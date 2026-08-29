Режимът на аятоласите срещу Тръмп: Ормузкият проток не е отворен

Военноморските сили на Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на САЩ, че водният път е отворен за международно корабоплаване, предаде ДПА.
Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са "откровена лъжа", целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на САЩ, заяви КГИР в публикация социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста, цитиран от БТА.
"Контролът, упражняван от силите на Ислямската република над стратегическия Ормузки проток, е пълен и решителен", заявиха военноморските сили.
Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи "американската агресия" и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около два месеца и половина, чийто срок вече е изтекъл.
В четвъртък командирът на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър заяви, че американските сили са разминирали международните морски маршрути в протока през последните месеци и че те вече са отворени.
Началникът на Централното командване на САЩ Брад Купър заяви в четвъртък, че американските въоръжени сили са разминирали международните морски маршрути в протока през последните месеци и че маршрутите вече са отворени. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че водният път е напълно отворен и се намира под контрола на САЩ.
Противоречащите си твърдения не можаха да бъдат независимо потвърдени, отбелязва ДПА.
Според Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (ЮКМТО) през последните седем дни през протока са преминавали около 29 товарни кораба на ден, в сравнение със средно близо 130 кораба на ден преди войната, според данни на Международната морска организация.
Ормузкият проток е ключов маршрут за износа на петрол, газ и торове от държавите от Залива и се превърна в основна точка на напрежението в конфликта между Иран и САЩ, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Брадите ще го научат кон боб яде ли и къде зимуват раците.
Коментиран от #6
07:11 29.08.2026
2 Павел Пенев
07:14 29.08.2026
3 Фантата
Коментиран от #9
07:15 29.08.2026
4 Авангард
Коментиран от #7, #14
07:18 29.08.2026
5 Механик
САЩ са смешни вече. Направо трагични. А така им се иска Америка отново да е велика. Което ще рече да могат да убиват хора на воля и да крадат богатствата им. Ама нема. Край. Ту-ту. Свърши се.
07:20 29.08.2026
6 Дзак
До коментар #1 от "авантгард":Само той ли беше със събути гащи?
Коментиран от #10
07:21 29.08.2026
7 Анонимен Парашутист
До коментар #4 от "Авангард":Вероятно ще товари пшеница!
07:23 29.08.2026
8 Мишел
07:23 29.08.2026
9 Механик
До коментар #3 от "Фантата":Ами той до някъде не е виновен. Излъгаха го мошетата, че са платили на предатели в Иран, които да вдигнат въстание и да свалят аятоласите. Ама се оказа, че мошетата не са преценили правилно и народа на Иран дори ида понамразва аятоласите, повече мрази нашествениците и обирджиите. Вълните от протести не се случиха и мошетата+големата рижа гризнаха дръвцето. Нямаха пари и оръжие за серизона война. За това мошенцата се дръпнаха, САЩ гризнаха дръвцето, а Рижата всеки ден по 10 пъти отваря Ормуз и "сключва добра сделка". През останалото време сваля аятоласите, взима петрола и урана на Иран и разни други такива фантастика.
Коментиран от #12
07:26 29.08.2026
10 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Интересно, че нищо не споделя за избраницата!
Коментиран от #11
07:34 29.08.2026
11 Факт
До коментар #10 от "Анонимен":Доста злепоставящо!
07:36 29.08.2026
12 Сръбска скара
До коментар #9 от "Механик":Направо!
07:39 29.08.2026
13 Анонимен
07:40 29.08.2026
14 Авангард
До коментар #4 от "Авангард":Сменил е курса към брега. Сигурно за Бургас.
07:52 29.08.2026
15 Дзак
07:57 29.08.2026