Владислав Горанов потвърди, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма на търговски принцип

Консултантската фирма на Владислав Горанов е отдавала помещение под наем на едно от дружествата, за които вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи по-рано. Това потвърди за Нова тв самият Горанов.
„Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала помещение под наем на фирма „КМВ системи за пътна сигурност“ и то напълно на търговски принцип на „значителната сума“ от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно от там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития“, заяви Владислав Горанов.
Вътрешният министър съобщи, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви Демерджиев.
В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление, тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.
На въпрос защо името на Бойко Борисов не е споменато в днешните разкрития и очаква ли се искане за сваляне на имунитети, Иван Демерджиев отговори, че връзката между Борисов и Владислав Горанов е „очевидна и ясна”, тъй като бившият премиер сам е включвал Горанов в листите си и го е познавал добре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
14:56 18.09.2026
2 Пуфи
14:58 18.09.2026
3 Бездомникът
15:02 18.09.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #31
15:03 18.09.2026
5 ГЕПИ Ново начало
Няма случайни съвпадения, тъй да знаете😉
15:04 18.09.2026
6 Машалла на човека
15:05 18.09.2026
7 на село
15:06 18.09.2026
8 Вучовата
15:07 18.09.2026
9 Мдаа
15:11 18.09.2026
10 Цвете
15:12 18.09.2026
11 Тоя мазен шарден
15:12 18.09.2026
12 123
15:13 18.09.2026
13 Никой
После ставаш улегнал и даваш акъл.
15:14 18.09.2026
14 Този ли беше
Коментиран от #29
15:15 18.09.2026
15 корупционен кръг
15:19 18.09.2026
16 Нема ядове
15:25 18.09.2026
17 АЙ ДАЛЕЕ ВАЙЙЙ
15:27 18.09.2026
18 Сзо
15:27 18.09.2026
19 ФЕН НА ГЕРБ
15:29 18.09.2026
20 механик
15:36 18.09.2026
21 Иван
15:40 18.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
15:46 18.09.2026
29 Никой
До коментар #14 от "Този ли беше":Борисов няма приятели, той не познава никой, той няна и роднини.
Светец.
15:52 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Смехоран
До коментар #4 от "Красимир Петров":Чуждопоклоннико,стига близали отходните тръби на краварите.
16:01 18.09.2026
32 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
16:02 18.09.2026
33 Смехоран
16:02 18.09.2026
34 Интересно, няма
16:03 18.09.2026
35 Влади
16:16 18.09.2026
36 справка за уточнение на връзките
💥А Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,
Коментиран от #37
16:20 18.09.2026
37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #36 от "справка за уточнение на връзките":свински черва
16:23 18.09.2026