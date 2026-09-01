Новини
Свят »
Сирия »
Дамаск: Не искаме война с Израел
  Тема: Сирия

Дамаск: Не искаме война с Израел

1 Септември, 2026 15:53 958 22

  • израел-
  • сирия-
  • израел кац-
  • ахмед аш шараа

Израелският министър на отбраната Израел Кац беше миналата седмица в южната част на Сирия, като повтори решимостта на Израел да поддържа сили там, докато съществуват заплахи срещу неговата сигурност

Дамаск: Не искаме война с Израел - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сирийският министър на външните работи Асад аш Шибани заяви днес, че страната му "работи активно" за дипломатическо решение с Израел с помощта на САЩ, като същевременно осъди израелските "нахлувания и атаки", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нападенията продължават, отчетохме 65 навлизания само през месец юли и 52 през първите 18 дни на август", подчерта Аш Шибани.

Сирийският външен министъп каза това на съвместна пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен, който откри вчера възобновилото работа посолство на Дания в Дамаск.

Аш Шибани заяви, че от началото на годината израелската армия "е отвлякла" по време на тези навлизания в южната част на страната 147 души, "от които 49 все още са задържани".

Министърът освен това осъди "заявленията, според които окупационните сили няма да напуснат планината Хермон", стратегическа позиция. Според него това показва "желание за увековечаване на окупацията".

Израелският министър на отбраната Израел Кац беше миналата седмица в южната част на Сирия, като повтори решимостта на Израел да поддържа сили там, докато съществуват "заплахи" срещу неговата сигурност.

"Въпреки тези предизвикателства, ние оставаме привързани към опцията за дипломатическо решение и работим активно за неговото постигане", подчерта сирийският първи дипломат, подчертавайки, че Сирия води "преговори с американско посредничество".

Аш Шибани се срещна на 23 август в Йордания с шефа на Мосад - израелското външно разузнаване, Роман Гофман, за да намали напрежението след израелски удар по военновъздушна база в Северна Сирия.

Израел е извършил стотици удари срещу Сирия след падането през декември 2024 г. на президента Башар Асад, свален от ислямистка коалиция. Нападенията са насочени предимно към военна инфраструктура, отбелязва АФП.

Израелската армия също е разположила войски в буферната зона под наблюдението на ООН, на границата на частта от сирийското плато, която Израел окупира от 1967 г. и анексира през 1981 г.

Аш Шибани заяви, че целта на преговорите с Израел е да се постигне прекратяване на атаките, изтегляне на израелската армия до позициите ѝ отпреди 8 декември 2024 г., както и "утвърждаване на суверенитета на Сирия над окупираните Голански възвишения и нашето суверенно право да изградим националната си армия".


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Не искате ама трябва тази "държава "да се задуши ,за да има мир

    15:57 01.09.2026

  • 2 Жив евреин

    6 0 Отговор
    Жив дявол! На всички дяволи мястото им е в ада!

    16:00 01.09.2026

  • 3 Вие не искате

    8 0 Отговор
    Ама онова племе еврвйското иска,трябва сички покрай израел да се дигнете и да ги пратите в пясъка да дират новия си мойсей,да ги води към гибелта им

    Коментиран от #6

    16:01 01.09.2026

  • 4 Руското

    3 11 Отговор
    съзнание на българската копейка е жалко явление.

    Коментиран от #5

    16:03 01.09.2026

  • 5 А жълтопаветния отпадък

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Руското":

    си е отпадък

    Коментиран от #7

    16:04 01.09.2026

  • 6 Ти никога

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Вие не искате":

    Няма да имаш Моисей, защото заслужаваш само руско джудже.

    Коментиран от #9

    16:04 01.09.2026

  • 7 Представата

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "А жълтопаветния отпадък":

    за живота на заблуденото соц. недоразумение се ограничава до местния боклук.

    Коментиран от #10

    16:07 01.09.2026

  • 8 Рано е още

    4 1 Отговор
    Сирия трябва да Укрепне и после заедно с Иран и Ирак да срине ционисткият коптор кардинално

    16:08 01.09.2026

  • 9 А бе наъйник

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти никога":

    ползван си и си спукан и правиш кларинети

    16:08 01.09.2026

  • 10 Така де

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Представата":

    вие жълтопаветните сте боклука,и се гордеете с това,нали така боклуче

    16:09 01.09.2026

  • 11 Глупости

    6 0 Отговор
    " с помощта на САЩ " никой не е прокопсал. Тея подлоги в Сирия на края ще ги избесят

    16:10 01.09.2026

  • 12 Ама да бе

    6 0 Отговор
    Той Израел е извършил стотици удари срещу Сирия но те се надявали на "помощта на САЩ"...смешки

    16:12 01.09.2026

  • 13 Сирия ако се заиграе с Израел

    3 0 Отговор
    Жална им майка на управляващите там

    16:14 01.09.2026

  • 14 Не искаме война с Израел

    4 0 Отговор
    Само там да ни бомбят и да ни избиват? Абе тея там у ред ли са въобще

    16:15 01.09.2026

  • 15 САЩ трябва да се изтеглят от региона

    5 0 Отговор
    И нацисткият коптор Израел да бъде сринат до основи. Само тогава там мир може да има. Сега в региона САЩ инсталира диктатури но няма как да останат вечни особенно в тази част на света

    16:21 01.09.2026

  • 16 Хааххх

    6 0 Отговор
    Вече го няма Асад давайте територията сега скапаняци

    16:25 01.09.2026

  • 17 Намерили

    4 0 Отговор
    кой да им е посредник!? Скарахте се с Русия сега може и с още територии да се разделите...

    16:26 01.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КАТО НЕ ИСКАТЕ

    6 0 Отговор
    АМИ С ДЪЛБОК ПОКЛОН ЯЖТЕ СОПОЛИВИЯ НА ЕВРЕИТЕ.

    16:39 01.09.2026

  • 20 Най разумно е

    6 0 Отговор
    да стане провинция на Турция.

    16:40 01.09.2026

  • 21 Да де,

    2 0 Отговор
    ама Израел иска да избива араби.

    16:44 01.09.2026

  • 22 Българин

    0 3 Отговор
    Ми като не искате война, просто изпълнявате всички искания на Натаняху и ще имате мир. Как мислите че ядрена сила ще ви отстъпи?!? Единствения начин е да приемете реалностите и да зачитате безусловно интересите на Израел!

    16:49 01.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания