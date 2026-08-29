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Нови залози: Пийт Хегсет може да се кандидатира за президент през 2028 г.

Нови залози: Пийт Хегсет може да се кандидатира за президент през 2028 г.

29 Август, 2026 07:27 820 16

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  • избори

Политическите амбиции на бившия водещ на Fox News привлякоха ново внимание по-рано този месец

Нови залози: Пийт Хегсет може да се кандидатира за президент през 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обсъждал възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028-ма година. Това съобщава NBC, като се позовава на източници, запознати с разговорите. Според информацията Хегсет и съпругата му Дженифър обсъждали тази възможност с близки сътрудници и приятели през последните няколко месеца, обобщи "Фокус".

Политическите амбиции на бившия водещ на Fox News привлякоха ново внимание по-рано този месец, когато Хегсет пътува до щатския панаир в Айова, за да води кампания за конгресмена Зак Нън (републиканец от Айова). Айова традиционно заема ключова позиция в президентската политика като първия щат, който провежда конкурси за номиниране от републиканците, което предизвика любопитството след посещението на министъра на отбраната.

В интервю за NBC, обаче, Пентагонът категорично отрече твърденията, като ги нарече "глупави“. "Министър Хегсет не се кандидатира за президент и основният му приоритет е да ръководи Министерството на войната. Всички други спекулации са глупави“, се казва в изявлението на военното ведомство.

Кандидатурата на Хегсет би могла да го изправи директно срещу двама играчи тежка категория в администрацията на Тръмп, които се смятат за потенциални претенденти през 2028 г.: вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, отбелязва NBC.

Ако се яви на предварителни избори на Републиканската партия Пийт Хегсет ще трябва да отговаря на критиките относно начина му на действие в продължаващата война в Иран и миналогодишния скандал "Сигналгейт“. Според членове на движението MAGA като военен министър той трябва да постигне победа във войната в Близкия Изток, за да спечели поддръжници.

Самият Пийт Хегсет отрича категорично да има амбиции за президентския пост.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп ще го уволни

    2 2 Отговор
    И ще го питаме тогава с кого и какво ще обсъжда. Хегсет е калинка и определено не е за тази позиция, ако е започнал да си въобразява нещо, веднага ще го разкарат и това няма да е загуба за никого. Йес-мените са навсякъде в американските компании и държавни институции. Това си е типично американски начин на управление.

    07:32 29.08.2026

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Панаири, панаири...
    Идиокраси.

    07:36 29.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МАЙОР ПИЙТ Е ТОЛКОВА ТЪП,
    ЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
    НА ДИДЖЕЙ ВАНС И МАЛКИЯ МАРКО ,
    ЗА ДА БЛЕСНАТ ТЕ КАТО " ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ" :)
    .....
    КАК БЕШЕ ПОГОВОРКАТА - В ЗЕМЯТА НА СЛЕПИТЕ И ЕДНООКИЯ Е ВОЖД :)

    Коментиран от #7

    07:40 29.08.2026

  • 4 В целия свят президенти

    2 0 Отговор
    И вицета са кукли на конци и с правителствата е така богатите фамилии и корпоративните интереси командват

    07:41 29.08.2026

  • 5 Хегсет

    0 0 Отговор
    Хегсет

    07:42 29.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Важното е оръжие да върви за Украина, ватата трябва да пълни чувалите нон стоп.

    07:44 29.08.2026

  • 7 авантгард

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ванс е единственото създание от шайката с нещо плътно в черепната кутия.

    07:44 29.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    За идващите "междинни" избори вече има "дарени" близо МИЛИАРД долара за кампаниите на участниците❗
    Ето това е ДЕМОкрация в действие❗

    07:53 29.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нормално

    4 0 Отговор
    тоя, е умен като Тръмп - идеалният кандидат !

    Коментиран от #14

    08:02 29.08.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор
    От ПП , или от ДБ ще се кандидатира? Щото в САЩ няма кой да застане зад кандидатурата му!

    08:13 29.08.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    От трън та на глог

    08:13 29.08.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Но поне ще има оръжие за Украина, да му мисли онова от мазето с ботокса, ако избута тази зима❗

    08:14 29.08.2026

  • 14 3.14К

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Според Лари Джонсън, Дъглас Макгрегър и Скот Ритър, Хексет не притежава качества и познания да командва взвод. Но въпреки това е по-умен Аналена Бербок, която стана професор в Колумбийския университет със специалност световно лидерство!

    08:16 29.08.2026

  • 15 1302

    0 0 Отговор
    Няма дъно..............

    08:25 29.08.2026

  • 16 Така требе

    0 0 Отговор
    Да се кандидатира човека.
    Има външност и качества за това.
    Бомби Путин, бомби Моджтабата.....

    08:28 29.08.2026