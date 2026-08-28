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Ирански дипломат обвини Тръмп в „халюцинация“ заради претенциите му към Ормузкия проток

Ирански дипломат обвини Тръмп в „халюцинация“ заради претенциите му към Ормузкия проток

28 Август, 2026 15:04, обновена 28 Август, 2026 15:05 856 13

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  • тръмп-
  • халюцинация-
  • претенции-
  • ормузки проток

Казем Гарибабади реагира остро на публикация на американския президент, в която ключовият морски маршрут е представен като територия на САЩ

Ирански дипломат обвини Тръмп в „халюцинация“ заради претенциите му към Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади реагира остро на изявление на американския президент Доналд Тръмп, свързано с Ормузкия проток. Иранският дипломат определи претенциите на Вашингтон като „глупост и медицинска халюцинация“ в публикация в социалната платформа X, предава Фокус.

Гарибабади използва необичайно остър език, включително медицински термини, за да коментира позицията на американския президент.

„Шизофренията е сложно и остро психологическо разстройство, характеризиращо се с нарушено мислене и изкривено възприятие на реалността. Най-честите му симптоми са халюцинации и заблуди“, написа иранският дипломат.

Техеран реагира на публикация на Тръмп

Реакцията му е свързана с публикация на Тръмп от 22 август, в която американският президент заявява, че Вашингтон вече разглежда Ормузкия проток като американска територия.

По-късно Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social и изображение, на което Ормузкият проток е обозначен като част от територията на САЩ наред с американските щати.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света и свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

Острият обмен на реплики идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и на дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около стратегическия морски маршрут.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 4 Отговор
    А Иран счита Флорида за своя територия❗

    Коментиран от #5

    15:09 28.08.2026

  • 2 Много, много халюцинации

    15 0 Отговор
    Типично за диктаторите е да се смятат за господари на света.

    15:09 28.08.2026

  • 3 Айляк

    10 1 Отговор
    Халюцинира бай Дончо, верно е:)
    Сичко е негово.
    Некой ат го е ритнал по кратуната куха кат малък, друго обЕснение нема:))

    15:11 28.08.2026

  • 4 Иван

    0 0 Отговор
    Мешията да бъде преименуван на Тръмп.

    15:31 28.08.2026

  • 5 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Там спора трябва да бъде между Куба, Русия и Испания.

    15:34 28.08.2026

  • 6 Констатация

    4 0 Отговор
    Ей, за това трябва да има Закон забраняващ на хора над 70 годишна въраст да се кандидатират за висши държавни постове у Власта!!!!

    15:34 28.08.2026

  • 7 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Аз обвинения не виждам. Виждам констатация. Напълно вярна при това.

    Коментиран от #9

    15:35 28.08.2026

  • 8 Иван

    1 0 Отговор
    Безмер е американска територия, преди Ормузкия проток.

    15:38 28.08.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хе хе...":

    Сега гнусния сатанински хазарски коварен нацистки Израел ще обвини иранеца в антисемитизъм.

    15:42 28.08.2026

  • 10 Мдаа...

    2 0 Отговор
    Съвсем очевидно е, че инфантилния идиот тръмп е изперкулясал окончателно. Вчера прекръсти езерото Онтарио на езеро Америка. Днес е обявил,че е най великия президент на сащ в частност и на вселената изобщо, за вечни времена, форевър!
    Найс, а?

    Коментиран от #12

    15:44 28.08.2026

  • 11 Иван

    1 0 Отговор
    Шизофрения.......но в полза на сатанинския Израел......наша шизофрения, натовска-атлантическа шизофрения, политкоректна шизофрения.

    15:47 28.08.2026

  • 12 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа...":

    Семейството на сатанинския боклук Доналд Тръмп членува в сатанинската еврейска нацистка секта Лубавиц.

    15:51 28.08.2026

  • 13 бай БАЙ

    0 0 Отговор
    И езерото Онтарио е на УСА, и Мексиканския залив е Хамерикански , и Гренландия е Хамерикански , и Венецуелския нефт е Хамерикански , и Ормузкия проток е Хамерикански ............. Абе направо - ВСИЧКО Е ХАМЕРИКАНСКО . Предлагам Земята да се прекръсти на ХАМЕРИКА !

    16:16 28.08.2026

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