Доналд Тръмп: Сделката може да се реализира, ако Рияд се присъедини към Авраамовите споразумения

Президентът Доналд Тръмп изпрати на Конгреса проекта за споразумение със Саудитска Арабия относно гражданската ядрена енергетика, съобщава Ройтерс. Той обаче подчерта, че пактът ще влезе в сила, само ако кралството нормализира отношенията си с Израел.
Не е ясно как Тръмп очаква изпращането на ядрената сделка до Конгреса, който има 90 дни за разглеждане, да допринесе за постигането на целите му. Американският президент посочва, че сделката може да се реализира, при положение, че Рияд се присъедини към т.нар. Авраамови споразумения, нормализиращи дипломатическите отношения между Израел и някои арабски страни.
Тръмп постави това като задължително условие, след като даде съгласие за ядрената сделка със Саудитска Арабия. Бившият президент Джо Байдън също настояваше за ядрена сделка и искаше да я обвърже с въпросните споразумения.
Саудитска Арабия постави изискване за необратим път към създаване на палестинска държава като условие за признаването на Израел.
Предвижданата за срок от 30 години ядрена сделка включва изграждането на реактори тип AP1000 - проект на стойност десетки милиарди долари, който би донесъл ползи на компанията Westinghouse.
Ако Конгресът не възрази срещу сделката в рамките на 90 работни дни, тя ще влезе в сила. В случай че Конгресът отхвърли споразумението, Тръмп може да наложи вето върху това решение, като за преодоляването му е необходимо мнозинство от две трети в Конгреса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
15:50 26.08.2026
2 Tръмп миротвореца
Коментиран от #19
15:52 26.08.2026
3 защо
Коментиран от #8
15:54 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Доналд Дък, паток
15:55 26.08.2026
6 Боздуган
15:56 26.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #14
15:56 26.08.2026
8 Защото Зелко се обадил
До коментар #3 от "защо":и казал да са 200.
15:56 26.08.2026
9 Точен човек
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Държи си на думата..Квото е казал, всичко е бетон..
15:57 26.08.2026
10 име
15:58 26.08.2026
11 каунь
15:58 26.08.2026
12 Ти да видиш
Американският Бойко Борисов......лъже , маже и трепери от страх
15:59 26.08.2026
13 0407
15:59 26.08.2026
14 Дрътия Софеанец ,
До коментар #7 от "Последния Софиянец":А тебе от коя дъжава не са те гонили още , със 17-те рестотанта ?
16:10 26.08.2026
15 Авраам не беше митологичен герой?
16:19 26.08.2026
16 Авраамовите споразумения
16:21 26.08.2026
17 Коста
16:23 26.08.2026
18 Взели САЩ моля ви
16:24 26.08.2026
19 Коста
До коментар #2 от "Tръмп миротвореца":Американската демокрация е създала най-щасливите и хуманн електрически столове.
16:24 26.08.2026
20 Никой не трябва
16:25 26.08.2026
21 САЩ се изтласква от региона ! Не е желан
16:28 26.08.2026
22 Ха ха
17:01 26.08.2026