CENTCOM: Ормузкият проток е отворен за корабоплаване

Американското централно военно командване CENTCOM обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване. В специално видеообръщение адмирал Брадли Купър подчерта, че близо 50 хиляди военнослужещи са успели през последните няколко седмици да прочистят ключовия морски път от заложените от Иран мини, писа "Фокус".

При операцията са използвани хеликоптери, специално оборудвани плавателни съдове, а също и дълбоководни военни водолази. По думите на генерал Купър над 1500 кораба са успели да преминат през Ормузкия проток през отвореното международно трасе за навигация край бреговете на Оман. По този начин от Персийския залив са били изнесени над 750 милиона барела суров петрол.

От CENTCOM все пак предупреждават, че е възможно да има необезвредени взривни устройства на територията на целия Ормузки проток, затова плавателните съдове трябва да спазват точно установените коридори. Американските военни осигуряват допълнителна защита на преминаващите кораби от евентуални ирански атаки.

Подчертава се и ефективността на морската блокада на иранските пристанища. Според генерал Купър Иран не е изнесъл и капка петрол, откакто тази блокада е наложена и всички кораби, които се опитват да стигнат до нефтените терминали на Техеран или се отклоняват от курса, или се обстрелват и деактивират в открито море.

Премиерът и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи, за да обсъдят създаването на временен корабен коридор през жизненоважния Ормузки проток. Преговорите бяха обявени официално в прессъобщение на катарското Министерство на външните работи, предава ТАСС.

Двустранните разговори са фокусирани върху конкретни мерки за осигуряване на корабоплаването след проведения конфликт в региона.

В рамките на преговорите двете страни категорично препотвърдиха и "важността на продължаващите дипломатически усилия за деескалация и разрешаване на различията чрез диалог''.

Това бе първото посещение на катарския премиер в Иран от 1 февруари тази година. В края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран, който отговори с удари по израелска територия и американски военни съоръжения в региона.