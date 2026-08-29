Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се нуждаят от ежемесечно попълнение от минимум 30 хиляди души, за да поддържат сегашното състояние на фронта. Това обяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов в интервю, излъчено в ефира на националния телемарафон, предава Украинска правда.

Бившият ръководител на ГРУ призова украинското общество да приеме реалността около мобилизационния процес такава, каквато е, подчертавайки, че цифрите не подлежат на намаляване, предупреди "Фокус".

''За съжаление, (необходимо е) да я приемем (мобилизацията) такава, каквато е. Не можем да постъпим иначе. Необходимо е да решим и честно да кажем: невъзможно е да се мобилизират по-малко от 30 хиляди души на месец. Това е минимално необходимото количество, за да се поддържа това, което е'', заяви Буданов.

Ръководителят на Офиса на президента отбеляза също, че назначаването на Евгений Хмара като нов министър на отбраната няма да промени съществено количествените изисквания. Според него, колкото и да се променят публичните послания, нуждата от голям брой хора остава непроменена, което неизбежно запазва и общественото напрежение.

''Следователно, колкото и да казваме, че сега ще обжалваме по различен начин, количествените показатели няма да се променят заради това, което означава, че и броят на недоволните хора няма да се промени. Не можете да направите нищо по въпроса'', добави той.

Въпреки категоричността относно бройката, Буданов изрази надежда, че ще бъдат коригирани крайните методи, използвани на терен.

"Надявам се, че е възможно да се променят подходите към тази мобилизация на силата, която понякога се случва. Тя не е повсеместна, но има такива факти. Трябва да се борим с това'', допълни ръководителят на ОП.

Междувременно заместник-министърът на отбраната Любов Галан заяви по време на заседание на временната разследваща комисия във Върховната рада, че военното ведомство подготвя реформа на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК). Секретарят на Комисията по национална сигурност Роман Костенко потвърди, че се подготвят радикални промени в мобилизационния процес, които ще засегнат включително и наборната възраст.