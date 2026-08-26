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"На този етап": САЩ няма да нанасят нови удари срещу Иран

"На този етап": САЩ няма да нанасят нови удари срещу Иран

26 Август, 2026 04:35, обновена 26 Август, 2026 04:40 397 6

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Вашингтон сменя военната стратегия с икономическа блокада, сочат дипломатически източници на Axios

"На този етап": САЩ няма да нанасят нови удари срещу Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не планират да нанасят нови военни удари срещу Иран „на този етап“, като вместо това ще се фокусират върху засилване на икономическия натиск и морската блокада.

Това е съобщил американският държавен секретар Марко Рубио пред външните министри на няколко държави съюзнички, информира ексклузивно американският новинарски портал Axios.

Промяната в курса на администрацията на президента Доналд Тръмп бележи нов етап в конфликта в Близкия изток, преминавайки от мащабни бойни действия към стратегия на „икономическо задушаване“.

Новата стратегия: Икономически „D-Day“ и контрол над Ормузкия проток

Според официални представители на САЩ, цитирани от Axios, Марко Рубио е подчертал, че Белият дом временно ще се въздържа от нови офанзиви, освен ако Техеран не атакува първи. Основните акценти в текущата политика на Вашингтон включват:

  • Финансов натиск: Използване на новия пакет от тежки икономически санкции, обявен от финансовия министър Скот Бесент и дефиниран от администрацията като „икономически D-Day“.
  • Морска блокада: Затягане на контрола над Ормузкия проток и осигуряване на безпрепятствен трафик на петролни танкери под защитата на ВВС на САЩ.
  • Прочистване на мини: Американските сили успешно са неутрализирали над 100 ирански морски мини в протока, което според експерти рязко намалява възможностите на Иран за изнудване на глобалните енергийни пазари.

По данни на издания като The Times of Israel, тази тактика се очаква да остане в сила поне до междинните избори в САЩ, след което военните опции отново могат да бъдат поставени на масата.

Политически натиск върху Тръмп

Решението за деескалация на преките военни удари съвпада с умората на американското общество от конфликта. Според последното съвместно проучване на Reuters/Ipsos, общественото одобрение в САЩ за военни действия срещу Иран е спаднало до рекордно ниските 31%, което допълнително мотивира Белия дом да търси алтернативни методи за влияние без изпращането на сухопътни войски.

Въпреки затишието във въздушните нападения, дипломатически източници предупреждават, че ситуацията в региона остава изключително динамична поради неразрешените спорове около корабоплаването в Персийския залив.


САЩ
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  • 1 Иначе казано

    2 1 Отговор
    Технологично изостаналият книжен тигър остана без остарелите си ракети.

    04:43 26.08.2026

  • 2 Уффф

    1 0 Отговор
    Нека сме честни! Краварите загубиха войната с Иран.Същият резултат ще бъде и със санкциите.

    04:54 26.08.2026

  • 3 Корморан

    1 0 Отговор
    Нямат никакви доводи за нападение. Трябва да фабрикуват нова интрига.

    04:55 26.08.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ако Пакистан и СА предлагат военен съюз, със сигурност развиват и икономически връзки.

    04:57 26.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Няма с кво!!

    05:04 26.08.2026

  • 6 хехе

    1 0 Отговор
    Няма да има удари оти миротвореца свърши джепането.

    05:04 26.08.2026