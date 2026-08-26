Зеленски награди Илон Мъск с ордена „Свобода“ за заслугите му към Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски удостои американския милиардер и ръководител на SpaceX и Tesla Илон Мъск с ордена „Свобода“. Отличието му е присъдено за заслуги към защитата на човешкия живот и свободата, както и за развитието на отношенията между Украйна и САЩ, съобщи Би Би Си, предава News.bg.
Указ №835/2026 е публикуван на сайта на украинското президентство в сряда, 26 август. В документа Мъск е представен като „предприемач, инженер, ръководител на компаниите SpaceX и Tesla“.
Като мотив за награждаването са посочени „изключителни лични заслуги в защитата на живота на хората и свободата, развитието на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати“.
Орденът „Свобода“ е сред най-високите държавни отличия на Украйна и представлява най-високото украинско отличие, което може да бъде връчено на чуждестранни граждани и лица без гражданство. Той се присъжда за особени заслуги към укрепването на суверенитета и независимостта на Украйна, развитието на демокрацията и защитата на човешките права и свободи.
С награждаването Мъск става 37-ият чужденец, получил ордена „Свобода“.
Решението на Зеленски е взето на фона на продължаващите разговори между Киев и Мъск относно използването на сателитната система Starlink във войната срещу Русия.
В началото на август бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че продължава да поддържа пряк контакт с Мъск и да обсъжда с него възможността украинските сили да използват Starlink при поразяване на цели на руска територия, включително ракетни пускови установки.
„Поддържаме връзка с Мъск, последно разговаряхме преди няколко дни“, заяви тогава Федоров.
Според него предишните разговори с американския предприемач са допринесли за ограничаването на използването на Starlink от руските военни на украинска територия. По-рано през годината Киев съобщи, че е работил със SpaceX за блокирането на нерегистрирани терминали, използвани от руските сили.
Въпреки това отношенията между Киев и Мъск не са лишени от разногласия. Според публикации в американски медии собственикът на SpaceX се противопоставя на предоставянето на възможност на Украйна да използва Starlink за нанасяне на удари по цели дълбоко в руска територия. Мъск многократно е заявявал, че войната трябва да приключи с мирно споразумение между Украйна и Русия.
В края на юли Зеленски е поискал от американския президент Доналд Тръмп да разговаря с Мъск именно по въпроса за използването на Starlink над Русия. Украинската страна разглежда системата като средство за осигуряване на комуникация и навигация на средства, предназначени за поразяване на руски ракетни пускови установки.
Starlink има ключова роля за комуникациите в Украйна още от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. SpaceX е предоставила на страната хиляди терминали, а системата се превърна във важна част както от гражданската комуникационна инфраструктура, така и от комуникациите на украинските въоръжени сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
Коментиран от #18
12:52 26.08.2026
2 Пич
12:53 26.08.2026
3 МАГНИТА
12:54 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хампи джонсън
12:55 26.08.2026
6 Доналд Дък, паток
13:00 26.08.2026
7 А ИЛОН МЪСК
Коментиран от #12
13:04 26.08.2026
8 Мдаа!🤔
13:07 26.08.2026
9 МЪСК ЕДВА ЛИ ЩЕ ПРИЕМЕ
13:09 26.08.2026
10 киевски наркозависим смешник
13:09 26.08.2026
11 защо
Джордж Сорос (2015) – финансист, филантроп и основател на фондация „Отворено общество“.Джон Маккейн (2016) – американски сенатор, виден поддръжник на Украйна.Річард Лугар (2016) – сенатор, заслужил за ядреното разоръжаване и дипломатическите отношения.Джо Байдън (2017) – вицепрезидент (тогава) и по-късно президент на САЩ.Илон Мъск (2026) – предприемач и основател на SpaceX, получил ордена за приноса на мрежата Starlink в защитата на страната.
Борис Джонсън (2022) – бивш министър-председател на Обединеното кралство.Риши Сунак (2024) – бивш министър-председател на Обединеното кралство.Кир Стармер (2026) – настоящ министър-председател на Обединеното кралство.
Валдас Адамкус (2009) – бивш президент на Литва.Даля Грибаускайте (2018) – бивш президент на Литва.Гитанас Науседа (2025) – настоящ президент на Литва.
Стивън Харпър (2016) – бивш министър-председател на Канада.Джъстин Трюдо (2024) – настоящ министър-председател на Канада.🇫🇷 ФранцияФрансоа Оланд (2017) – бивш президент на Франция.Еманюел Макрон (2024) – настоящ президент на Франция.🇩🇪 ГерманияЙоахим Гаук (2014) – бивш президент на Германия.Ангела Меркел (2021) – бивш федерален канцлер на Германия.
Карл XVI Густав (2008) – крал на Швеция, първият чужденец в историята, получил ордена.🇧🇷 БразилияЛуис Инасиу Лула да Силва (2009) – президент на Бразилия.🇦🇿 АзербайджанИлхам Алиев (2013) – президент на Азербайджан.🇱🇻 ЛатвияАндрис Берзинш (2014) – бивш президент на Латвия.🇲🇩 МолдоваНик
13:12 26.08.2026
12 Знае
До коментар #7 от "А ИЛОН МЪСК":и затова се крие.
13:12 26.08.2026
13 Награждавам
13:14 26.08.2026
14 Айляк
И няма как да е другояче, като начело на територията им стои комедиант.
Да, трагедия има предостатъчно в Украйна, но зеленото човече развеселява хората навред по света.
А Илончо, ако иска да не разчита на големия руски пазар, когато войната приключи, нека си приеме смешното бандерско тенеке от клоуна Зеленски.
Има и друга игра.
Мъск твърди, че бандерите незаконно са ползвали Старлинка за територията на Русия, но аз не вярвам.
От друга страна излиза, че с този орден Зеле се мазни на Мъск точно заради това "незаконно" ползване на Старлинка.
А истината, според мен, е че Мъск го е страх от отмъщението на Русия и сега със Зеле гледат да замажат работата.
Чеки ся му шмръкнем адин линеалец, ой...
Коментиран от #17
13:17 26.08.2026
15 мегатон
13:18 26.08.2026
16 Ами
посещение в Русия на баща му тоя път няма да свърши работа :)
Коментиран от #22
13:20 26.08.2026
17 поздравления, Айляк,
До коментар #14 от "Айляк":за точния коментар!
13:22 26.08.2026
18 даме,
До коментар #1 от "Дам":търси те д-п Гълъбова - един пационт й се губи. Вероятно си ти, защото очевидно когнитивните ти способности са твърде малко, за да разбираш какво се коментира в дадена статия.
13:24 26.08.2026
19 Я пък тоя
Но много тъпо изпълнение. 🤣
13:24 26.08.2026
20 Абе
13:38 26.08.2026
21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
КИМ ЧЕН УН
И АЯТОЛАХА.
ЗА ПОДКРЕПАТА КЪМ РУСИЯ.
13:40 26.08.2026
22 Баща му
До коментар #16 от "Ами":На Мъск е Личен Приятел
Със Путин.
Педофилията
Ги събира .
13:41 26.08.2026
23 Павел Пенев
13:58 26.08.2026