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Доналд Тръмп: Сделката може да се реализира, ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения

Доналд Тръмп: Сделката може да се реализира, ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения

26 Август, 2026 15:48 1 264 22

  • доналд тръмп-
  • саудитска арабия-
  • авраамови споразумения-
  • израел-
  • иран

Саудитска Арабия постави изискване за необратим път към създаване на палестинска държава като условие за признаването на Израел

Доналд Тръмп: Сделката може да се реализира, ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът Доналд Тръмп изпрати на Конгреса проекта за споразумение със Саудитска Арабия относно гражданската ядрена енергетика, съобщава Ройтерс. Той обаче подчерта, че пактът ще влезе в сила, само ако кралството нормализира отношенията си с Израел.

Не е ясно как Тръмп очаква изпращането на ядрената сделка до Конгреса, който има 90 дни за разглеждане, да допринесе за постигането на целите му. Американският президент посочва, че сделката може да се реализира, при положение, че Рияд се присъедини към т.нар. Авраамови споразумения, нормализиращи дипломатическите отношения между Израел и някои арабски страни.

Тръмп постави това като задължително условие, след като даде съгласие за ядрената сделка със Саудитска Арабия. Бившият президент Джо Байдън също настояваше за ядрена сделка и искаше да я обвърже с въпросните споразумения.

Саудитска Арабия постави изискване за необратим път към създаване на палестинска държава като условие за признаването на Израел.

Предвижданата за срок от 30 години ядрена сделка включва изграждането на реактори тип AP1000 - проект на стойност десетки милиарди долари, който би донесъл ползи на компанията Westinghouse.

Ако Конгресът не възрази срещу сделката в рамките на 90 работни дни, тя ще влезе в сила. В случай че Конгресът отхвърли споразумението, Тръмп може да наложи вето върху това решение, като за преодоляването му е необходимо мнозинство от две трети в Конгреса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    11 1 Отговор
    Ще се присъедини на Аврамов ден!

    Коментиран от #9

    15:50 26.08.2026

  • 2 Tръмп миротвореца

    9 2 Отговор
    Ще наложа американска демокрация навсякъде по света

    Коментиран от #19

    15:52 26.08.2026

  • 3 защо

    6 1 Отговор
    Факти, защо махнах те новината за 100 милиарда за Украйна. Лъжци ли сте. Е .... . Защо да ви вярваме?

    Коментиран от #8

    15:54 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доналд Дък, паток

    6 0 Отговор
    Адашът се овъртя като турист, решил да поплува на плажа на Влас. Ни да излезе, ни да се крие в морето.

    15:55 26.08.2026

  • 6 Боздуган

    5 1 Отговор
    Тръмп иска да покръсти арабите?

    15:56 26.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Авраам има двама сина Исак и Исмаил.Исмаил е изгонен и става родоначалник на арабите.

    Коментиран от #14

    15:56 26.08.2026

  • 8 Защото Зелко се обадил

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "защо":

    и казал да са 200.

    15:56 26.08.2026

  • 9 Точен човек

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Държи си на думата..Квото е казал, всичко е бетон..

    15:57 26.08.2026

  • 10 име

    4 0 Отговор
    СА, Турция и Пакистан направиха военен съюз. Дали на Египет фалшиви разузнавателни данни и отези се издънили като ги изпяли на ционистите и краварите. Толкова за дъверието към ционисти и кравари.

    15:58 26.08.2026

  • 11 каунь

    3 0 Отговор
    както върви ша направят от арабите юдей хахахахаха

    15:58 26.08.2026

  • 12 Ти да видиш

    7 1 Отговор
    Не е добре с главата.....кръгъл идиот....
    Американският Бойко Борисов......лъже , маже и трепери от страх

    15:59 26.08.2026

  • 13 0407

    3 0 Отговор
    пита се в "задачата,колко ядр. централи до сега са изградили Уестингхаус..........

    15:59 26.08.2026

  • 14 Дрътия Софеанец ,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А тебе от коя дъжава не са те гонили още , със 17-те рестотанта ?

    16:10 26.08.2026

  • 15 Авраам не беше митологичен герой?

    1 0 Отговор
    И сега какво, легенди ли ще си разправят?

    16:19 26.08.2026

  • 16 Авраамовите споразумения

    3 0 Отговор
    Категорично няма да му се случат на Тръмп. Ще е поредното му унижение да получи отговора в прав текст. Дори саатрапа от Рияд няма как да ги подпише.

    16:21 26.08.2026

  • 17 Коста

    3 1 Отговор
    Палестина и Окраина трябва да ги няма! За един мирен свят.

    16:23 26.08.2026

  • 18 Взели САЩ моля ви

    5 0 Отговор
    За гражданска ядрена енергетика да дрънкат. Сякаш могат реактори тип AP1000 да им доставят и с гориво да ги зареждат. Смешки....

    16:24 26.08.2026

  • 19 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Tръмп миротвореца":

    Американската демокрация е създала най-щасливите и хуманн електрически столове.

    16:24 26.08.2026

  • 20 Никой не трябва

    5 0 Отговор
    Да "нормализира" отношенията си с нацистки Израел. Никой !

    16:25 26.08.2026

  • 21 САЩ се изтласква от региона ! Не е желан

    0 0 Отговор
    В присъствието на престолонаследника Мохамед бин Салман и френския президент Еманюел Макрон, Декларацията за намерение за укрепване на партньорството в областта на отбраната между Саудитска Арабия и Франция беше подписана от министъра на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман и френския министър на въоръжените сили и ветераните Катрин Вотрен.

    16:28 26.08.2026

  • 22 Ха ха

    2 0 Отговор
    Какви аврамови спорезомемия Аврам е живял преди шест холяди години.Еврейски примамки за мюсюлманите за да се Изолира Иран защото те са перси..Ционистите са врагове за мюсюлманите и ако не ги шеквидорат ще са в постоянни войни.

    17:01 26.08.2026