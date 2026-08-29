Нови залози: Пийт Хегсет може да се кандидатира за президент през 2028 г.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обсъждал възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028-ма година. Това съобщава NBC, като се позовава на източници, запознати с разговорите. Според информацията Хегсет и съпругата му Дженифър обсъждали тази възможност с близки сътрудници и приятели през последните няколко месеца, обобщи "Фокус".
Политическите амбиции на бившия водещ на Fox News привлякоха ново внимание по-рано този месец, когато Хегсет пътува до щатския панаир в Айова, за да води кампания за конгресмена Зак Нън (републиканец от Айова). Айова традиционно заема ключова позиция в президентската политика като първия щат, който провежда конкурси за номиниране от републиканците, което предизвика любопитството след посещението на министъра на отбраната.
В интервю за NBC, обаче, Пентагонът категорично отрече твърденията, като ги нарече "глупави“. "Министър Хегсет не се кандидатира за президент и основният му приоритет е да ръководи Министерството на войната. Всички други спекулации са глупави“, се казва в изявлението на военното ведомство.
Кандидатурата на Хегсет би могла да го изправи директно срещу двама играчи тежка категория в администрацията на Тръмп, които се смятат за потенциални претенденти през 2028 г.: вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, отбелязва NBC.
Ако се яви на предварителни избори на Републиканската партия Пийт Хегсет ще трябва да отговаря на критиките относно начина му на действие в продължаващата война в Иран и миналогодишния скандал "Сигналгейт“. Според членове на движението MAGA като военен министър той трябва да постигне победа във войната в Близкия Изток, за да спечели поддръжници.
Самият Пийт Хегсет отрича категорично да има амбиции за президентския пост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп ще го уволни
07:32 29.08.2026
2 авантгард
Идиокраси.
07:36 29.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА ДИДЖЕЙ ВАНС И МАЛКИЯ МАРКО ,
ЗА ДА БЛЕСНАТ ТЕ КАТО " ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ" :)
.....
КАК БЕШЕ ПОГОВОРКАТА - В ЗЕМЯТА НА СЛЕПИТЕ И ЕДНООКИЯ Е ВОЖД :)
Коментиран от #7
07:40 29.08.2026
4 В целия свят президенти
07:41 29.08.2026
5 Хегсет
07:42 29.08.2026
6 Последния Софиянец
07:44 29.08.2026
7 авантгард
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ванс е единственото създание от шайката с нещо плътно в черепната кутия.
07:44 29.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ето това е ДЕМОкрация в действие❗
07:53 29.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нормално
Коментиран от #14
08:02 29.08.2026
11 Хахахаха😂😂😂😂
08:13 29.08.2026
12 Анонимен
08:13 29.08.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:14 29.08.2026
14 3.14К
До коментар #10 от "Нормално":Според Лари Джонсън, Дъглас Макгрегър и Скот Ритър, Хексет не притежава качества и познания да командва взвод. Но въпреки това е по-умен Аналена Бербок, която стана професор в Колумбийския университет със специалност световно лидерство!
08:16 29.08.2026
15 1302
08:25 29.08.2026
16 Така требе
Има външност и качества за това.
Бомби Путин, бомби Моджтабата.....
08:28 29.08.2026