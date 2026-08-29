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Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец

Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец

29 Август, 2026 06:48 791 51

  • буданов-
  • украйна-
  • армия-
  • мобилизация-
  • украинци-
  • фронт

Бившият ръководител на ГРУ призова украинското общество да приеме реалността за войната

Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се нуждаят от ежемесечно попълнение от минимум 30 хиляди души, за да поддържат сегашното състояние на фронта. Това обяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов в интервю, излъчено в ефира на националния телемарафон, предава Украинска правда.

Бившият ръководител на ГРУ призова украинското общество да приеме реалността около мобилизационния процес такава, каквато е, подчертавайки, че цифрите не подлежат на намаляване, предупреди "Фокус".

''За съжаление, (необходимо е) да я приемем (мобилизацията) такава, каквато е. Не можем да постъпим иначе. Необходимо е да решим и честно да кажем: невъзможно е да се мобилизират по-малко от 30 хиляди души на месец. Това е минимално необходимото количество, за да се поддържа това, което е'', заяви Буданов.

Ръководителят на Офиса на президента отбеляза също, че назначаването на Евгений Хмара като нов министър на отбраната няма да промени съществено количествените изисквания. Според него, колкото и да се променят публичните послания, нуждата от голям брой хора остава непроменена, което неизбежно запазва и общественото напрежение.

''Следователно, колкото и да казваме, че сега ще обжалваме по различен начин, количествените показатели няма да се променят заради това, което означава, че и броят на недоволните хора няма да се промени. Не можете да направите нищо по въпроса'', добави той.

Въпреки категоричността относно бройката, Буданов изрази надежда, че ще бъдат коригирани крайните методи, използвани на терен.

"Надявам се, че е възможно да се променят подходите към тази мобилизация на силата, която понякога се случва. Тя не е повсеместна, но има такива факти. Трябва да се борим с това'', допълни ръководителят на ОП.

Междувременно заместник-министърът на отбраната Любов Галан заяви по време на заседание на временната разследваща комисия във Върховната рада, че военното ведомство подготвя реформа на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК). Секретарят на Комисията по национална сигурност Роман Костенко потвърди, че се подготвят радикални промени в мобилизационния процес, които ще засегнат включително и наборната възраст.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аеееее

    35 3 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    06:50 29.08.2026

  • 2 Бъдеще

    43 3 Отговор
    Мислех, че "до последния украинец" е само една фраза, а то се оказа абсолютно реална ситуация...

    Коментиран от #10

    06:54 29.08.2026

  • 3 Елате на Слънчев бряг

    25 3 Отговор
    Тук са, крият се по дискотеките

    Коментиран от #28

    06:55 29.08.2026

  • 4 шаа

    43 2 Отговор
    30 хиляди всеки месец само за поддържане на фронта, значи по 1000 укри на ден дават фира за кликата на еугленски и неговите господари

    Коментиран от #41

    06:56 29.08.2026

  • 5 БУДАНОВ НАЦИСАТА

    31 2 Отговор
    И той разбира, че края е близо.

    06:56 29.08.2026

  • 6 Тая

    22 2 Отговор
    Будала казва истината !

    06:56 29.08.2026

  • 7 Шопо

    25 2 Отговор
    Необходимо е да решим и честно да кажем: невъзможно е да се мобилизират по-малко от 30 хиляди души на месец.
    Това е цената на войната в жива сила.

    06:56 29.08.2026

  • 8 Европа

    18 3 Отговор
    Взе решение за екстрадиране на всички окраинци

    06:57 29.08.2026

  • 9 Ба бааааа

    29 2 Отговор
    Никой окраинец вече не иска да се бие за интересите на англосаксите

    06:58 29.08.2026

  • 10 авантгард

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бъдеще":

    Само да не се окаже, че до последния украинец е едва началото.
    И да последва до последния поляк или румънец и т.н.
    Лъндън е далеч.

    Коментиран от #16, #45

    06:58 29.08.2026

  • 11 Механик

    23 1 Отговор
    Когато през 22-ра започна всичко това, ВСУ наброяваше:
    196000-редовна армия + 102000 (азовци, кракени и пр) + 900000 мобилизирани при първата в вълна. Всичко това прави ЕДИН МИЛИОН и СТО ДВЕТДЕСЕТ и ОСЕМ хиляди.
    Къде са всички тия, щом всеки месец имат нужда от нови 30000 и колко месеца по 30000 вече минаха? Къде са тия хора, щом ВСУ печели войната и "размазва Русийката" ?
    В същност, колко украинци вече ги няма, щом по 30000 трябват всеки месец? Това са 360000 човека на година.

