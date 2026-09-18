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На първо четене: Депутатите приеха новата формула за определяне на МРЗ

На първо четене: Депутатите приеха новата формула за определяне на МРЗ

18 Септември, 2026 14:51 725 13

  • на първо четене-
  • депутати-
  • нова формула-
  • минимална работна заплата

Управляващите потърсиха подкрепа при обсъждането в пленарната зала, но цялата опозиция се обяви „против“.

На първо четене: Депутатите приеха новата формула за определяне на МРЗ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене новата формула за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), съобщават от Нова телевизия. Тя включва четири критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Както всяка година, до 15 август ще се решава каква да е точната сума.
Управляващите потърсиха подкрепа при обсъждането в пленарната зала, но цялата опозиция се обяви „против“.

Управляващите предлагат МРЗ всяка година да се определя не автоматично, а на базата на четири основни критерия. Те са: покупателната способност на българите спрямо малката потребителска кошница; общото равнище на работните заплати и темпът на техния растеж; динамика и разпределение на трудовите възнаграждения; производителност на труда.
Няма да има заложена точна сума, а всяка година ще се решава на база миниум и максимум, които ще бъдат заложени. За 2027 г. те са от 620 до 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е за около 660 евро.

„В тази формула не използваме аритметични изчисления, напротив - ние сме взели предвид икономически и социални фактори. Нека не превръщаме МРЗ в ябълката на раздора“, призова социалният министър Наталия Ефремова.
Нито една от опозиционните партии обаче не одобри. Първо - заради липса на точен механизъм. Второ - изчисленията им показват, че така възнагражденията ще са по-ниски спрямо старата формула.

„Къде е самият механизъм, след като виждаме критерия, но не и правилата“, коментира Илияна Жекова от ГЕРБ.

От „Прогресивна България“ обясниха, че решенията се взимат на база договорка между работодатели и синдикати. Но това доведе до изостряне на тона.

„Имаме исторически момент, това разбирателство дава възможност за еволюция на законодателството. Дава много по-точни критерии за промяната на МРЗ“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов.
„Г-н Витанов похвалихте се за синдикатите, недейте. В обществото ни ръководствата им са символ на тежка обвързаност. Намалявате МРЗ с 36 лв. или 18 евро“, заяви Цончо Ганев от „Възраждане“.

„Ето сега казахте ще дадете 100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства и 30 млн. на 550 хиляди български граждани. Кажете си - ние работим за олигарсите, и спрете да се преструвате“, заяви Асен Василев от „Продължаваме Промяната“.

Против се обявиха и ДПС, и „Демократична България“.

„Макар и несъвършена, формулата, която действа в момента, не бива да бъде заменена с механизъм, който остава неясен“, заяви Айтен Сабри от ДПС.

„Предлагате ни да поставим гумен печат на един празен чек“, каза от трибуната Анна Бодакова от „Демократична България“.

В пленарната зала беше поискана проверка на кворума, при което се регистрираха „Прогресивна България“ и ДПС, с което беше събран кворум за приемане на предложението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    МРЗ трябва да е вързана с цената на бензинеца. Всичко друго би било едно мизеруване.

    Коментиран от #4

    14:56 18.09.2026

  • 2 Шеф на поделение

    15 2 Отговор
    Много се грижат за нас другарЕте. И след мъглата, пак мъгла.

    14:58 18.09.2026

  • 3 Дур

    11 0 Отговор
    Многото бедни не са тежест и бреме за държавата, а малкото много богати.

    14:59 18.09.2026

  • 4 Какъв бензин

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Рхорото ползван градския транспорт
    Само богатите са по един в кола
    Особено джуките с розови от вратовете докато са с него, после на следващата и т.н.

