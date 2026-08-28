Ирански дипломат обвини Тръмп в „халюцинация“ заради претенциите му към Ормузкия проток

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади реагира остро на изявление на американския президент Доналд Тръмп, свързано с Ормузкия проток. Иранският дипломат определи претенциите на Вашингтон като „глупост и медицинска халюцинация“ в публикация в социалната платформа X, предава Фокус.

Гарибабади използва необичайно остър език, включително медицински термини, за да коментира позицията на американския президент.

„Шизофренията е сложно и остро психологическо разстройство, характеризиращо се с нарушено мислене и изкривено възприятие на реалността. Най-честите му симптоми са халюцинации и заблуди“, написа иранският дипломат.

Техеран реагира на публикация на Тръмп

Реакцията му е свързана с публикация на Тръмп от 22 август, в която американският президент заявява, че Вашингтон вече разглежда Ормузкия проток като американска територия.

По-късно Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social и изображение, на което Ормузкият проток е обозначен като част от територията на САЩ наред с американските щати.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света и свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

Острият обмен на реплики идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и на дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около стратегическия морски маршрут.