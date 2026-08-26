ЕС обмисля до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна

Европейският съюз обсъжда възможността да отдели до 100 млрд. евро за нова програма за сътрудничество с Украйна в рамките на следващия си дългосрочен бюджет, предава БТА.

Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция „Укринформ“.

По думите на Коща началото на новия политически сезон в ЕС през септември ще бъде белязано от две основни теми - приемането на следващия многогодишен бюджет на съюза и развитието на процеса по разширяване, включително по отношение на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.

Говорейки за бъдещото финансиране на Украйна, председателят на Европейския съвет уточни, че въпросът все още се обсъжда между държавите членки. „В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро“, заяви Коща.

Предложението е част от проекта за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Според Европейската комисия до 100 млрд. евро може да бъдат мобилизирани за Украйна през този период.

Както „Укринформ“ съобщи по-рано, проектобюджетът за 2028-2034 г. предвижда рекордни общи разходи от около 2 трилиона евро.