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Михайло Федоров е в САЩ със специална мисия: ето какво ще поиска от американците
  Тема: Украйна

Михайло Федоров е в САЩ със специална мисия: ето какво ще поиска от американците

31 Август, 2026 12:01 1 559 39

  • украйна-
  • сащ-
  • михайло федоров-
  • русия-
  • война

Украинският представител иска да намери американци, които да инвестират в украински стартъпи в отбраната

Михайло Федоров е в САЩ със специална мисия: ето какво ще поиска от американците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият украински министър на отбраната и съветник на ръководителя на италианското министерство на отбраната Михайло Федоров пристигна в Съединените щати в търсене на инвеститори за нов фонд за отбранителни технологии, предаде OBOZ.ua.

Федоров иска да намери американци, които да инвестират в украински стартъпи в отбраната, а създаденият фонд сам по себе си ще създава нови предприятия в отбраната.

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Федоров заяви това в интервю за Financial Time, че ще се срещне с американски предприемачи, технологични компании, експерти и организации, които могат да станат партньори.

Един от ключовите фокуси е създаването на нов инвестиционен фонд за отбранителни технологии. Това няма да бъде класически рисков фонд. Киев планира не само да инвестираме в украински компании за отбранителни технологии, но и сам да създава нови компании около технологии, които са критично необходими на бойното поле днес, заяви украинският представител.

Фондът ще се фокусира върху три ключови технологични области: роботика на бойното поле за спасяване на живота на войниците и извеждане на хора от най-опасните зони на фронта; реактивни дронове-прехващачи за противодействие на нови въздушни заплахи като дроновете „Шахед“; евтини ракети, използващи изкуствен интелект.

„Вече водим разговори с потенциални партньори и инвеститори, които могат да помогнат за реализирането на тези проекти . Следващата стъпка е да сформираме екип, да представим прозрачен модел на финансиране и да стартираме първите проекти“, каза Федоров.

В Съединените щати Федоров иска да „привлече международен капитал“, а също и „ експертиза за създаване на нови технологии, така че Украйна да може да побеждава врага във всеки следващ технологичен цикъл “.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Нали го назначиха на топла служба в Италия?

    12:02 31.08.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    32 6 Отговор
    Ще го обучат във Фермата на ЦРУ за заместник на Зеленски.

    Коментиран от #25

    12:03 31.08.2026

  • 3 БЕ ТОЯ ШО НЕ СИ СЕДИ НАЗАДНИКА

    19 5 Отговор
    ЗА ЕДИН МЕСЕЦ УТ УВОЛНЯВКАТА МУ ПОБЕЛЯ КОСИЧКАТА НА ГЛАВИЧКАТА МУ.....

    12:04 31.08.2026

  • 4 Добър ден

    23 7 Отговор
    Смър на украйна, израел, сащ, ес, нато и всички еврасти-атлантиди по Земята

    Коментиран от #8, #12

    12:04 31.08.2026

  • 5 Добър ден!

    6 22 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?

    Коментиран от #9, #14

    12:07 31.08.2026

  • 6 МЕЧТИ

    13 5 Отговор
    ТЕ ОТ ДРУГАТА СТРАНА ДА НЕ СПЯТ.ВУНДЕРВАФЕТО НЯМА ДА МУ СЕ СЛУЧИ

    12:07 31.08.2026

  • 7 Хмм

    16 4 Отговор
    и какво иска да покаже, че е американско момче

    12:08 31.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И ТОА ПРОСИ.

    16 4 Отговор
    И търси облаги. Гена на ОКРАНЯНО не мой се измени. Такива са си.

    12:10 31.08.2026

  • 11 Така Е

    4 22 Отговор
    Дошло Е време руската федерация да бъде разфасована и преформатиране на ново.

