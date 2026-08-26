Зеленски награди Илон Мъск с ордена „Свобода“ за заслугите му към Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски удостои американския милиардер и ръководител на SpaceX и Tesla Илон Мъск с ордена „Свобода“. Отличието му е присъдено за заслуги към защитата на човешкия живот и свободата, както и за развитието на отношенията между Украйна и САЩ, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Указ №835/2026 е публикуван на сайта на украинското президентство в сряда, 26 август. В документа Мъск е представен като „предприемач, инженер, ръководител на компаниите SpaceX и Tesla“.

Като мотив за награждаването са посочени „изключителни лични заслуги в защитата на живота на хората и свободата, развитието на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати“.

Орденът „Свобода“ е сред най-високите държавни отличия на Украйна и представлява най-високото украинско отличие, което може да бъде връчено на чуждестранни граждани и лица без гражданство. Той се присъжда за особени заслуги към укрепването на суверенитета и независимостта на Украйна, развитието на демокрацията и защитата на човешките права и свободи.

С награждаването Мъск става 37-ият чужденец, получил ордена „Свобода“.

Решението на Зеленски е взето на фона на продължаващите разговори между Киев и Мъск относно използването на сателитната система Starlink във войната срещу Русия.

В началото на август бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че продължава да поддържа пряк контакт с Мъск и да обсъжда с него възможността украинските сили да използват Starlink при поразяване на цели на руска територия, включително ракетни пускови установки.

„Поддържаме връзка с Мъск, последно разговаряхме преди няколко дни“, заяви тогава Федоров.

Според него предишните разговори с американския предприемач са допринесли за ограничаването на използването на Starlink от руските военни на украинска територия. По-рано през годината Киев съобщи, че е работил със SpaceX за блокирането на нерегистрирани терминали, използвани от руските сили.

Въпреки това отношенията между Киев и Мъск не са лишени от разногласия. Според публикации в американски медии собственикът на SpaceX се противопоставя на предоставянето на възможност на Украйна да използва Starlink за нанасяне на удари по цели дълбоко в руска територия. Мъск многократно е заявявал, че войната трябва да приключи с мирно споразумение между Украйна и Русия.

В края на юли Зеленски е поискал от американския президент Доналд Тръмп да разговаря с Мъск именно по въпроса за използването на Starlink над Русия. Украинската страна разглежда системата като средство за осигуряване на комуникация и навигация на средства, предназначени за поразяване на руски ракетни пускови установки.

Starlink има ключова роля за комуникациите в Украйна още от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. SpaceX е предоставила на страната хиляди терминали, а системата се превърна във важна част както от гражданската комуникационна инфраструктура, така и от комуникациите на украинските въоръжени сили.