Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски награди Илон Мъск с ордена „Свобода“ за заслугите му към Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски награди Илон Мъск с ордена „Свобода“ за заслугите му към Украйна

26 Август, 2026 12:48, обновена 26 Август, 2026 12:50 861 23

  • украйна-
  • зеленски-
  • илон мъск

Американският милиардер е удостоен с едно от най-високите държавни отличия на Украйна на фона на продължаващите разговори между Киев и Мъск за използването на Starlink във войната срещу Русия

Зеленски награди Илон Мъск с ордена „Свобода“ за заслугите му към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски удостои американския милиардер и ръководител на SpaceX и Tesla Илон Мъск с ордена „Свобода“. Отличието му е присъдено за заслуги към защитата на човешкия живот и свободата, както и за развитието на отношенията между Украйна и САЩ, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Указ №835/2026 е публикуван на сайта на украинското президентство в сряда, 26 август. В документа Мъск е представен като „предприемач, инженер, ръководител на компаниите SpaceX и Tesla“.

Като мотив за награждаването са посочени „изключителни лични заслуги в защитата на живота на хората и свободата, развитието на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати“.

Орденът „Свобода“ е сред най-високите държавни отличия на Украйна и представлява най-високото украинско отличие, което може да бъде връчено на чуждестранни граждани и лица без гражданство. Той се присъжда за особени заслуги към укрепването на суверенитета и независимостта на Украйна, развитието на демокрацията и защитата на човешките права и свободи.

С награждаването Мъск става 37-ият чужденец, получил ордена „Свобода“.

Решението на Зеленски е взето на фона на продължаващите разговори между Киев и Мъск относно използването на сателитната система Starlink във войната срещу Русия.

В началото на август бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че продължава да поддържа пряк контакт с Мъск и да обсъжда с него възможността украинските сили да използват Starlink при поразяване на цели на руска територия, включително ракетни пускови установки.

„Поддържаме връзка с Мъск, последно разговаряхме преди няколко дни“, заяви тогава Федоров.

Според него предишните разговори с американския предприемач са допринесли за ограничаването на използването на Starlink от руските военни на украинска територия. По-рано през годината Киев съобщи, че е работил със SpaceX за блокирането на нерегистрирани терминали, използвани от руските сили.

Въпреки това отношенията между Киев и Мъск не са лишени от разногласия. Според публикации в американски медии собственикът на SpaceX се противопоставя на предоставянето на възможност на Украйна да използва Starlink за нанасяне на удари по цели дълбоко в руска територия. Мъск многократно е заявявал, че войната трябва да приключи с мирно споразумение между Украйна и Русия.

В края на юли Зеленски е поискал от американския президент Доналд Тръмп да разговаря с Мъск именно по въпроса за използването на Starlink над Русия. Украинската страна разглежда системата като средство за осигуряване на комуникация и навигация на средства, предназначени за поразяване на руски ракетни пускови установки.

Starlink има ключова роля за комуникациите в Украйна още от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. SpaceX е предоставила на страната хиляди терминали, а системата се превърна във важна част както от гражданската комуникационна инфраструктура, така и от комуникациите на украинските въоръжени сили.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    10 12 Отговор
    Мунчо го наградиха турците с алтъни.

    Коментиран от #18

    12:52 26.08.2026

  • 2 Пич

    30 3 Отговор
    Зелю щедро се подмазва, като раздава капачки за буркани, но дали Мъск ще вземе фашистки орден?!

    12:53 26.08.2026

  • 3 МАГНИТА

    24 1 Отговор
    И МЪСК ДО ДЕЛЯН П .И ДВАМАТА С ОРДЕНИ НА УКРАЙНА

    12:54 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хампи джонсън

    15 0 Отговор
    аз го награждавам с жълта книжка!

    12:55 26.08.2026

  • 6 Доналд Дък, паток

    16 0 Отговор
    Е сега адашът ще побеснее и ще иска до утре да го наградят с 5 мега ордена "Епична свобода".

    13:00 26.08.2026

  • 7 А ИЛОН МЪСК

    16 0 Отговор
    Знае ли?

    Коментиран от #12

    13:04 26.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    17 0 Отговор
    Доста съмнителна чест, да си кавалер на нацистки орден!

    13:07 26.08.2026

  • 9 МЪСК ЕДВА ЛИ ЩЕ ПРИЕМЕ

    10 0 Отговор
    Зеленски е токсичен и никой не иска да има нещо общо с него.

    13:09 26.08.2026

  • 10 киевски наркозависим смешник

    10 1 Отговор
    E дя ша удара няколко бели защитни линии и ги почвам рашките на международната сцена!

    13:09 26.08.2026

  • 11 защо

    1 1 Отговор
    Ето ги и щастливците:
    Джордж Сорос (2015) – финансист, филантроп и основател на фондация „Отворено общество“.Джон Маккейн (2016) – американски сенатор, виден поддръжник на Украйна.Річард Лугар (2016) – сенатор, заслужил за ядреното разоръжаване и дипломатическите отношения.Джо Байдън (2017) – вицепрезидент (тогава) и по-късно президент на САЩ.Илон Мъск (2026) – предприемач и основател на SpaceX, получил ордена за приноса на мрежата Starlink в защитата на страната.
    Борис Джонсън (2022) – бивш министър-председател на Обединеното кралство.Риши Сунак (2024) – бивш министър-председател на Обединеното кралство.Кир Стармер (2026) – настоящ министър-председател на Обединеното кралство.
    Валдас Адамкус (2009) – бивш президент на Литва.Даля Грибаускайте (2018) – бивш президент на Литва.Гитанас Науседа (2025) – настоящ президент на Литва.
    Стивън Харпър (2016) – бивш министър-председател на Канада.Джъстин Трюдо (2024) – настоящ министър-председател на Канада.🇫🇷 ФранцияФрансоа Оланд (2017) – бивш президент на Франция.Еманюел Макрон (2024) – настоящ президент на Франция.🇩🇪 ГерманияЙоахим Гаук (2014) – бивш президент на Германия.Ангела Меркел (2021) – бивш федерален канцлер на Германия.
    Карл XVI Густав (2008) – крал на Швеция, първият чужденец в историята, получил ордена.🇧🇷 БразилияЛуис Инасиу Лула да Силва (2009) – президент на Бразилия.🇦🇿 АзербайджанИлхам Алиев (2013) – президент на Азербайджан.🇱🇻 ЛатвияАндрис Берзинш (2014) – бивш президент на Латвия.🇲🇩 МолдоваНик

    13:12 26.08.2026

  • 12 Знае

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "А ИЛОН МЪСК":

    и затова се крие.

    13:12 26.08.2026

  • 13 Награждавам

    3 0 Отговор
    там защото мирише на парички.

    13:14 26.08.2026

  • 14 Айляк

    5 0 Отговор
    Вече всичко свързано с Украйна взе да става смешно.
    И няма как да е другояче, като начело на територията им стои комедиант.
    Да, трагедия има предостатъчно в Украйна, но зеленото човече развеселява хората навред по света.
    А Илончо, ако иска да не разчита на големия руски пазар, когато войната приключи, нека си приеме смешното бандерско тенеке от клоуна Зеленски.

    Има и друга игра.
    Мъск твърди, че бандерите незаконно са ползвали Старлинка за територията на Русия, но аз не вярвам.
    От друга страна излиза, че с този орден Зеле се мазни на Мъск точно заради това "незаконно" ползване на Старлинка.
    А истината, според мен, е че Мъск го е страх от отмъщението на Русия и сега със Зеле гледат да замажат работата.
    Чеки ся му шмръкнем адин линеалец, ой...

    Коментиран от #17

    13:17 26.08.2026

  • 15 мегатон

    2 1 Отговор
    По тази логика и Путин трябва да му даде някакъв орден на аутиста. Мъск, всъщност помага и на двете армии, да се довършат.

    13:18 26.08.2026

  • 16 Ами

    2 0 Отговор
    По всичко личи, че този път Мъск ще трябва да ходи лично в Русия,
    посещение в Русия на баща му тоя път няма да свърши работа :)

    Коментиран от #22

    13:20 26.08.2026

  • 17 поздравления, Айляк,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айляк":

    за точния коментар!

    13:22 26.08.2026

  • 18 даме,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    търси те д-п Гълъбова - един пационт й се губи. Вероятно си ти, защото очевидно когнитивните ти способности са твърде малко, за да разбираш какво се коментира в дадена статия.

    13:24 26.08.2026

  • 19 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Егаси подмазвача е Зеленски!
    Но много тъпо изпълнение. 🤣

    13:24 26.08.2026

  • 20 Абе

    0 0 Отговор
    Що не го направи накрая почетен гражданин на Украйна

    13:38 26.08.2026

  • 21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 1 Отговор
    ПУТКЕР ЩЕ НАГРАДИ

    КИМ ЧЕН УН

    И АЯТОЛАХА.

    ЗА ПОДКРЕПАТА КЪМ РУСИЯ.

    13:40 26.08.2026

  • 22 Баща му

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    На Мъск е Личен Приятел
    Със Путин.
    Педофилията
    Ги събира .

    13:41 26.08.2026

  • 23 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Мъск трябва да е ненормален, за да приема награда от укронацисти. Какво ще я прави тази награда след капитулацията на наркомана Зеленски?

    13:58 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания