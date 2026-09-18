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ПВО на Москва свали 35 дрона напът към столицата
  Тема: Украйна

ПВО на Москва свали 35 дрона напът към столицата

18 Септември, 2026 05:55, обновена 18 Септември, 2026 06:00 1 047 11

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Украйна е нанесла удари по цели в Ярославска и Ростовска област, докато руските власти съобщават за нова серия свалени безпилотници.

ПВО на Москва свали 35 дрона напът към столицата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на свалените дронове, насочени към Москва, достигна 35, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Информацията беше разпространена в ранните часове на 18 септември от Интерфакс, който уточни, че по-рано същата нощ са били съобщени първо за 20, а след това за още 15 унищожени безпилотника.

Според същите данни на местата, където са паднали отломки, работят аварийни екипи. Към момента не са посочени жертви в Москва, нито подробности за евентуални щети по инфраструктурата в града.

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Какво се знае за последните украински удари

Президентът Володимир Зеленски заяви, че предната нощ украинските сили са нанесли удари по нефтена рафинерия в Ярославска област и по военно летище в Ростовска област, съобщи Асошиейтед прес.

Анадолската агенция, позовавайки се на изявления на регионални власти и на Зеленски, съобщи, че в Ярославска област е възникнал пожар в рафинерия, след като въздушната отбрана е свалила 65 дрона над региона. В Ростов на Дон отломки са повредили трансформаторна подстанция и са прекъснали електрозахранването в четири района на града. Според същия източник в района не са съобщени жертви.

Зеленски потвърди и удар по руското военно летище в Ростов, като каза, че е нанесена щета на самолети и хеликоптери. Тези твърдения не могат да бъдат независимо проверени от български или западни медии към този момент, но са част от официалните изявления на украинската страна.

Паралелна размяна на удари

Докато Москва и руските региони отчитат нова нощ на дронови атаки, Украйна също съобщава за руски удари по своя територия. Асошиейтед прес посочи, че при руските атаки срещу Киев и околните райони са били ранени най-малко 19 души, сред които деца, а украинската противовъздушна отбрана е унищожила или неутрализирала 131 въздушни цели.

В Одеса при отделна атака е бил ударен цивилен кораб под флаг на Танзания в Черно море, при което е загинал капитанът на плавателния съд, съобщи AP, позовавайки се на местните власти. Това е част от по-широкия обмен на нощни удари между двете страни, който продължава да е една от основните характеристики на войната.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Анадолската агенция


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урконюзинформ

    7 4 Отговор
    В ЕС има мнооого столици, ако едновременно им пуснат по сто дрона, като ответни мерки, ще стане весело.

    Коментиран от #3

    06:30 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Може,може

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Урконюзинформ":

    Да ти замирише на изгоряло около задвратника.

    06:49 18.09.2026

  • 4 От 380 дрона свалили 35

    4 7 Отговор
    Къде са останалите?

    Коментиран от #10

    06:50 18.09.2026

  • 5 Абе нужник

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    40% от НПЗ тата до Урал са извън строя.Жужи внася бензин.

    Коментиран от #7

    06:52 18.09.2026

  • 6 име

    8 3 Отговор
    Срещу стотици изтреляни дронове, киевското наркоманче се надява да удари поне един външен кенеф, че да го пишат по медиите как побеждава.

    06:55 18.09.2026

  • 7 за сега

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе нужник":

    Нафта няма у аФриканция. В Русия слушаме как няма да има нафта още от 2022г

    06:57 18.09.2026

  • 8 Какво запалиха свалените дронове?

    1 1 Отговор
    Разкажи накратко!

    09:08 18.09.2026

  • 9 Мишел

    0 0 Отговор
    ПВО на Москва отрази най масовата досега украинска атака с 350 дрона самолетен тип.

    09:08 18.09.2026

  • 10 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От 380 дрона свалили 35":

    Пак нито един украински дрон не е преминал през ПВО на Москва.

    Коментиран от #11

    09:10 18.09.2026

  • 11 И другите 345 дрона

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    завили на 180 градуса към Украйна.

    10:09 18.09.2026

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