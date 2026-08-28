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Емигрантите масово се завръщат: как го постигна Гърция

Емигрантите масово се завръщат: как го постигна Гърция

28 Август, 2026 09:45 624 11

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  • работа

Семейството и приятелите, качеството на живота и средиземноморският климат карат все повече гръцки емигранти да се връщат у дома

Емигрантите масово се завръщат: как го постигна Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Все повече гърци, които напуснаха страната по време на финансовата криза, се връщат, пише гръцкият вестник „Катимерини", като цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

През 2021 година, т.е. по-малко от 15 години след кризата в страната, броят на завръщащите се е започнал да расте. През 2023 година за първи повече гърци се прибраха, отколкото емигрираха - с 20 000, отбелязва изданието. Най-много от тях са от Великобритания и Германия, където десетилетия наред много гърци емигрират.

Според данните на ОИСР 47% от завърналите са високовалифицирани кадри, като 45% работят в здравеопазването и инженерството. 42% от всички тях сега живеят в Атина.

Атина предлага данъчни облекчения и организира трудови борси

Държавата полага големи усилия, за да привлече обратно напусналите я. Сред тях са данъчни облекчения, субсидии, борси и различни рекламни кампании в чужбина, отбелязва германският „Тагесшпигел". Но те не са водещите причини за повечето емигранти, пише изданието. Семейните връзки, качеството на живота и средиземноморският климат са най-често посочвани, отбелязва и ОИСР в своя доклад. 82% посочват именно семейството и приятелите си като водеща причина да се върнат.

Правителството на Мицотакис предприе редица мерки, за да ги мотивира допълнително. Ако емигрантите изберат отново да работят в Гърция, през първите седем години те плащат например данък общ доход само върху половината си заплата, отбелязва „Тагесшпигел". Държавата подкрепя и бизнеси, които търсят кадри сред диаспората. Според изследването на ОИСР около 16% от завърналите се казват, че данъчните облекчения са наклони везната за тях.

Гърция превръща "изтичането на мозъци" в "приток на мозъци"

В началото на миналото десетилетие, в резултат от икономическата криза в страната, Гърция стана жертва на най-масово "изтичане на мозъци" от европейска държава от Втората световна война насам. 700 000 потърсиха по-добро препитание и развитие за себе си и семействата си в чужбина. Много голяма част от тях бяха високообразовани професионалисти - нещо невиждано дори по време на големите миграционни вълни при военната хунта през 1960-те и 1970-те години.

Това допълнително подсили и демографския проблем в страната. Докато през 2007 година на 1000 жители се раждаха по 10,1 деца, през 2025-а броят им е едва 6,7. По тази причина властите предприеха и допълнителни мерки. Според министърката на труда Ники Керамеос през последните 15 години около 734 000 души са напуснали Гърция, но от тях вече 473 000 са се завърнали. Повече от половината са на възраст между 20 и 39 години. Около 60 процента имат висше образование, а 47 процента работят в професии, които изискват висока квалификация.

Ниските заплати и безработицата все още са проблем

Въпреки положителната статистика Гърция продължава да се бори със структурни проблеми. Безработицата сред младите висшисти например е 13 на сто - при 5 процента средна стойност за страните от ОИСР, отбелязва „Катимерини".

Що се отнася до заплатите Гърция продължава да не е конкурентоспособна на Западна Европа, пише „Тагесшпигел". Според Евростат и портала „Eures" на Европейската комисия (ЕК) квалифицираните работници печелят средно с 43 процента по-малко от средното за ЕС. При ръководните кадри разликата е между 30 и 35 процента. И в изследването на ОИСР мнозина посочват ниското заплащане и ограничените възможности за развитие като пречка пред завръщането.

Над 17 000 доктори на науките от гръцки произход продължават да живеят в чужбина, като по-голямата част от тях са в САЩ, Германия, Великобритания, Швейцария и Франция, отчита ОИСР. През 2021-2022 г. в страните, които членуват в икономическата организация, са живели над 800 000 души, родени в Гърция.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрирал заради муньовата банда

    3 2 Отговор
    Гърците поне имат къде да се върнат и какво да работят.

    Коментиран от #2, #8

    09:47 28.08.2026

  • 2 Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрирал заради муньовата банда":

    И да не се връщаш никога повече ще те ритам от летището до Англия!

    09:49 28.08.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Айде нема нужда и при назе! Достатъчно претенциозни Ганчовци има тук, та и тея от Европата да додът! Мерси!

    09:50 28.08.2026

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор
    Мошко Радев с тия скандални цени в евро, дето натресе, да знаете, колко емигранти ще завърне. Все едно да си жител на Аккра ама с цени като в Монако.

    09:51 28.08.2026

  • 5 Много просто

    2 2 Отговор
    Стандартът на живот в доскоро развитите гей държави е достигнал до този на Северна Корея! Демокрацията е под нивото на севернокорейската!Как няма да бягат хората!

    09:51 28.08.2026

  • 6 Пич

    4 0 Отговор
    Ааа.........голем праз!!! Гърците, дали ще ги мързи в чужбина, или ще ги мързи в Гърция - все тая!!!

    09:51 28.08.2026

  • 7 Исторически факти

    4 1 Отговор
    Гърция нищо не е постигнала. Просто животът на запад стана много противен...

    09:51 28.08.2026

  • 8 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрирал заради муньовата банда":

    И ти ще има, къде да работиш като Мошко ти прати повестката за военното окръжие.

    09:52 28.08.2026

  • 9 4567

    5 0 Отговор
    "Масово се завръщат", а в друга статия "масово затварят училища"... Двете масовки май взаимно се изключват.

    Коментиран от #10

    09:52 28.08.2026

  • 10 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "4567":

    Целият сайт е масовка човече! И ние даже!

    09:58 28.08.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Гладът в онази част на гейсъюзът е на такова ниво, че урсулата предлага на хората да ядат чипс от червеи!😱

    09:59 28.08.2026

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