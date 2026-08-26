Доналд Тръмп: Сделката може да се реализира, ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения

Президентът Доналд Тръмп изпрати на Конгреса проекта за споразумение със Саудитска Арабия относно гражданската ядрена енергетика, съобщава Ройтерс. Той обаче подчерта, че пактът ще влезе в сила, само ако кралството нормализира отношенията си с Израел.

Не е ясно как Тръмп очаква изпращането на ядрената сделка до Конгреса, който има 90 дни за разглеждане, да допринесе за постигането на целите му. Американският президент посочва, че сделката може да се реализира, при положение, че Рияд се присъедини към т.нар. Авраамови споразумения, нормализиращи дипломатическите отношения между Израел и някои арабски страни.

Тръмп постави това като задължително условие, след като даде съгласие за ядрената сделка със Саудитска Арабия. Бившият президент Джо Байдън също настояваше за ядрена сделка и искаше да я обвърже с въпросните споразумения.

Саудитска Арабия постави изискване за необратим път към създаване на палестинска държава като условие за признаването на Израел.

Предвижданата за срок от 30 години ядрена сделка включва изграждането на реактори тип AP1000 - проект на стойност десетки милиарди долари, който би донесъл ползи на компанията Westinghouse.

Ако Конгресът не възрази срещу сделката в рамките на 90 работни дни, тя ще влезе в сила. В случай че Конгресът отхвърли споразумението, Тръмп може да наложи вето върху това решение, като за преодоляването му е необходимо мнозинство от две трети в Конгреса.