    Коментиран от #15, #27

    07:00 29.08.2026

  • 12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    24 4 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава, а те послушаха британците и си загубиха държавата.

    Коментиран от #19, #24, #43

    07:03 29.08.2026

  • 13 Оня

    11 2 Отговор
    Написах ви го преди час щото не вярвах че ще го пуснат тук! Но от факти ме изненадаха! А простичкият въпрос е: Като толкова добре се справят урките за кво са им по 30 000 на месец? А отговорът е: По толкова се приселват във вечните ловни полета на Бандера на месец! И въпреки всичко руснаците напредват! Айде сега посмятайте за тия осем месеца от тая година колко гости са се преселили при бандера?

    07:03 29.08.2026

  • 14 Дзак

    6 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    07:04 29.08.2026

  • 15 Чукче-Дарвин

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Нищо бе се е загубило.
    Разликата между едните и другите украинци не е голяма. Само 2 метра.

    07:06 29.08.2026

  • 16 Ба бааааа

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    По вероятно е Лъндън да потъне

    07:06 29.08.2026

  • 17 Велко

    15 2 Отговор
    Обърнете внимание какво казва Буданов - Не можете да направите нищо по въпроса
    Демек, вие сте обречени и няма не искам няма недей. Ще сте жертвени агнета в нашата война.
    Войната която дори не е тяхна а е на англичаните и САЩ.
    Тия хора са обречени. Щом им трябват по 30 хиляди на месец, значи по толкова от тях умират или биват осакатени. Това е голяма жертва в името на нечии чужди интереси, но украинците няма къде да мърдат и тоя им го казва в прав текст.

    Коментиран от #38

    07:06 29.08.2026

  • 18 Мнение

    14 1 Отговор
    На снимката - самодоволен дебелак, който от безопасната си канцелария обяснява хладнокръвно на обикновените украинци как ежемесечно трябва да са готови да се събират за да умират. Много е цинично. Защо просто украинците които не могат да се откупят не го пометат?

    07:06 29.08.2026

  • 19 Борис Джонсън

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Как спи спокойно

    07:07 29.08.2026

  • 20 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    15 2 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Окарина едва ли ще изкара и зимата.

    07:07 29.08.2026

  • 21 Оня

    12 1 Отговор
    А къде е сега вездесъщият соломончо? Да не реве заврян в някой ъгъл?

    Коментиран от #23

    07:08 29.08.2026

  • 22 Време е

    12 2 Отговор
    Обикновените окраинци да изметат хунтата

    07:08 29.08.2026

  • 23 Сулейманчо ли

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Бере краставиците

    Коментиран от #33

    07:09 29.08.2026

  • 24 Москалите са с нисък интелект!

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Можеха да имат една голяма и сравнително богата държава като Кувейт а те тръгнаха да агресират в Украйна и да се правят на жандарм в московските околности и си загубиха държавата.

    07:09 29.08.2026

  • 25 67367345

    2 0 Отговор
    ами отивай , - дай пример

    07:10 29.08.2026

  • 26 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Блатните ги събират по спирките и след 10 дена вече да в чувал, по 35К на месец заминава груз

    07:10 29.08.2026

  • 27 Според..

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Шмъркалов, 2/3 са в неизвестност или дизиртирали...за да не плащат обезщетение, а реалността е потресаваща, но никога или скоро няма да излезе официално от марионетките на запада

    07:11 29.08.2026

  • 28 И на Златни Пясъци са

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Елате на Слънчев бряг":

    И въобще по цялото черноморие, Врна, Бургас, Поморие...

    07:13 29.08.2026

  • 29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че нацистите губят войната в окраина.

    07:13 29.08.2026

  • 30 Довчера

    7 0 Отговор
    всички там бяха съветски граждани, включително и този изтърсак се родил съветски човек, както и шефът му. И всичките им предци, поколения назад. Кога измислиха тази украинска нация, от кога имат държавност, че и я отдадоха на западните лешояди срещу обещания за светло бъдеще. И ей ги къде са сега , след 30 години украинска държавност.
    Селски манталитет. То не че ние българите сме по-нормални, но поне още европейските началници не са ни вкарали в поредния си военен батак.

