше обявен за терорист а сега го приемат даже и в САЩ като демократичен Асад не искаше да дава петрола без пари на краварите и заради това беше гражданската война.

    22:47 14.09.2026

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