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Румъния ще продължи да предоставя подкрепа на Украйна в тази несправедлива война
  Тема: Украйна

Румъния ще продължи да предоставя подкрепа на Украйна в тази несправедлива война

28 Август, 2026 04:43 574 3

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  • руска агресия

Възможността за осигуряване на безопасността и стабилността на целия регион и е изключително важна за сигурността и стабилността на цяла Европа, заяви румънският президент Дан

Румъния ще продължи да предоставя подкрепа на Украйна в тази несправедлива война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния ще продължи да предоставя подкрепа на Украйна в тази много неравна и несправедлива война, заяви румънският президент Никушор Дан в Кишинев, където се срещна с молдовския президент Мая Санду и украинския президент Володимир Зеленски, писа БТА.

"Много се радвам да видя отново президента Зеленски и ще продължавам да осъждам агресията на Руската федерация срещу Украйна, както и да гарантирам, че нашата постоянна подкрепа ще бъде предоставяна на Украйна в тази много неравна и несправедлива война", каза Дан на пресконференция след тристранна среща със Санду и Зеленски по повод 35-годишнината от независимостта на Молдова.

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Той подчерта, че Румъния и Молдова имат обща история, общ език, култура, традиции, общо наследство и това прави институционалните им отношения силни.

"Днес обсъждахме нашите съвместни проекти, съвместни инфраструктурни проекти, някои други съвместни проекти, например за енергийните връзки, културни проекти. Вероятно знаете, че тази сутрин посетих Кахул и съм много щастлив, че нашите отношения са изключително, изключително функционални в това отношение", посочи румънският президент.

Той подчерта, че възможността за осигуряване на безопасността и стабилността на целия регион и е изключително важна за сигурността и стабилността на цяла Европа.

На 27 август, Молдова отбелязва 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава. Молдова сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да я подготвят за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта се състоя под наслов "Независимостта ни обединява".


Румъния
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  • 1 и румунските Рунди

    5 2 Отговор
    са се изрязали подобаващо

    04:54 28.08.2026

  • 2 България също,

    3 0 Отговор
    само Рундьо не го знае.

    05:00 28.08.2026

  • 3 Беки овеня

    3 0 Отговор
    И тия са шпакловчици като наще

    05:01 28.08.2026

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