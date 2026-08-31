Михайло Федоров е в САЩ със специална мисия: ето какво ще поиска от американците

Бившият украински министър на отбраната и съветник на ръководителя на италианското министерство на отбраната Михайло Федоров пристигна в Съединените щати в търсене на инвеститори за нов фонд за отбранителни технологии, предаде OBOZ.ua.

Федоров иска да намери американци, които да инвестират в украински стартъпи в отбраната, а създаденият фонд сам по себе си ще създава нови предприятия в отбраната.

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Федоров заяви това в интервю за Financial Time, че ще се срещне с американски предприемачи, технологични компании, експерти и организации, които могат да станат партньори.

Един от ключовите фокуси е създаването на нов инвестиционен фонд за отбранителни технологии. Това няма да бъде класически рисков фонд. Киев планира не само да инвестираме в украински компании за отбранителни технологии, но и сам да създава нови компании около технологии, които са критично необходими на бойното поле днес, заяви украинският представител.

Фондът ще се фокусира върху три ключови технологични области: роботика на бойното поле за спасяване на живота на войниците и извеждане на хора от най-опасните зони на фронта; реактивни дронове-прехващачи за противодействие на нови въздушни заплахи като дроновете „Шахед“; евтини ракети, използващи изкуствен интелект.

„Вече водим разговори с потенциални партньори и инвеститори, които могат да помогнат за реализирането на тези проекти . Следващата стъпка е да сформираме екип, да представим прозрачен модел на финансиране и да стартираме първите проекти“, каза Федоров.

В Съединените щати Федоров иска да „привлече международен капитал“, а също и „ експертиза за създаване на нови технологии, така че Украйна да може да побеждава врага във всеки следващ технологичен цикъл “.