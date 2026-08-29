Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се нуждаят от ежемесечно попълнение от минимум 30 хиляди души, за да поддържат сегашното състояние на фронта. Това обяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов в интервю, излъчено в ефира на националния телемарафон, предава Украинска правда.
Бившият ръководител на ГРУ призова украинското общество да приеме реалността около мобилизационния процес такава, каквато е, подчертавайки, че цифрите не подлежат на намаляване, предупреди "Фокус".
''За съжаление, (необходимо е) да я приемем (мобилизацията) такава, каквато е. Не можем да постъпим иначе. Необходимо е да решим и честно да кажем: невъзможно е да се мобилизират по-малко от 30 хиляди души на месец. Това е минимално необходимото количество, за да се поддържа това, което е'', заяви Буданов.
Ръководителят на Офиса на президента отбеляза също, че назначаването на Евгений Хмара като нов министър на отбраната няма да промени съществено количествените изисквания. Според него, колкото и да се променят публичните послания, нуждата от голям брой хора остава непроменена, което неизбежно запазва и общественото напрежение.
''Следователно, колкото и да казваме, че сега ще обжалваме по различен начин, количествените показатели няма да се променят заради това, което означава, че и броят на недоволните хора няма да се промени. Не можете да направите нищо по въпроса'', добави той.
Въпреки категоричността относно бройката, Буданов изрази надежда, че ще бъдат коригирани крайните методи, използвани на терен.
"Надявам се, че е възможно да се променят подходите към тази мобилизация на силата, която понякога се случва. Тя не е повсеместна, но има такива факти. Трябва да се борим с това'', допълни ръководителят на ОП.
Междувременно заместник-министърът на отбраната Любов Галан заяви по време на заседание на временната разследваща комисия във Върховната рада, че военното ведомство подготвя реформа на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК). Секретарят на Комисията по национална сигурност Роман Костенко потвърди, че се подготвят радикални промени в мобилизационния процес, които ще засегнат включително и наборната възраст.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аеееее
06:50 29.08.2026
2 Бъдеще
Коментиран от #10
06:54 29.08.2026
3 Елате на Слънчев бряг
Коментиран от #28
06:55 29.08.2026
4 шаа
Коментиран от #41
06:56 29.08.2026
5 БУДАНОВ НАЦИСАТА
06:56 29.08.2026
6 Тая
06:56 29.08.2026
7 Шопо
Това е цената на войната в жива сила.
06:56 29.08.2026
8 Европа
06:57 29.08.2026
9 Ба бааааа
06:58 29.08.2026
10 авантгард
До коментар #2 от "Бъдеще":Само да не се окаже, че до последния украинец е едва началото.
И да последва до последния поляк или румънец и т.н.
Лъндън е далеч.
Коментиран от #16, #45
06:58 29.08.2026
11 Механик
196000-редовна армия + 102000 (азовци, кракени и пр) + 900000 мобилизирани при първата в вълна. Всичко това прави ЕДИН МИЛИОН и СТО ДВЕТДЕСЕТ и ОСЕМ хиляди.
Къде са всички тия, щом всеки месец имат нужда от нови 30000 и колко месеца по 30000 вече минаха? Къде са тия хора, щом ВСУ печели войната и "размазва Русийката" ?
В същност, колко украинци вече ги няма, щом по 30000 трябват всеки месец? Това са 360000 човека на година.
Коментиран от #15, #27
07:00 29.08.2026
12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #19, #24, #43
07:03 29.08.2026
13 Оня
07:03 29.08.2026
14 Дзак
07:04 29.08.2026
15 Чукче-Дарвин
До коментар #11 от "Механик":Нищо бе се е загубило.
Разликата между едните и другите украинци не е голяма. Само 2 метра.
07:06 29.08.2026
16 Ба бааааа
До коментар #10 от "авантгард":По вероятно е Лъндън да потъне
07:06 29.08.2026
17 Велко
Демек, вие сте обречени и няма не искам няма недей. Ще сте жертвени агнета в нашата война.
Войната която дори не е тяхна а е на англичаните и САЩ.
