ЕС обмисля до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна

Европейският съюз обсъжда възможността да отдели до 100 млрд. евро за нова програма за сътрудничество с Украйна в рамките на следващия си дългосрочен бюджет, предава БТА.
Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция „Укринформ“.
По думите на Коща началото на новия политически сезон в ЕС през септември ще бъде белязано от две основни теми - приемането на следващия многогодишен бюджет на съюза и развитието на процеса по разширяване, включително по отношение на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.
Говорейки за бъдещото финансиране на Украйна, председателят на Европейския съвет уточни, че въпросът все още се обсъжда между държавите членки. „В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро“, заяви Коща.
Предложението е част от проекта за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Според Европейската комисия до 100 млрд. евро може да бъдат мобилизирани за Украйна през този период.
Както „Укринформ“ съобщи по-рано, проектобюджетът за 2028-2034 г. предвижда рекордни общи разходи от около 2 трилиона евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
Коментиран от #23
14:56 26.08.2026
2 Гост
14:56 26.08.2026
3 Пич
Коментиран от #5
14:56 26.08.2026
4 Как така ЕС ще ни харчи парите
Радев, ще го подкрепи ли?
Искаме реферкндум за всеки цент, който тая глутница се готвиьда даде на зеленЧУКА!
14:57 26.08.2026
5 Чакат
До коментар #3 от "Пич":Диванен посеррко като теб да свърши тая работа.
Коментиран от #17
14:57 26.08.2026
6 Стига
14:58 26.08.2026
7 Пепеец
14:58 26.08.2026
8 Исторически парк
14:58 26.08.2026
9 Аа майкуууу
Коментиран от #14
14:58 26.08.2026
10 Зеления
Разликата между него и ГЕРБ и ППДБ е само в нюансите на "многопластовата" му политика !
14:59 26.08.2026
11 Радев
14:59 26.08.2026
12 Ще само
14:59 26.08.2026
13 Бай Хасан
14:59 26.08.2026
14 Програмист
До коментар #9 от "Аа майкуууу":Я са прати цялата заплата на у ср айна
15:00 26.08.2026
15 Мунчо
15:00 26.08.2026
16 мдааааа
15:00 26.08.2026
17 Знаеш
До коментар #5 от "Чакат":Защото съм тисралвустата!
15:00 26.08.2026
18 Ошашавена копейка
15:00 26.08.2026
19 Шопо
После може да анексира и курилскте острови.
15:02 26.08.2026
20 Ами
От тях махнете 750 милиарда евро заем от ЕЦБ и 90 милиарда долара от МВФ.
И това са само главниците. Лихвите отделно.
Коментиран от #27
15:02 26.08.2026
21 е кво сега
15:02 26.08.2026
22 стига
15:02 26.08.2026
23 усс.ран атлантик
До коментар #1 от "усс.ран русофил":Още три бона на семейство за подкрепата на украйна . Ура другаре !!
15:02 26.08.2026
24 САЩ..САЩ
15:03 26.08.2026
25 Дудов
15:03 26.08.2026
26 Казах ли ви
Да стискаме палци да остане по- малко от нея за да са ни по-малко разходите
15:03 26.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 жик так
Следва ги Ес където гоним 20 трилиона .
Като ще е гарга , да е рошава .
15:04 26.08.2026