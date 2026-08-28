Новини
Свят »
Белгия »
AFP: ЕС не вижда признаци за подготовка на нападение срещу европейските членове на НАТО

AFP: ЕС не вижда признаци за подготовка на нападение срещу европейските членове на НАТО

28 Август, 2026 06:49 432 5

  • ес-
  • русия-
  • нападение-
  • нато-
  • европейска комисия

Като цяло европейските служби не виждат риск от нападение на Русия срещу европейски държави и тази оценка не се е променила

AFP: ЕС не вижда признаци за подготовка на нападение срещу европейските членове на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейските специални служби не виждат признаци, че Русия планира военно нападение срещу европейските страни-членки на НАТО, пише AFP, позовавайки се на високопоставена представителка на ЕС.

Това изявление беше направено на фона на съобщения, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф по време на посещението си в Москва може да е предупредил руските власти срещу подобна стъпка.

По-конкретно вестник „Уолстрийт джърнъл“ писа, че Русия може да се опита да изпита НАТО, като предприеме „ограничена атака“ през следващите няколко години.

Представителката на Европейския съюз, която говори при условие за анонимност, оцени вероятността от такава заплаха по следния начин: „Като цяло европейските служби не виждат риск от нападение на Русия срещу европейски държави и тази оценка не се е променила“.

„Що се отнася до каквато и да е заплаха за европейските членове на НАТО, не разполагаме с данни, че в момента се подготвя подобна атака“, — добави тя.

Интервюираната от AFP също отбеляза, че Москва продължава опитите си за ескалация и хибридна война — и най-уязвими в това отношение са източните страни от блока.

„Наблюдаваме тези хибридни — а понякога и не съвсем хибридни — атаки, които продължават; изхождаме от това, че те ще продължат и занапред“, отбеляза представителката на ЕС.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврошизофренията вече пълна

    7 0 Отговор
    а до оня ден урсулите ясно виждаха нападението

    06:50 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    Глупаво е да се предполага че русия ще нападне Европ. Държави преди края на войната в Украйна.

    06:59 28.08.2026

  • 5 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    За какво сте му на Путин че да ви напада бе , нещастници. Макар че отдавна сте за бой.

    07:23 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания