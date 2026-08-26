САЩ: Трима отстранени от Секретната служба след разкрития

Съединените щати са изправени пред нарастващо напрежение в сферите на националната сигурност, технологичната независимост и глобалната икономика. През последните часове поредица от ключови събития във Вашингтон сигнализираха за сериозни вътрешни размествания в американската администрация и армия, както и за наближаващ фискален колапс.

Секретната служба отстрани трима служители след нови разкрития

Американската правоохранителна система е разтърсена от нов скандал, свързан с вътрешна сигурност и изтичане на информация. Както съобщи медийният гигант CNN, трима служители на Секретната служба на САЩ (USSS) са били официално отстранени от работа.

Решението идва в момент на засилен обществен натиск и разследвания на сигурността по високите етажи на властта. Въпреки че официалните мотиви остават класифицирани, източници от агенцията посочват, че мерките са предприети с цел запазване на интегритета на оперативната дейност и разследване на потенциални нарушения на протоколите за безопасност на пазените лица.

Пентагонът прекъсва договорите с ИИ гиганта Anthropic

В сектора на отбранителните технологии се подготвя безпрецедентен разрив. Министерството на отбраната на САЩ е задействало план за пълно отказване от услугите и елиминиране на софтуерните архитектури на технологичната компания Anthropic до края на септември 2026 година. Данните за финалния срок бяха разкрити в доклад на специализираното издание за отбрана Breaking Defense.

Конфликтът между двете страни ескалира през изминалите месеци поради твърдата позиция на Anthropic да не премахва етичните предпазни бариери от своите модели с изкуствен интелект Claude. Пентагонът е настоявал за „всеки правомерен вид употреба“ на технологията, включително за автономни оръжейни системи и масово вътрешно наблюдение, което разработчиците категорично отказаха. В отговор военните започнаха мащабно прочистване на веригата си от доставки, класифицирайки компанията като „риск за сигурността“.

ФРБ Ричмънд: САЩ ще платят плати тежка цена за рекордния държавен дълг

На икономическия фронт предупрежденията стават все по-мрачни. Президентът на Федералната резервна банка на Ричмънд Том Баркин излезе с остро изявление, отразяващо тревогата на финансовите пазари, след като брутният държавен дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли психологическата граница от 40 трилиона долара.

В интервю за финансовата агенция Bloomberg Баркин заяви, че страната я очаква неизбежна „разплата“ за безконтролното печатане на пари и мащабното дългово финансиране. По думите му правителството може да продължи да заема средства само докато инвеститорите купуват държавните облигации, но съществува реален риск от внезапен отказ на пазарите, което да отприщи непредвидима фискална криза.