    12:11 31.08.2026

  • 12 Да трябва но не

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Добър ден":

    СМЪРТ А ЗАКРИВАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩНОСТИ. ТЕ СА БИЧ НА ЗЕМЯТА

    Коментиран от #19

    12:12 31.08.2026

  • 13 Услади им се

    18 3 Отговор
    Безотчетни кинти кражба колко може

    12:12 31.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смешкооо

    18 4 Отговор
    Те американските инвеститори трева пасат. НЕ им се налива от пусто в празно. Ако някой се съгласи ще иска гаранции. И какво ще даде тоя. Тя Украйна разпродаде де що има на Монсанто и Бляк Рос

    12:16 31.08.2026

  • 16 ами

    6 2 Отговор
    ха ха ха а вселенски разреши ли ти да преговаряш.....

    12:18 31.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пффф...

    5 11 Отговор
    Рев на русссофилистици...хехехе ....

    Коментиран от #28

    12:18 31.08.2026

  • 19 Закриване чрез

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да трябва но не":

    СМЪР

    12:19 31.08.2026

  • 20 Кубински ром

    10 2 Отговор
    Не знаех ,че просенето вече го наричали инвестиция ,мен ми трябват $300 бинки ,някой иска ли да му ги инвестирам ?

    12:20 31.08.2026

  • 21 На копито не му издържат нервите

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя пък":

    Те, коцетата, са по лозунгите, не по изпълнението.
    Мързеливи дембели.

    12:22 31.08.2026

  • 22 нон стоп нальот

    5 2 Отговор
    Днес имали перколясали бандерики?

    12:24 31.08.2026

  • 23 Маринов

    4 1 Отговор
    Не разбрах този като какъв е в САЩ - частно лице, човек с държавно пълномощно, представител на олигарси с изпран капитал? Идеята е добра, но едва ли рискът ще бъде покрит. Няма застраховател, който да се навие да застрахова това начинание. След гръмването на оня "склад" в Одеса е ясно, че няма бъдеще. Руснаците вече са го взели на прицел и контрол. А като се има предвид и политическите му амбиции, зеленият ще го държи под контрол и ще го мачка.

    Коментиран от #26

    12:30 31.08.2026

  • 24 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    И едно време всички начетени нацисти ги прибраха на запад...

    12:34 31.08.2026

  • 25 Баламата

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Още една черна дупка за пари

    12:38 31.08.2026

  • 26 Всеки месец

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Маринов":

    Всеки месец русия губи по 6000 души на фронта повече отколкото може да мобилизира. Крах!!!
    А ти ще си пукясаш не разбрал.😅

    Коментиран от #39

    12:38 31.08.2026

  • 27 Обективни истини

    2 1 Отговор
    Как са го пуснали не е ли следен от ТЦК, Украйна е фашистка страна и го доказва всеки ден

    12:38 31.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никой нормален няма

    1 1 Отговор
    да инвестират в украински стартъпи. Тръмп ще им сложи 200% мито

    12:40 31.08.2026

  • 30 Може пък руснаците да им

    1 1 Отговор
    помогнат за реализирането на тези проекти....

    12:42 31.08.2026

  • 31 Съдията

    1 1 Отговор
    Ватата ще бъде млатена с високотехнологични оръжия.

    Коментиран от #37

    12:42 31.08.2026

  • 32 Нов начин

    0 1 Отговор
    За просия а ? И измами

    12:43 31.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шкембе глупак, копейка изтърсак

    1 0 Отговор
    Ловът на руски военнопрестъпници продължава... Вчера беше взривена колата на заместник-директора на затвор Оленивка, Димитрий Нейлов. Същият е признат за виновен от украински съд, в извършването на военни престъпления срещу военнопленници и цивилни на територията на временно окупираният Донбас. Състоянието на емблематичният негодник е неизвестно.

    12:44 31.08.2026

  • 36 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Щял да учи Пентагона как се правят дронове.
    Луд ли е този ?

    12:44 31.08.2026

  • 37 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Съдията":

    Кьорав бандеровец не остана бе укроуйгур

    12:47 31.08.2026

  • 38 Ной

    0 1 Отговор
    Колкото повече продължи тази война толкова повече пари ще се откраднат .По същата причина наливат милиарди и Евросъюза защото още от ковита им хареса да крадат ,,Урсула ,,и сие.

    12:47 31.08.2026

  • 39 Това го прочете в

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Всеки месец":

    украинская правда, а macтио недоръгана, уклайна колко и трябват за бусофициране .

    12:48 31.08.2026