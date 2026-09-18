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Владислав Горанов потвърди, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма на търговски принцип

Владислав Горанов потвърди, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма на търговски принцип

18 Септември, 2026 14:55 1 869 37

  • владислав горанов-
  • мвр-
  • пътни фирми

Всичко е декларирано надлежно, заяви той

Владислав Горанов потвърди, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма на търговски принцип - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Консултантската фирма на Владислав Горанов е отдавала помещение под наем на едно от дружествата, за които вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи по-рано. Това потвърди за Нова тв самият Горанов.

„Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала помещение под наем на фирма „КМВ системи за пътна сигурност“ и то напълно на търговски принцип на „значителната сума“ от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно от там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития“, заяви Владислав Горанов.

Вътрешният министър съобщи, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви Демерджиев.

В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление, тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.

На въпрос защо името на Бойко Борисов не е споменато в днешните разкрития и очаква ли се искане за сваляне на имунитети, Иван Демерджиев отговори, че връзката между Борисов и Владислав Горанов е „очевидна и ясна”, тъй като бившият премиер сам е включвал Горанов в листите си и го е познавал добре.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    25 3 Отговор
    Наркомафията погна пътната мафия.

    14:56 18.09.2026

  • 2 Пуфи

    45 5 Отговор
    Ковчежника на Банкя се намагнитва с всеки ден, накрая и космически кораб няма да му трябва, магнитно поле ще го прату у затвора

    14:58 18.09.2026

  • 3 Бездомникът

    50 3 Отговор
    с консултантска фирма за далавери !

    15:02 18.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    43 4 Отговор
    Затвор до живот за всички от списъка Магнитски.

    Коментиран от #31

    15:03 18.09.2026

  • 5 ГЕПИ Ново начало

    43 3 Отговор
    Ей тоя Лукчо явно е замесен с доста ключови мишюнгии на Дебелите ортаци, нещо, като свръзка между тях или бушонче? 😉 Помните ли, как Черепа разказваше, как този Лукчо ходил да му събира таксата спокойствие тъй де рекета за офис Банкя? Ами историята с крадената кола и т. н.?
    Няма случайни съвпадения, тъй да знаете😉

    15:04 18.09.2026

  • 6 Машалла на човека

    20 2 Отговор
    Оправен и на власт и след нея !!!

    15:05 18.09.2026

  • 7 на село

    21 2 Отговор
    Имал-дал.Кинти му трябват на човека.Заплатата от НС му е малка.

    15:06 18.09.2026

  • 8 Вучовата

    27 1 Отговор
    гордост , увековечена в списъка Магнитски !

    15:07 18.09.2026

  • 9 Мдаа

    29 2 Отговор
    И какво излиза, даваш държава поръчка на някого който ти връща ресто във вид на наеми и други услуги. Всички сте за Белене!

    15:11 18.09.2026

  • 10 Цвете

    29 1 Отговор
    ГОРАНОВ, НАЛИ БЕШЕ ПОД " НАЕМ " ПРИ ЕДИН ПРИЯТЕЛ ? КАК БЪРЗО СЕ БОГАТЕЕ, КОГАТО СИ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ? ЗАТОВА ХАПКАТА Е ГОЛЯМА ,ЧЕ НЯКОИ ДОРИ СИ КУПУВАТ МЕСТЕНЦЕ САМО И САМО ДА СА ВЪТРЕ СКРИТИ НА ТОПЛО.ГЛЕДАЙТЕ САМО ДА НЕ ВИ СЕ ПОДПАЛЯТ ЗАДНИЦИТЕ ,ЧЕ И ДОСТА ГОДИНИ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ТЪРТЕИ.

    15:12 18.09.2026

  • 11 Тоя мазен шарден

    27 0 Отговор
    Ако го гръмнат ще е най- добре за него.

