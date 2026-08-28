Ирански дипломат обвини Тръмп в „халюцинация“ заради претенциите му към Ормузкия проток

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади реагира остро на изявление на американския президент Доналд Тръмп, свързано с Ормузкия проток. Иранският дипломат определи претенциите на Вашингтон като „глупост и медицинска халюцинация“ в публикация в социалната платформа X, предава Фокус.
Гарибабади използва необичайно остър език, включително медицински термини, за да коментира позицията на американския президент.
„Шизофренията е сложно и остро психологическо разстройство, характеризиращо се с нарушено мислене и изкривено възприятие на реалността. Най-честите му симптоми са халюцинации и заблуди“, написа иранският дипломат.
Техеран реагира на публикация на Тръмп
Реакцията му е свързана с публикация на Тръмп от 22 август, в която американският президент заявява, че Вашингтон вече разглежда Ормузкия проток като американска територия.
По-късно Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social и изображение, на което Ормузкият проток е обозначен като част от територията на САЩ наред с американските щати.
Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света и свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.
Острият обмен на реплики идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и на дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около стратегическия морски маршрут.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5
15:09 28.08.2026
2 Много, много халюцинации
15:09 28.08.2026
3 Айляк
Сичко е негово.
Некой ат го е ритнал по кратуната куха кат малък, друго обЕснение нема:))
15:11 28.08.2026
4 Иван
15:31 28.08.2026
5 Иван
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Там спора трябва да бъде между Куба, Русия и Испания.
15:34 28.08.2026
6 Констатация
15:34 28.08.2026
7 Хе хе...
Коментиран от #9
15:35 28.08.2026
8 Иван
15:38 28.08.2026
9 Иван
До коментар #7 от "Хе хе...":Сега гнусния сатанински хазарски коварен нацистки Израел ще обвини иранеца в антисемитизъм.
15:42 28.08.2026
10 Мдаа...
Найс, а?
Коментиран от #12
15:44 28.08.2026
11 Иван
15:47 28.08.2026
12 Иван
До коментар #10 от "Мдаа...":Семейството на сатанинския боклук Доналд Тръмп членува в сатанинската еврейска нацистка секта Лубавиц.
15:51 28.08.2026
13 бай БАЙ
16:16 28.08.2026