    07:14 29.08.2026

  • 31 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Трябва да се чувализира вата, малко остана от втарая!

    Коментиран от #36

    07:16 29.08.2026

  • 32 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    6 1 Отговор
    Е тотален крах. Идва времето, когато британци и европейци ще отговарят за смъртта на милиони славяни.

    07:16 29.08.2026

  • 33 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сулейманчо ли":

    Ама реве ли докато ги бере!

    07:17 29.08.2026

  • 34 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Мадяр и тази нощ е запалил два озона и една рафинерия, солярка в блатата ще има след войната, ще черпа днес в заведението по този повод!

    07:18 29.08.2026

  • 35 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    4 0 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #40

    07:19 29.08.2026

  • 36 Орешник

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Ти верно не си у ред в главата! Чети бе умник! Урката си признава че по 30 000 мобилизират на месец!

    07:20 29.08.2026

  • 37 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    4 0 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:23 29.08.2026

  • 38 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Велко":

    Измишльотини.

    07:24 29.08.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    матриала свърши събираха го от улицата сега по къщите. Улиците в Бг и Еуропата бъка от материал. Тагаренко и тия около него им ги даваме без пари!

    07:25 29.08.2026

  • 40 Орешник

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Зеро, това с 200тата натовски генерала ва месец вече никой не го вярва, но пък 50 блатни генерала при кабзон даже и копейките го вярват вече

    07:26 29.08.2026

  • 41 По груби сметки излиза

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "шаа":

    около 1,5 млн. загуби досега.

    07:26 29.08.2026

  • 42 Комунизмът е неизбежен!

    1 0 Отговор
    Народът в Северна Корея благоденства 💰! Ако Ким Чен Ун днес изяде две пълнени 🦃,🦃 мисирки с ориз и дробчета, а народът нито една, то средно всички са изяли по една пълнена 🦃мисирка с ориз и дробчета! Да им е вкусно! ДА ЖИВЕЕ КОМУНИЗЪМА!

    Коментиран от #44

    07:27 29.08.2026

  • 43 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Толкова им е нисък, че за няма и 4 години приключиха магучая, няма флот, няма авиация, няма аскер, бункерното се моли на корееца за хора да закърпи до изборите!

    Коментиран от #50

    07:28 29.08.2026

  • 44 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Комунизмът е неизбежен!":

    Същото е и в блатата, мужика е в тинята, а кабаев строи дворци и се зоби с батакс всяка заран!

    07:30 29.08.2026

  • 45 Нама да се стигне до там

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    Според Жириновски войната ще приключи с удар по Лондон.

    07:30 29.08.2026

  • 46 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    0 0 Отговор
    До преди две седмици новините за окраина стояха часове наред на първо място в сайта. Сега за няма и пет минути и ги затрупват с десетина нови новини.

    07:30 29.08.2026

  • 47 И КО ИЗЛЕЗЕ СИГА

    1 1 Отговор
    30 000 МЕСЕЧНО ДАВАТ ФИРА
    АМИ ТРУДНО УВИРА ДЪРВЕНАТА ХО...ХОЛСКА ЧУТУРА

    07:30 29.08.2026

  • 48 Зеления път

    0 0 Отговор
    След това изказване би трябвало да започне гражданска война в Украйна. Буданов директно казва на украинците, че ще ги изтрепят до крак, с краткото пояснение - "това е реалността"..

    07:32 29.08.2026

  • 49 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Гнилата матушса е в колапс, трябва да се нарита агресора от Крим и Донбас!

    07:32 29.08.2026

  • 50 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    КИЕВ ДИМИ
    МЕХАНИКА КВИЧИ
    АЙДЕ СЛАВА НА ТЪП....АНАРИТЕ

    07:33 29.08.2026

  • 51 В ход е

    0 0 Отговор
    нова психологическа кампания насочена към тамошните туземци, която следва да внуши и утвърди идеологията за неизбежността на вечна война срещу руснаците. Дава се и цената, която трябва да се плаща, за "принадлежността" към "цивилизованата" Европа. Това е.
    Следващата фаза е либерализация и широк достъп на туземците до психотропни вещества.

    07:33 29.08.2026

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