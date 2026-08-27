ISW: Русия засилва ударите по Славянск в подготовка за евентуална сухопътна офанзива

Руските сили засилват ударите по Славянск и околностите му, като целта вероятно е да бъде отслабена украинската логистика и отбрана и да се създадат условия за бъдеща сухопътна офанзива срещу града. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW) в най-новия си анализ на ситуацията на фронта, предава Фокус.

Според ръководителя на Славянската военна администрация Вадим Лях плътността на руските атаки се е увеличила. Освен управляеми авиобомби (КАБ) и ударни дронове, руските сили вече използват и реактивни системи за залпов огън „Смерч“ и „Торнадо-С“.

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От ISW отбелязват, че Москва изглежда прилага тактика, използвана и при настъплението към Константиновка. Интензивните удари с КАБ там са нанесли тежки разрушения, а руските атакуващи групи впоследствие са използвали разрушените квартали за укритие и прикритие.

Според анализаторите руските сили вероятно се опитват да използват опита от Константиновка при подготовката на бъдеща операция срещу Славянск. Ударите са част от по-широка кампания за подготовка на бойното поле преди евентуално сухопътно настъпление.

За мащабен щурм обаче руската армия ще трябва първо да постигне редица тактически цели. Сред ключовите направления са селищата Рай-Олександривка и Николаевка, разположени източно и югоизточно от Славянск.

Николаевка се разглежда като особено важна позиция, тъй като контролът над нея би могъл да улесни руското настъпление на запад към Славянск и да позволи заобикаляне на по-трудния терен.

Междувременно украински военнослужещ с позивна „Мучной“ твърди, че руските сили вече са проникнали в района на Славянската ТЕЦ и в близост до околните многоетажни сгради, където подготвят позиции за последващ натиск към града.

ISW подчертава, че настоящите действия изглеждат насочени към постепенното отслабване на украинската отбрана и подготовката на условия за бъдещи сухопътни операции срещу Славянск.