Масови протести заради рязкото поскъпване на горивата

Масови протести имаше в цяла Сирия заради обявеното през почивните дни рязко поскъпване на горивата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това са най-големите протестни демонстрации след свалянето от власт на бившия президент Башар Асад преди близо две години.

Протестиращи палиха гуми и блокираха ключови пътища, включително магистралата, свързваща столицата Дамаск с индустриалния център град Алепо, след като в събота правителството повиши цената на дизеловото гориво с 40% - до 175 сирийски лири (1,32 долара) за литър.

Увеличението оказва допълнителен натиск върху сирийците след години на тежка икономическа криза. По оценки на Програмата на ООН за развитие 90% от населението на Сирия живее под прага на бедността, при около една трета преди началото на сирийската гражданска война през 2011 г.

В рамките на най-рязкото от няколко увеличения на цените след началото на войната с Иран правителството повиши също цените на газа за битови и промишлени нужди с около 9%, на бензина с октаново число 95 (А-95) - с 28% до 195 лири, а на бензина с октаново число 90 - с 26% до 185 лири.

Протестиращи блокираха и колони от цистерни със суров петрол, пътуващи към рафинериите в Централна Сирия. Част от демонстрантите настояха за оставките на министрите на енергетиката и икономиката, както и на ръководителя на Сирийската петролна компания. „Не искаме по-високи заплати. Единственото, което искаме, са по-ниски цени на дизела и останалите горива“, заяви пред Ройтерс участващият в протестите в Алепо Ясер Салим.

Друг участник - Басам ал Али - се обърна директно към президента Ахмед аш Шараа, като заяви, че положението е станало непоносимо. „Граничните пунктове носят милиони долари. Не искаме нови кръгови кръстовища или търговски центрове. Искаме просто да живеем“, каза той.

Представителят на Министерството на енергетиката Абдулхамид Салат заяви в неделя, че поскъпването е временна мярка, продиктувана от по-високите разходи за доставки на международните пазари и силната зависимост на Сирия от вноса. По думите му цените могат да бъдат коригирани както нагоре, така и надолу при промяна на условията.

Сирия разчита в значителна степен на руски суров петрол, като през тази година внася около 60 000 барела дневно, въпреки че Дамаск е заявил пред Вашингтон готовност значително да намали тези покупки. Доставките са под нарастващ натиск, след като украинските удари срещу руски рафинерии ограничиха производството, а Москва въведе ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво, посочва Ройтерс.

Цените отразяват не само стойността на суровия петрол, но и недостига на рафинирани горива, както и по-високите разходи за преработка, транспорт и доставки, отбеляза в изявление Абдулхамид Салат.



Имад Абу Рас, 44-годишен таксиметров шофьор, заяви, че пътниците вече възразяват срещу по-високите тарифи. „Сега с цените на горивата ще поскъпнат зеленчуците и всичко останало. Какво е решението? Да крадем ли? Не можем да крадем“, каза той.