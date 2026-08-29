Нови залози: Пийт Хегсет може да се кандидатира за президент през 2028 г.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обсъждал възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028-ма година. Това съобщава NBC, като се позовава на източници, запознати с разговорите. Според информацията Хегсет и съпругата му Дженифър обсъждали тази възможност с близки сътрудници и приятели през последните няколко месеца, обобщи "Фокус".

Политическите амбиции на бившия водещ на Fox News привлякоха ново внимание по-рано този месец, когато Хегсет пътува до щатския панаир в Айова, за да води кампания за конгресмена Зак Нън (републиканец от Айова). Айова традиционно заема ключова позиция в президентската политика като първия щат, който провежда конкурси за номиниране от републиканците, което предизвика любопитството след посещението на министъра на отбраната.

В интервю за NBC, обаче, Пентагонът категорично отрече твърденията, като ги нарече "глупави“. "Министър Хегсет не се кандидатира за президент и основният му приоритет е да ръководи Министерството на войната. Всички други спекулации са глупави“, се казва в изявлението на военното ведомство.

Кандидатурата на Хегсет би могла да го изправи директно срещу двама играчи тежка категория в администрацията на Тръмп, които се смятат за потенциални претенденти през 2028 г.: вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, отбелязва NBC.

Ако се яви на предварителни избори на Републиканската партия Пийт Хегсет ще трябва да отговаря на критиките относно начина му на действие в продължаващата война в Иран и миналогодишния скандал "Сигналгейт“. Според членове на движението MAGA като военен министър той трябва да постигне победа във войната в Близкия Изток, за да спечели поддръжници.

Самият Пийт Хегсет отрича категорично да има амбиции за президентския пост.