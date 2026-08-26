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Чужди правителства атакуват профили на висши служители на ЕС в Signal и WhatsApp

Чужди правителства атакуват профили на висши служители на ЕС в Signal и WhatsApp

26 Август, 2026 11:32, обновена 26 Август, 2026 11:35 480 3

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  • служители

От началото на годината институциите на Европейския съюз са регистрирали осем „значителни инцидента“, а хакери използват персонализиран фишинг и техники за социално инженерство

Чужди правителства атакуват профили на висши служители на ЕС в Signal и WhatsApp - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чужди правителства се опитват да получат достъп до профилите в приложенията за съобщения на високопоставени служители на Европейския съюз. От началото на годината институциите на ЕС са регистрирали осем „значителни инцидента“, става ясно от презентация на отдела за киберсигурност на съюза, предава Фокус.

Вътрешният документ е бил представен през юли пред представители на правителствата на държавите членки и е получен от брюкселското издание Politico. Според него една от сериозните заплахи за ЕС през тази година е свързана с „превземането на профили“ на висши дипломати и държавни служители от страните членки.

Това е първото официално признание, че служители на европейските институции са били атакувани чрез приложения за съобщения. По-рано през годината няколко национални агенции за киберсигурност предупредиха за продължаваща кампания, свързана с руски заплахи.

Презентацията представлява и първият публично съобщен случай, при който институция на ЕС официално свързва подобни кибератаки с чуждо правителство.

В документа се посочва, че служителите са били мишена на т.нар. „фишинг, спонсориран от държава“. Става дума за целенасочени и персонализирани кампании, подкрепяни от държави, при които конкретни лица се подтикват да отворят зловредни прикачени файлове или да последват подозрителни линкове.

За да заблудят своите мишени, хакерите са прилагали „техники на социалното инженерство“. Те са изготвяли персонализирани съобщения, съобразени с конкретните получатели, за да увеличат вероятността те да попаднат в капана.

По-рано тази година Европейската комисия нареди на част от най-високопоставените си служители да закрият групов чат в Signal заради опасения, че той може да бъде хакнат. Решението съвпадна с поредица от предупреждения на националните органи по киберсигурност, които призоваха правителствата да не използват комерсиални приложения като WhatsApp и Signal за служебни цели.

През март най-малко пет национални агенции за киберсигурност и разузнаване публично предупредиха за активни хакерски кампании, насочени към Signal и WhatsApp.

Нидерландските разузнавателни служби категорично свързаха атаките с Русия. Германия от своя страна предупреди, че хакерите са насочили вниманието си към „високопоставени лица в политиката, армията и дипломацията, както и разследващи журналисти“.


Белгия
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  • 1 авантгард

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    Да не са влезли в профила на урсулът в онлифенс?

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    Значи само руснаците шпионират на тая планета . Другите не . Много яка статия .

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