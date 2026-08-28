Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
CENTCOM: Ормузкият проток е отворен за корабоплаване

CENTCOM: Ормузкият проток е отворен за корабоплаване

28 Август, 2026 05:37 959 15

  • centcom-
  • ормузки проток-
  • отворен-
  • корабоплаване-
  • иран-
  • сащ-
  • танкери-
  • война

Катар и Иран договарят безопасен морски коридор

CENTCOM: Ормузкият проток е отворен за корабоплаване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американското централно военно командване CENTCOM обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване. В специално видеообръщение адмирал Брадли Купър подчерта, че близо 50 хиляди военнослужещи са успели през последните няколко седмици да прочистят ключовия морски път от заложените от Иран мини, писа "Фокус".

При операцията са използвани хеликоптери, специално оборудвани плавателни съдове, а също и дълбоководни военни водолази. По думите на генерал Купър над 1500 кораба са успели да преминат през Ормузкия проток през отвореното международно трасе за навигация край бреговете на Оман. По този начин от Персийския залив са били изнесени над 750 милиона барела суров петрол.

От CENTCOM все пак предупреждават, че е възможно да има необезвредени взривни устройства на територията на целия Ормузки проток, затова плавателните съдове трябва да спазват точно установените коридори. Американските военни осигуряват допълнителна защита на преминаващите кораби от евентуални ирански атаки.

Подчертава се и ефективността на морската блокада на иранските пристанища. Според генерал Купър Иран не е изнесъл и капка петрол, откакто тази блокада е наложена и всички кораби, които се опитват да стигнат до нефтените терминали на Техеран или се отклоняват от курса, или се обстрелват и деактивират в открито море.

Премиерът и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи, за да обсъдят създаването на временен корабен коридор през жизненоважния Ормузки проток. Преговорите бяха обявени официално в прессъобщение на катарското Министерство на външните работи, предава ТАСС.

Двустранните разговори са фокусирани върху конкретни мерки за осигуряване на корабоплаването след проведения конфликт в региона.

В рамките на преговорите двете страни категорично препотвърдиха и "важността на продължаващите дипломатически усилия за деескалация и разрешаване на различията чрез диалог''.

Това бе първото посещение на катарския премиер в Иран от 1 февруари тази година. В края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран, който отговори с удари по израелска територия и американски военни съоръжения в региона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бай Ормуз

    15 3 Отговор
    Ко каза перчема, протока отворен ли е тая сутрин или е затворен ??

    Коментиран от #8, #9

    05:51 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Афторе , ти ли си примата бе

    05:53 28.08.2026

  • 6 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    не бяха ли 10000 дрона дневно!? даже 100000

    05:54 28.08.2026

  • 7 Ами сега?

    3 5 Отговор
    кого ще възхваляват копейците?
    от какво ще се жалват?

    06:01 28.08.2026

  • 8 Не питай,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "бай Ормуз":

    провери лично
    и по-далече от Катар

    06:03 28.08.2026

  • 9 бай Хой

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "бай Ормуз":

    Той всяка сутрин , като се събуди го отваря и след половин час има гръмнат кораб.

    06:08 28.08.2026

  • 10 Хайо

    6 1 Отговор
    За това е минал 1 морски съд?

    06:16 28.08.2026

  • 11 Смотльо,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Украйна и сега използва 2.5 пъти повече дронове от Русия ,но ефикасността е една 6% ,руската е 43% .

    06:16 28.08.2026

  • 12 Ясно

    6 0 Отговор
    Няколко дни дъртия американски кукумицин ще купува евтин петрол. После пак пова удари, затваряне и спекула да продава прескъпо на борсите.

    И САЩ е частна корпорация, не сме само ние.

    06:27 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коста

    3 1 Отговор
    В краварника запасите от петрол са за 35-40 дена . Работата отива на закъсация .

    06:30 28.08.2026

  • 15 Изми си лицето

    4 0 Отговор
    Направи се на победител . Сега да става и да се изнася от залива. Страните от залива вече не се интересуват от Дончо. Той загуби всякакъво доверие. Те си рещават.

    06:34 28.08.2026