    15:12 18.09.2026

  • 12 123

    35 2 Отговор
    След Тиквата този негодник е най корумпирания бандит ,Гроб са тумора на България

    15:13 18.09.2026

  • 13 Никой

    9 4 Отговор
    Не може без да се краде, това е безрасъдно, докато си млад, трябва да крадеш.

    После ставаш улегнал и даваш акъл.

    15:14 18.09.2026

  • 14 Този ли беше

    35 1 Отговор
    Горанов не живееше ли в апартамент на кума му на приятелски начала. Малко като беден роднина, а давал помещения под наем, плюс беше първи човек на Борисов. Чорапа се разплита и ще гледаме филм с много сериали докато Борисов и всички от родата му, от партията му, от министрите му и цялата пасмина, които крадяха, лъжеха и се възползваха от връзките си с него. Идва ред и на Баш крадеца, тартора на тази партия под чието ръководство се ограбваше България - Борисов - Винету, хитреца, еднокнижник.

    Коментиран от #29

    15:15 18.09.2026

  • 15 корупционен кръг

    16 1 Отговор
    Ми тоя индивид въобще не е излизал от него. Сега явно пак не му стига депутатската заплата та дава под наем

    15:19 18.09.2026

  • 16 Нема ядове

    16 1 Отговор
    И този е честните айдуци на Тиквата.

    15:25 18.09.2026

  • 17 АЙ ДАЛЕЕ ВАЙЙЙ

    9 0 Отговор
    КО СТАНА ТО ТИКВИ ,ПРАСЕТА,ОВЪРТОЛЕН ДА ИДВА ИВАН СТОЙМЕНОВ ГЕШЕВ ЩЕ ГИ ОПРАВИ ГАРАНТИРАНО.

    15:27 18.09.2026

  • 18 Сзо

    20 1 Отговор
    Странни работи се случват в България....консултантски фирми се занимават с отдаване под наем, адвокатски дружества плащат самолетни билети на клиентите си... business as usual.

    15:27 18.09.2026

  • 19 ФЕН НА ГЕРБ

    14 2 Отговор
    АМА ВЕРНО ЛИ ТОЙ ВОЖДА НЕ КРАДЕ,НЕ Е БАНДИТ, ТОЙ С ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ,ТУ ТУУУУУУУУ .

    15:29 18.09.2026

  • 20 механик

    17 0 Отговор
    Той самият не живееше ли под наем , или без наем в имот на някого ?

    15:36 18.09.2026

  • 21 Иван

    2 8 Отговор
    И какво е нередното, а ?

    15:40 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    6 0 Отговор
    Ейй, смешник, на м"у"ц"у"н"а"т"а ти личи, че си схемаджия и нямаш един честно изкаран лев. Тия ги говори на депесарите

    15:46 18.09.2026

  • 29 Никой

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Този ли беше":

    Борисов няма приятели, той не познава никой, той няна и роднини.

    Светец.

    15:52 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Смехоран

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Чуждопоклоннико,стига близали отходните тръби на краварите.

    16:01 18.09.2026

  • 32 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    у тюрмето

    16:02 18.09.2026

  • 33 Смехоран

    1 0 Отговор
    Фафли,и вие близкате отходните черва на краварите,що ме триети бе,майцепродажници?

    16:02 18.09.2026

  • 34 Интересно, няма

    5 0 Отговор
    апартамент, а дава търговски помещения под наем... От нап дали знаят?

    16:03 18.09.2026

  • 35 Влади

    0 0 Отговор
    Имам за отдаване и Прогимназията в Ярема...Хи хи...

    16:16 18.09.2026

  • 36 справка за уточнение на връзките

    1 0 Отговор
    Владислав Горанов потвърдил, че чрез консултантска фирма е отдавал под наем за 1000 евро месечно и декларирани, помещение на фирма „КМВ системи за пътна сигурност“, а фирмата-наемател е свързана с бащата на посланника в ОАЕмирства Иван Йорданов.
    💥А Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,

    Коментиран от #37

    16:20 18.09.2026

  • 37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "справка за уточнение на връзките":

    свински черва

    16:23 18.09.2026

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