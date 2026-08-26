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ЕС обмисля до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС обмисля до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна

26 Август, 2026 14:54 403 28

  • украйна-
  • подкрепа-
  • ес-
  • европейски съюз

Средствата са заложени в предложението за бюджета на ЕС за 2028–2034 г., който предвижда общи разходи от около 2 трилиона евро

ЕС обмисля до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обсъжда възможността да отдели до 100 млрд. евро за нова програма за сътрудничество с Украйна в рамките на следващия си дългосрочен бюджет, предава БТА.

Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция „Укринформ“.

По думите на Коща началото на новия политически сезон в ЕС през септември ще бъде белязано от две основни теми - приемането на следващия многогодишен бюджет на съюза и развитието на процеса по разширяване, включително по отношение на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.

Говорейки за бъдещото финансиране на Украйна, председателят на Европейския съвет уточни, че въпросът все още се обсъжда между държавите членки. „В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро“, заяви Коща.

Предложението е част от проекта за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Според Европейската комисия до 100 млрд. евро може да бъдат мобилизирани за Украйна през този период.

Както „Укринформ“ съобщи по-рано, проектобюджетът за 2028-2034 г. предвижда рекордни общи разходи от около 2 трилиона евро.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    4 9 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #23

    14:56 26.08.2026

  • 2 Гост

    14 2 Отговор
    Кинти от къде? Нови заеми ли ще теглим?

    14:56 26.08.2026

  • 3 Пич

    13 2 Отговор
    Абе нема ли некой от тези където гърмят, или поне от онези с мечовете или камионите, да влезе в ЕП...?!

    Коментиран от #5

    14:56 26.08.2026

  • 4 Как така ЕС ще ни харчи парите

    13 2 Отговор
    За нацисткия режим на Зеленски?!
    Радев, ще го подкрепи ли?
    Искаме реферкндум за всеки цент, който тая глутница се готвиьда даде на зеленЧУКА!

    14:57 26.08.2026

  • 5 Чакат

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Диванен посеррко като теб да свърши тая работа.

    Коментиран от #17

    14:57 26.08.2026

  • 6 Стига

    9 0 Отговор
    вече с тая осрайна!!!

    14:58 26.08.2026

  • 7 Пепеец

    5 2 Отговор
    Плащаййййй народе европейски прогресивен и не се обяснявай, че изнемогваш...

    14:58 26.08.2026

  • 8 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Тия докато не фалират пикливия съюз няма да мирясат!

    14:58 26.08.2026

  • 9 Аа майкуууу

    0 5 Отговор
    Форумият копейзаж ще подлудне.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #14

    14:58 26.08.2026

  • 10 Зеления

    5 1 Отговор
    и нашия "мил" Радев, както гласува "за" предните 90 млрд евро за Украйна, така ще гласува и "за" новите 100 млрд. евро за Украйна.
    Разликата между него и ГЕРБ и ППДБ е само в нюансите на "многопластовата" му политика !

    14:59 26.08.2026

  • 11 Радев

    1 2 Отговор
    СПИРАМ ДА ПЛАЩАМ ЧЛЕНСКА ВНОСКА В ЕВР О0ГЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

    14:59 26.08.2026

  • 12 Ще само

    1 0 Отговор
    Ако напечатат нова😁старата се изчерпва

    14:59 26.08.2026

  • 13 Бай Хасан

    1 1 Отговор
    Дайте дайте после ще вземем на зеленско орехчетата

    14:59 26.08.2026

  • 14 Програмист

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аа майкуууу":

    Я са прати цялата заплата на у ср айна

    15:00 26.08.2026

  • 15 Мунчо

    1 0 Отговор
    Ууу тия дадоха 500 милиарда, а накрая американеца с има няма 100 милиарда отваря най-големи уста 😆

    15:00 26.08.2026

  • 16 мдааааа

    0 0 Отговор
    Ужас ... Ерекцията се изплъзва ..

    15:00 26.08.2026

  • 17 Знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чакат":

    Защото съм тисралвустата!

    15:00 26.08.2026

  • 18 Ошашавена копейка

    0 2 Отговор
    С на брацка русийка КОЙ ще ѝ даде ПАРИИИИИ?

    15:00 26.08.2026

  • 19 Шопо

    1 0 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
    После може да анексира и курилскте острови.

    15:02 26.08.2026

  • 20 Ами

    0 0 Отговор
    Два трилиона ... За шест години ... Ама друг път :)
    От тях махнете 750 милиарда евро заем от ЕЦБ и 90 милиарда долара от МВФ.
    И това са само главниците. Лихвите отделно.

    Коментиран от #27

    15:02 26.08.2026

  • 21 е кво сега

    0 0 Отговор
    нека позная - не можем да откажем участие, нали политически бокклуци ?!

    15:02 26.08.2026

  • 22 стига

    1 0 Отговор
    Стига сте лъгали. Вчера бяха 28 милиарда днес 100. Утре сигурно ще станат един трилион. Само че ако погледнем отчетите на ес ще видим че това руска лъжа. Факти.

    15:02 26.08.2026

  • 23 усс.ран атлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "усс.ран русофил":

    Още три бона на семейство за подкрепата на украйна . Ура другаре !!

    15:02 26.08.2026

  • 24 САЩ..САЩ

    1 1 Отговор
    Читаецу дава дзаем послйе ки гу врашчайя сус дзор...ама таковакату ке падъ гепуване ...

    15:03 26.08.2026

  • 25 Дудов

    1 0 Отговор
    За глупаците почивен ден няма

    15:03 26.08.2026

  • 26 Казах ли ви

    2 0 Отговор
    че десетилетия наред ще издържаме изцяло Украйна без никой да ни е питал.
    Да стискаме палци да остане по- малко от нея за да са ни по-малко разходите

    15:03 26.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 жик так

    1 0 Отговор
    Краварите надхвърлиха 40 трилиона дългове .
    Следва ги Ес където гоним 20 трилиона .
    Като ще е гарга , да е рошава .

    15:04 26.08.2026

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