Дамаск: Не искаме война с Израел

Сирийският министър на външните работи Асад аш Шибани заяви днес, че страната му "работи активно" за дипломатическо решение с Израел с помощта на САЩ, като същевременно осъди израелските "нахлувания и атаки", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нападенията продължават, отчетохме 65 навлизания само през месец юли и 52 през първите 18 дни на август", подчерта Аш Шибани.

Сирийският външен министъп каза това на съвместна пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен, който откри вчера възобновилото работа посолство на Дания в Дамаск.

Аш Шибани заяви, че от началото на годината израелската армия "е отвлякла" по време на тези навлизания в южната част на страната 147 души, "от които 49 все още са задържани".

Министърът освен това осъди "заявленията, според които окупационните сили няма да напуснат планината Хермон", стратегическа позиция. Според него това показва "желание за увековечаване на окупацията".

Израелският министър на отбраната Израел Кац беше миналата седмица в южната част на Сирия, като повтори решимостта на Израел да поддържа сили там, докато съществуват "заплахи" срещу неговата сигурност.

"Въпреки тези предизвикателства, ние оставаме привързани към опцията за дипломатическо решение и работим активно за неговото постигане", подчерта сирийският първи дипломат, подчертавайки, че Сирия води "преговори с американско посредничество".

Аш Шибани се срещна на 23 август в Йордания с шефа на Мосад - израелското външно разузнаване, Роман Гофман, за да намали напрежението след израелски удар по военновъздушна база в Северна Сирия.

Израел е извършил стотици удари срещу Сирия след падането през декември 2024 г. на президента Башар Асад, свален от ислямистка коалиция. Нападенията са насочени предимно към военна инфраструктура, отбелязва АФП.

Израелската армия също е разположила войски в буферната зона под наблюдението на ООН, на границата на частта от сирийското плато, която Израел окупира от 1967 г. и анексира през 1981 г.

Аш Шибани заяви, че целта на преговорите с Израел е да се постигне прекратяване на атаките, изтегляне на израелската армия до позициите ѝ отпреди 8 декември 2024 г., както и "утвърждаване на суверенитета на Сирия над окупираните Голански възвишения и нашето суверенно право да изградим националната си армия".