Тия хора са обречени. Щом им трябват по 30 хиляди на месец, значи по толкова от тях умират или биват осакатени. Това е голяма жертва в името на нечии чужди интереси, но украинците няма къде да мърдат и тоя им го казва в прав текст.
Коментиран от #38
07:06 29.08.2026
18 Мнение
07:06 29.08.2026
19 Борис Джонсън
До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Как спи спокойно
07:07 29.08.2026
20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:07 29.08.2026
21 Оня
Коментиран от #23
07:08 29.08.2026
22 Време е
07:08 29.08.2026
23 Сулейманчо ли
До коментар #21 от "Оня":Бере краставиците
Коментиран от #33
07:09 29.08.2026
24 Москалите са с нисък интелект!
До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Можеха да имат една голяма и сравнително богата държава като Кувейт а те тръгнаха да агресират в Украйна и да се правят на жандарм в московските околности и си загубиха държавата.
07:09 29.08.2026
25 67367345
07:10 29.08.2026
26 Атина Палада
07:10 29.08.2026
27 Според..
До коментар #11 от "Механик":Шмъркалов, 2/3 са в неизвестност или дизиртирали...за да не плащат обезщетение, а реалността е потресаваща, но никога или скоро няма да излезе официално от марионетките на запада
07:11 29.08.2026
28 И на Златни Пясъци са
До коментар #3 от "Елате на Слънчев бряг":И въобще по цялото черноморие, Врна, Бургас, Поморие...
07:13 29.08.2026
29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:13 29.08.2026
30 Довчера
Селски манталитет. То не че ние българите сме по-нормални, но поне още европейските началници не са ни вкарали в поредния си военен батак.
07:14 29.08.2026
31 Последния Софиянец
Коментиран от #36
07:16 29.08.2026
32 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:16 29.08.2026
33 Оня
До коментар #23 от "Сулейманчо ли":Ама реве ли докато ги бере!
07:17 29.08.2026
34 Последния Софиянец
07:18 29.08.2026
35 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #40
07:19 29.08.2026
36 Орешник
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Ти верно не си у ред в главата! Чети бе умник! Урката си признава че по 30 000 мобилизират на месец!
07:20 29.08.2026
37 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:23 29.08.2026
38 Дзак
До коментар #17 от "Велко":Измишльотини.
07:24 29.08.2026
39 Ний ша Ва упрайм
07:25 29.08.2026
40 Орешник
До коментар #35 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Зеро, това с 200тата натовски генерала ва месец вече никой не го вярва, но пък 50 блатни генерала при кабзон даже и копейките го вярват вече
07:26 29.08.2026
41 По груби сметки излиза
До коментар #4 от "шаа":около 1,5 млн. загуби досега.
07:26 29.08.2026
42 Комунизмът е неизбежен!
Коментиран от #44
07:27 29.08.2026
43 Механик
До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Толкова им е нисък, че за няма и 4 години приключиха магучая, няма флот, няма авиация, няма аскер, бункерното се моли на корееца за хора да закърпи до изборите!
Коментиран от #50
07:28 29.08.2026
44 Шопо
До коментар #42 от "Комунизмът е неизбежен!":Същото е и в блатата, мужика е в тинята, а кабаев строи дворци и се зоби с батакс всяка заран!
07:30 29.08.2026
45 Нама да се стигне до там
До коментар #10 от "авантгард":Според Жириновски войната ще приключи с удар по Лондон.
07:30 29.08.2026
46 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
07:30 29.08.2026
47 И КО ИЗЛЕЗЕ СИГА
АМИ ТРУДНО УВИРА ДЪРВЕНАТА ХО...ХОЛСКА ЧУТУРА
07:30 29.08.2026
48 Зеления път
07:32 29.08.2026
49 Атина Палада
07:32 29.08.2026
50 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ
До коментар #43 от "Механик":КИЕВ ДИМИ
МЕХАНИКА КВИЧИ
АЙДЕ СЛАВА НА ТЪП....АНАРИТЕ
07:33 29.08.2026
51 В ход е
Следващата фаза е либерализация и широк достъп на туземците до психотропни вещества.
07:33 29.08.2026