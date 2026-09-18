На първо четене: Депутатите приеха новата формула за определяне на МРЗ

Парламентът прие на първо четене новата формула за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), съобщават от Нова телевизия. Тя включва четири критерия, свързани с икономическата ситуация в страната. Както всяка година, до 15 август ще се решава каква да е точната сума.
Управляващите потърсиха подкрепа при обсъждането в пленарната зала, но цялата опозиция се обяви „против“.
Управляващите предлагат МРЗ всяка година да се определя не автоматично, а на базата на четири основни критерия. Те са: покупателната способност на българите спрямо малката потребителска кошница; общото равнище на работните заплати и темпът на техния растеж; динамика и разпределение на трудовите възнаграждения; производителност на труда.
Няма да има заложена точна сума, а всяка година ще се решава на база миниум и максимум, които ще бъдат заложени. За 2027 г. те са от 620 до 672 евро, като прогнозата на Министерството на финансите е за около 660 евро.
„В тази формула не използваме аритметични изчисления, напротив - ние сме взели предвид икономически и социални фактори. Нека не превръщаме МРЗ в ябълката на раздора“, призова социалният министър Наталия Ефремова.
Нито една от опозиционните партии обаче не одобри. Първо - заради липса на точен механизъм. Второ - изчисленията им показват, че така възнагражденията ще са по-ниски спрямо старата формула.
„Къде е самият механизъм, след като виждаме критерия, но не и правилата“, коментира Илияна Жекова от ГЕРБ.
От „Прогресивна България“ обясниха, че решенията се взимат на база договорка между работодатели и синдикати. Но това доведе до изостряне на тона.
„Имаме исторически момент, това разбирателство дава възможност за еволюция на законодателството. Дава много по-точни критерии за промяната на МРЗ“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов.
„Г-н Витанов похвалихте се за синдикатите, недейте. В обществото ни ръководствата им са символ на тежка обвързаност. Намалявате МРЗ с 36 лв. или 18 евро“, заяви Цончо Ганев от „Възраждане“.
„Ето сега казахте ще дадете 100 млн. помощи за горивата на 20 земеделски семейства и 30 млн. на 550 хиляди български граждани. Кажете си - ние работим за олигарсите, и спрете да се преструвате“, заяви Асен Василев от „Продължаваме Промяната“.
Против се обявиха и ДПС, и „Демократична България“.
„Макар и несъвършена, формулата, която действа в момента, не бива да бъде заменена с механизъм, който остава неясен“, заяви Айтен Сабри от ДПС.
„Предлагате ни да поставим гумен печат на един празен чек“, каза от трибуната Анна Бодакова от „Демократична България“.
В пленарната зала беше поискана проверка на кворума, при което се регистрираха „Прогресивна България“ и ДПС, с което беше събран кворум за приемане на предложението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
14:56 18.09.2026
2 Шеф на поделение
14:58 18.09.2026
3 Дур
14:59 18.09.2026
4 Какъв бензин
До коментар #1 от "честен ционист":Рхорото ползван градския транспорт
Само богатите са по един в кола
Особено джуките с розови от вратовете докато са с него, после на следващата и т.н.
Коментиран от #6
15:00 18.09.2026
5 Мрз е Шменти капели
15:00 18.09.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Какъв бензин":Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.
15:01 18.09.2026
7 нннн
Коментиран от #9
15:03 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
До коментар #7 от "нннн":В тези сфери пратените в небитието българи е правопропорционално с размера на заплатата.
15:08 18.09.2026
10 Никой
15:12 18.09.2026
11 Цвете
15:22 18.09.2026
12 Цвете
15:25 18.09.2026
13 Факт
Но, западните ви инвеститори актуализират заплатите с процентът на обявената инфлация, който е силно занижен.
Така, заплатата на чистачката бавно-бавно настига заплатата на средният техник.
16:19 18.09.2026