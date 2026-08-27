ISW: Русия засилва ударите по Славянск в подготовка за евентуална сухопътна офанзива

Руските сили засилват ударите по Славянск и околностите му, като целта вероятно е да бъде отслабена украинската логистика и отбрана и да се създадат условия за бъдеща сухопътна офанзива срещу града. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW) в най-новия си анализ на ситуацията на фронта, предава Фокус.
Според ръководителя на Славянската военна администрация Вадим Лях плътността на руските атаки се е увеличила. Освен управляеми авиобомби (КАБ) и ударни дронове, руските сили вече използват и реактивни системи за залпов огън „Смерч“ и „Торнадо-С“.
От ISW отбелязват, че Москва изглежда прилага тактика, използвана и при настъплението към Константиновка. Интензивните удари с КАБ там са нанесли тежки разрушения, а руските атакуващи групи впоследствие са използвали разрушените квартали за укритие и прикритие.
Според анализаторите руските сили вероятно се опитват да използват опита от Константиновка при подготовката на бъдеща операция срещу Славянск. Ударите са част от по-широка кампания за подготовка на бойното поле преди евентуално сухопътно настъпление.
За мащабен щурм обаче руската армия ще трябва първо да постигне редица тактически цели. Сред ключовите направления са селищата Рай-Олександривка и Николаевка, разположени източно и югоизточно от Славянск.
Николаевка се разглежда като особено важна позиция, тъй като контролът над нея би могъл да улесни руското настъпление на запад към Славянск и да позволи заобикаляне на по-трудния терен.
Междувременно украински военнослужещ с позивна „Мучной“ твърди, че руските сили вече са проникнали в района на Славянската ТЕЦ и в близост до околните многоетажни сгради, където подготвят позиции за последващ натиск към града.
ISW подчертава, че настоящите действия изглеждат насочени към постепенното отслабване на украинската отбрана и подготовката на условия за бъдещи сухопътни операции срещу Славянск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЮЛЕЙМАН
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
Коментиран от #17
09:26 27.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #27, #36
09:26 27.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:26 27.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
09:26 27.08.2026
6 Колко смешно звучи
а вие вече знаете че сте я загубили.
09:27 27.08.2026
7 Пич
Казах - сухопътна операция ще има!!!
Не ме интересува, на кой как му изнася!!!
Това е положението!!!
Коментиран от #16, #35
09:28 27.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Англия бие директно по Русия Путлер се к
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
Коментиран от #21
09:29 27.08.2026
10 Удари
Коментиран от #13
09:29 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе
Коментиран от #19, #33
09:32 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СКОРО И СЛАВЯНСК.........
09:33 27.08.2026
15 Методите
09:42 27.08.2026
16 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #7 от "Пич":Замърсяваш медийното пространство.
Коментиран от #31
09:45 27.08.2026
17 Отреазвяващ
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":Какво общо има със статията,това тъпо изказване?
Коментиран от #37
09:46 27.08.2026
18 Браво! Смър на украйна
09:46 27.08.2026
19 Ами
До коментар #12 от "Абе":И щабът на 51ва руска армия в Донецк замина.
Захарова не ти ли каза?
09:47 27.08.2026
20 Баба Ванга
09:48 27.08.2026
21 Отреазвяващ
До коментар #9 от "Англия бие директно по Русия Путлер се к":Путин не е селски пъдарин,та да заплашва.Той си действа според плана.Стига с тия глупави изрази-заплашил,обидил.
09:48 27.08.2026
22 мераци и действителност
09:49 27.08.2026
23 350000 мужика
Такава е бъде цената . Той ще ги мобилизира.
На Украйна с нужни оръжия, за да ги могилизира.
Европаще й ги даде.
Кой за каквото е учил!
Коментиран от #24
09:50 27.08.2026
24 Дзак
До коментар #23 от "350000 мужика":Вероятно ще стане с минимум жертви и без никаква мобилизация!
09:55 27.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чума
Повява вятър и лицето гали,
уверено "Калашников" държиш.
В заставата другарите засмени,
очакват с песен да ги поздравиш.
Споменете с добро и служебните кучета приятели - Шаро, Вихър, Гал, Вампес,Терон, Рок!
Коментиран от #32
09:57 27.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кочо
До коментар #25 от "13 г..3 дневен Блицкриг у Донбас":В Славянск, на 9 май, 1945 г., често коментираният от теб Кобзон посрещна Денят на победата! Беше на 9 години! Та, чий е Славянск е въпрос излишен!
Коментиран от #30
10:00 27.08.2026
29 Дааа...
След 2 милиона и половина монголья фира, унищожен Ч Флот, след 208 танкера фира, след 57 НПЗ та.. фира,..след 28 склада на Уайлдберийс и озон...
Закривай
10:02 27.08.2026
30 Хахаха
До коментар #28 от "Кочо":?!?!?... На КОЯ република?!?
Хахахаха
10:06 27.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бай Ху (By Who)
До коментар #26 от "Чума":Здраве желая другарю граничар!
10:11 27.08.2026
33 хихи
До коментар #12 от "Абе":това е пропаганда от ISW 😅😅😅
10:19 27.08.2026
34 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
10:32 27.08.2026
35 не може да бъде
До коментар #7 от "Пич":Очевидно има доста хора които упорито отказват да разберат логиката на това което се случва и предстои!?За журналистите е ясно -те са длъжни да представят само правилни положителни новини за Украйна !?Но реалността и съотношението на силите изобщо не са правилни!?Имат ли безспорно надмощие във авиацията/и планиращите бомби/ руснаците -имат имат ли такова в ракетите .-имат имат ли в артилерията- имат ...вече имат ли надмощие в безпилотниците на линията на бойно съприкосновение - ами имат !?Значи ще гледаме вече изпитаната тактика която може би работи бавно но работи безотказно-отрязване на украинците от снабдителните линии обхващане в клещи полукотел или котел /ако има смисъл/ след това използване с пълна сила за въздействие в/у украинските позиции с бомби снаряди и т.н. с цел силно разреждане редовете на защитниците и после в ход влизат пехотинците подкрепени от бронетанкова техника!?И всичко това съчетано с непрекъсната работа с дронове -разузнаване подавяне огневи точки и т.н!?А това с което разполагат украинците сега са само дронове -и то такива които им доставят !? А който си мисли че чрез диверсионни акции срещу инфраструктурни обекти в Русия и акции на терор спрямо населението ще се промени нещо на бойното поле значи просто храни напразни надежди!?
10:53 27.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Няма
До коментар #17 от "Отреазвяващ":връзка, но коментарът е полезен защото популяризира информация, която сигурно малко хора знаят.
11:09 27.08.2026
38 Питащ
11:09 27.08.2026
39 дедо
11:12 27.08.2026
40 Васил
11:23 27.08.2026
41 ПЕНКО
11:40 27.08.2026