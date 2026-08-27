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ISW: Русия засилва ударите по Славянск в подготовка за евентуална сухопътна офанзива
  Тема: Украйна

ISW: Русия засилва ударите по Славянск в подготовка за евентуална сухопътна офанзива

27 Август, 2026 09:23, обновена 27 Август, 2026 09:24 1 580 41

  • русия-
  • славянск-
  • сухопътна офанзива

ISW съобщава за увеличаване на атаките с авиобомби, дронове и реактивни системи, докато руските сили се стремят да нарушат украинската логистика и отбрана

ISW: Русия засилва ударите по Славянск в подготовка за евентуална сухопътна офанзива - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили засилват ударите по Славянск и околностите му, като целта вероятно е да бъде отслабена украинската логистика и отбрана и да се създадат условия за бъдеща сухопътна офанзива срещу града. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW) в най-новия си анализ на ситуацията на фронта, предава Фокус.

Според ръководителя на Славянската военна администрация Вадим Лях плътността на руските атаки се е увеличила. Освен управляеми авиобомби (КАБ) и ударни дронове, руските сили вече използват и реактивни системи за залпов огън „Смерч“ и „Торнадо-С“.

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От ISW отбелязват, че Москва изглежда прилага тактика, използвана и при настъплението към Константиновка. Интензивните удари с КАБ там са нанесли тежки разрушения, а руските атакуващи групи впоследствие са използвали разрушените квартали за укритие и прикритие.

Според анализаторите руските сили вероятно се опитват да използват опита от Константиновка при подготовката на бъдеща операция срещу Славянск. Ударите са част от по-широка кампания за подготовка на бойното поле преди евентуално сухопътно настъпление.

За мащабен щурм обаче руската армия ще трябва първо да постигне редица тактически цели. Сред ключовите направления са селищата Рай-Олександривка и Николаевка, разположени източно и югоизточно от Славянск.

Николаевка се разглежда като особено важна позиция, тъй като контролът над нея би могъл да улесни руското настъпление на запад към Славянск и да позволи заобикаляне на по-трудния терен.

Междувременно украински военнослужещ с позивна „Мучной“ твърди, че руските сили вече са проникнали в района на Славянската ТЕЦ и в близост до околните многоетажни сгради, където подготвят позиции за последващ натиск към града.

ISW подчертава, че настоящите действия изглеждат насочени към постепенното отслабване на украинската отбрана и подготовката на условия за бъдещи сухопътни операции срещу Славянск.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЮЛЕЙМАН

    16 8 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    Коментиран от #17

    09:26 27.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    22 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #27, #36

    09:26 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    17 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:26 27.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    27 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:26 27.08.2026

  • 6 Колко смешно звучи

    33 9 Отговор
    Евентуална сухопътна атака
    а вие вече знаете че сте я загубили.

    09:27 27.08.2026

  • 7 Пич

    34 7 Отговор
    Няма - евентуална!!!
    Казах - сухопътна операция ще има!!!
    Не ме интересува, на кой как му изнася!!!
    Това е положението!!!

    Коментиран от #16, #35

    09:28 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Англия бие директно по Русия Путлер се к

    10 36 Отговор
    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    Коментиран от #21

    09:29 27.08.2026

  • 10 Удари

    9 29 Отговор
    Гоолеми удари правят руснаците. Затова останаха без бензин.

    Коментиран от #13

    09:29 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    28 8 Отговор
    Айдеее, и Славянск замина.

    Коментиран от #19, #33

    09:32 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СКОРО И СЛАВЯНСК.........

    26 9 Отговор
    ............ПИШЕМЕ ГО ....НЕЗНАЧИТЕЛЕН".......

    09:33 27.08.2026

  • 15 Методите

    4 21 Отговор
    и похватите на Златната орда не са забравени от техните бивши васали и активно се използват срещу граждански цели в Украйна. А какво ли биха направили с беззащитното украинско население?

    09:42 27.08.2026

  • 16 Чиба мръшо нефелна!

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Замърсяваш медийното пространство.

    Коментиран от #31

    09:45 27.08.2026

  • 17 Отреазвяващ

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    Какво общо има със статията,това тъпо изказване?

    Коментиран от #37

    09:46 27.08.2026

  • 18 Браво! Смър на украйна

    16 6 Отговор
    и всиките и помагачи

    09:46 27.08.2026

  • 19 Ами

    8 22 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    И щабът на 51ва руска армия в Донецк замина.
    Захарова не ти ли каза?

    09:47 27.08.2026

  • 20 Баба Ванга

    15 5 Отговор
    Славянск ке падне

    09:48 27.08.2026

  • 21 Отреазвяващ

    23 5 Отговор

    До коментар #9 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":

    Путин не е селски пъдарин,та да заплашва.Той си действа според плана.Стига с тия глупави изрази-заплашил,обидил.

    09:48 27.08.2026

  • 22 мераци и действителност

    17 5 Отговор
    Не е нужно на Русия никаква офанзива а да продължава по същия начин с по-качествено подбиране на зимни цели като му дойде времето.Ятаците на украйна да не бълнуват желаната им руска офанзива.Ще си ги победят както работят досега.

    09:49 27.08.2026

  • 23 350000 мужика

    7 23 Отговор
    са нужни на Путлрр да превземе Славянск и Краматорск.
    Такава е бъде цената . Той ще ги мобилизира.

    На Украйна с нужни оръжия, за да ги могилизира.
    Европаще й ги даде.

    Кой за каквото е учил!

    Коментиран от #24

    09:50 27.08.2026

  • 24 Дзак

    20 4 Отговор

    До коментар #23 от "350000 мужика":

    Вероятно ще стане с минимум жертви и без никаква мобилизация!

    09:55 27.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чума

    17 5 Отговор
    Честит Ден на всички истински граничари, служили в Гранични войски на Бълария!

    Повява вятър и лицето гали,
    уверено "Калашников" държиш.
    В заставата другарите засмени,
    очакват с песен да ги поздравиш.

    Споменете с добро и служебните кучета приятели - Шаро, Вихър, Гал, Вампес,Терон, Рок!

    Коментиран от #32

    09:57 27.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кочо

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от "13 г..3 дневен Блицкриг у Донбас":

    В Славянск, на 9 май, 1945 г., често коментираният от теб Кобзон посрещна Денят на победата! Беше на 9 години! Та, чий е Славянск е въпрос излишен!

    Коментиран от #30

    10:00 27.08.2026

  • 29 Дааа...

    6 11 Отговор
    И така вече 13 год!
    След 2 милиона и половина монголья фира, унищожен Ч Флот, след 208 танкера фира, след 57 НПЗ та.. фира,..след 28 склада на Уайлдберийс и озон...
    Закривай

    10:02 27.08.2026

  • 30 Хахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кочо":

    ?!?!?... На КОЯ република?!?
    Хахахаха

    10:06 27.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Ху (By Who)

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Чума":

    Здраве желая другарю граничар!

    10:11 27.08.2026

  • 33 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    това е пропаганда от ISW 😅😅😅

    10:19 27.08.2026

  • 34 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    10 2 Отговор
    Як лабут по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    10:32 27.08.2026

  • 35 не може да бъде

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Очевидно има доста хора които упорито отказват да разберат логиката на това което се случва и предстои!?За журналистите е ясно -те са длъжни да представят само правилни положителни новини за Украйна !?Но реалността и съотношението на силите изобщо не са правилни!?Имат ли безспорно надмощие във авиацията/и планиращите бомби/ руснаците -имат имат ли такова в ракетите .-имат имат ли в артилерията- имат ...вече имат ли надмощие в безпилотниците на линията на бойно съприкосновение - ами имат !?Значи ще гледаме вече изпитаната тактика която може би работи бавно но работи безотказно-отрязване на украинците от снабдителните линии обхващане в клещи полукотел или котел /ако има смисъл/ след това използване с пълна сила за въздействие в/у украинските позиции с бомби снаряди и т.н. с цел силно разреждане редовете на защитниците и после в ход влизат пехотинците подкрепени от бронетанкова техника!?И всичко това съчетано с непрекъсната работа с дронове -разузнаване подавяне огневи точки и т.н!?А това с което разполагат украинците сега са само дронове -и то такива които им доставят !? А който си мисли че чрез диверсионни акции срещу инфраструктурни обекти в Русия и акции на терор спрямо населението ще се промени нещо на бойното поле значи просто храни напразни надежди!?

    10:53 27.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Няма

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отреазвяващ":

    връзка, но коментарът е полезен защото популяризира информация, която сигурно малко хора знаят.

    11:09 27.08.2026

  • 38 Питащ

    2 1 Отговор
    Ама Константинова превзета ли е, не помня да се появи информация от ISW

    11:09 27.08.2026

  • 39 дедо

    2 0 Отговор
    Е нали Константиновка не я бяха превзели ,като четеш тук явно са я превзели руснаците.

    11:12 27.08.2026

  • 40 Васил

    2 0 Отговор
    И до сега не мога да разбера Константиновка превзета ли е от рашъните или не. Щото само преди няколко дена от Факти упорито ме убеждаваха че Константиновка е укропска и смело отблъсква всички атаки. Моля за точни Факти от Факти. 🤣

    11:23 27.08.2026

  • 41 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ЛИЗАТОРИ ---БЛАГОДАРЕТЕ НА РФ , ЧЕ НЕ ИЗПОЛЗВА " САЛНЦЕПЕК " !!!!!!!!!!!!!!!!

    11:40 27.08.2026

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