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Израелската армия: За съжаление, в момента водим и битка за бюджета, а сме в повишена бойна готовност
  Тема: Иранската криза

Израелската армия: За съжаление, в момента водим и битка за бюджета, а сме в повишена бойна готовност

27 Август, 2026 16:54 489 4

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  • хамас-
  • бенямин нетаняху

Подобна ситуация вреди на готовността на ЦАХАЛ, подчерта началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана генерал-лейтенант Еял Замир

Израелската армия: За съжаление, в момента водим и битка за бюджета, а сме в повишена бойна готовност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир предупреди, че продължаващите разногласия в правителството относно разходите за отбрана се отразяват негативно на бойната готовност на армията. Същевременно той разпореди изпращането на допълнителни сили на Западния бряг преди предстоящите еврейски празници, съобщи израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

"За съжаление, в момента водим и битка за бюджета", каза Замир по време на преглед на ситуацията на различните оперативни направления. По думите му израелската армия и военнослужещите са подложени на сериозно натоварване на всички фронтове, докато същевременно трябва да се справят с недостиг на средства. "Подобна ситуация вреди на готовността на ЦАХАЛ", подчерта той.

Заради повишеното напрежение преди празничния период Замир нареди още един щаб на редовна дивизия да бъде изпратен за подсилване на силите на Западния бряг. Той разпореди също да бъде осигурена готовност за бързо прехвърляне на допълнителни подразделения и батальони в района при необходимост.

"Предстоят ни много предизвикателства. Подготвяме се за бойни действия на всички фронтове - от Иран и Ливан до ивицата Газа, и сме в повишена готовност заради риска от едновременно изостряне на обстановката на няколко направления", каза началникът на Генералния щаб.

Предупреждението му идва въпреки постигнатото споразумение между премиера Бенямин Нетаняху и финансовия министър Бецалел Смотрич за отпускане на 183 милиарда шекела (около 61,4 милиарда долара) за отбрана. За сравнение, през миналата година разходите са били 186 милиарда шекела (около 62,5 милиарда долара).

Планираното за тази седмица правителствено обсъждане на проектобюджета беше отменено, като необходимият документ, въз основа на който министрите трябва да вземат решение, не им е бил предоставен предварително.

Министерството на финансите предупреди, че бюджетът за 2027 г. ще изисква увеличаване на данъците и значително съкращаване на разходите, като конкретните решения вероятно ще трябва да бъдат взети от следващото правителство.

"ЦАХАЛ, с всички свои подразделения, ще бъде в пълна бойна готовност през празничния период", каза Замир.

Началото на големите еврейски празници ще бъде поставено с Рош Ашана - еврейската Нова година, която тази година започва след залез слънце на 11 септември.


Израел
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  • 1 Ми да влизат

    3 1 Отговор
    в Ксенета, като водят битка.. Да действат както действат срещу палестинците и ливанците!

    16:58 27.08.2026

  • 2 Пожелавам им

    6 1 Отговор
    Да им е последната Нова година!!

    16:58 27.08.2026

  • 3 Мик

    3 0 Отговор
    За съжаление Хитлер не може да възкръсне.

    17:02 27.08.2026

  • 4 Хааххх

    2 0 Отговор
    Европейския съюз веднага да прати 5-10 милиарда на горките хорица

    17:16 27.08.2026