AFP: ЕС не вижда признаци за подготовка на нападение срещу европейските членове на НАТО

Европейските специални служби не виждат признаци, че Русия планира военно нападение срещу европейските страни-членки на НАТО, пише AFP, позовавайки се на високопоставена представителка на ЕС.

Това изявление беше направено на фона на съобщения, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф по време на посещението си в Москва може да е предупредил руските власти срещу подобна стъпка.

По-конкретно вестник „Уолстрийт джърнъл“ писа, че Русия може да се опита да изпита НАТО, като предприеме „ограничена атака“ през следващите няколко години.

Представителката на Европейския съюз, която говори при условие за анонимност, оцени вероятността от такава заплаха по следния начин: „Като цяло европейските служби не виждат риск от нападение на Русия срещу европейски държави и тази оценка не се е променила“.

„Що се отнася до каквато и да е заплаха за европейските членове на НАТО, не разполагаме с данни, че в момента се подготвя подобна атака“, — добави тя.

Интервюираната от AFP също отбеляза, че Москва продължава опитите си за ескалация и хибридна война — и най-уязвими в това отношение са източните страни от блока.

„Наблюдаваме тези хибридни — а понякога и не съвсем хибридни — атаки, които продължават; изхождаме от това, че те ще продължат и занапред“, отбеляза представителката на ЕС.