    Коментиран от #6

    15:00 18.09.2026

  • 5 Мрз е Шменти капели

    4 1 Отговор
    Работната заплата на всеки служител трябва да бъде обвързана с приходите на самата фирма както и с нейните печалби. Но за тази цел е необходимо всички приходи на фирмата да бъдат изкарани на светло и да няма възможност от никого да се укриват пари си ви пари с които после си купуват безчет имоти с басейни и хотели в България в Гърция в Европа и навсякъде другаде където могат да се перат пари и до които българската държава не може да достигне. И за тази цел е необходимо да се намерят необходимите инструменти за да се изкарат сивите пари на светло и най-удачният начин е чрез дигитализиране на всички плащания и спиране на плащанията на ръка спиране на хартиените пари.

    15:00 18.09.2026

  • 6 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв бензин":

    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    15:01 18.09.2026

  • 7 нннн

    9 0 Отговор
    А каква е формулата за месечна заплата 800 000? Четох, че има такива. Кажете я, да я приложа.

    Коментиран от #9

    15:03 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    В тези сфери пратените в небитието българи е правопропорционално с размера на заплатата.

    15:08 18.09.2026

  • 10 Никой

    8 0 Отговор
    Нали искахте зеления чорапогащник . Сега от какво сте недоволни ? Като стъкмят инфлацията с МРЗ и клечки за зъби няма да си купувате, щото няма да има какво да остане по зъбите ви .

    15:12 18.09.2026

  • 11 Цвете

    6 0 Отговор
    КИНТИ ,ДАЛАВЕРИ И " ПРОГНОЗИСТИ " ? ОТ КЪДЕ ГИ СЪБРАХТЕ ТЕЗИ МОЗЪЦИ ? ОСОБЕНО ВОЛЕЙБОЛНИЯТ КОРИФЕЙ НИКОЛОВ.ЩО ПРИКАЗКИ ПРАЗНИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА И КАК НИТО ЕДИН НЕ ПОВДИГНА ЗА ИСТОРИЯТА И ЗАМРЪЗНАЛИЯ " БОТАШ "? ПОНЕ ЕДИН?????? ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ЕТО КЪДЕ ГЛЪТНАХА ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКО.МИЖИТУРКИ В ПОТУРКИ НИ ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА.ПЛАЩАЙТЕ СИ СУБСИДИЯТА И НАМАЛЕТЕ ОГРОМНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ????? ВЕЧЕ СА ЛЕЛЯ ЧИЧО, СТРИНКА ,КАКА И БАБА ЯГА.ЩЕ ВИ ПОМЕТЕМ МНОГО СКОРО, БЕЗ ДА НИ МИГНЕ ОЧЕНЦЕ.

    15:22 18.09.2026

  • 12 Цвете

    4 0 Отговор
    КИНТИ ,ДАЛАВЕРИ И " ПРОГНОЗИСТИ " ? ОТ КЪДЕ ГИ СЪБРАХТЕ ТЕЗИ МОЗЪЦИ ? ОСОБЕНО ВОЛЕЙБОЛНИЯТ КОРИФЕЙ НИКОЛОВ.ЩО ПРИКАЗКИ ПРАЗНИ СЕ ИЗПРИКАЗВАХА И КАК НИТО ЕДИН НЕ ПОВДИГНА ЗА ИСТОРИЯТА И ЗАМРЪЗНАЛИЯ " БОТАШ "? ПОНЕ ЕДИН?????? ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ЕТО КЪДЕ ГЛЪТНАХА ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКО.МИЖИТУРКИ В ПОТУРКИ НИ ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА.ПЛАЩАЙТЕ СИ СУБСИДИЯТА И НАМАЛЕТЕ ОГРОМНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ????? ВЕЧЕ СА ЛЕЛЯ ЧИЧО, СТРИНКА ,КАКА И БАБА ЯГА.ЩЕ ВИ ПОМЕТЕМ МНОГО СКОРО, БЕЗ ДА НИ МИГНЕ ОЧЕНЦЕ.

    15:25 18.09.2026

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    МРЗ е най-бързорастящият доход в страната.
    Но, западните ви инвеститори актуализират заплатите с процентът на обявената инфлация, който е силно занижен.
    Така, заплатата на чистачката бавно-бавно настига заплатата на средният техник.

    16:19 18.09.2026

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