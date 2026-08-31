Михайло Федоров е в САЩ със специална мисия: ето какво ще поиска от американците

Бившият украински министър на отбраната и съветник на ръководителя на италианското министерство на отбраната Михайло Федоров пристигна в Съединените щати в търсене на инвеститори за нов фонд за отбранителни технологии, предаде OBOZ.ua.
Федоров иска да намери американци, които да инвестират в украински стартъпи в отбраната, а създаденият фонд сам по себе си ще създава нови предприятия в отбраната.
Федоров заяви това в интервю за Financial Time, че ще се срещне с американски предприемачи, технологични компании, експерти и организации, които могат да станат партньори.
Един от ключовите фокуси е създаването на нов инвестиционен фонд за отбранителни технологии. Това няма да бъде класически рисков фонд. Киев планира не само да инвестираме в украински компании за отбранителни технологии, но и сам да създава нови компании около технологии, които са критично необходими на бойното поле днес, заяви украинският представител.
Фондът ще се фокусира върху три ключови технологични области: роботика на бойното поле за спасяване на живота на войниците и извеждане на хора от най-опасните зони на фронта; реактивни дронове-прехващачи за противодействие на нови въздушни заплахи като дроновете „Шахед“; евтини ракети, използващи изкуствен интелект.
„Вече водим разговори с потенциални партньори и инвеститори, които могат да помогнат за реализирането на тези проекти . Следващата стъпка е да сформираме екип, да представим прозрачен модел на финансиране и да стартираме първите проекти“, каза Федоров.
В Съединените щати Федоров иска да „привлече международен капитал“, а също и „ експертиза за създаване на нови технологии, така че Украйна да може да побеждава врага във всеки следващ технологичен цикъл “.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:02 31.08.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #25
12:03 31.08.2026
3 БЕ ТОЯ ШО НЕ СИ СЕДИ НАЗАДНИКА
12:04 31.08.2026
4 Добър ден
Коментиран от #8, #12
12:04 31.08.2026
5 Добър ден!
Коментиран от #9, #14
12:07 31.08.2026
6 МЕЧТИ
12:07 31.08.2026
7 Хмм
12:08 31.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И ТОА ПРОСИ.
12:10 31.08.2026
11 Така Е
12:11 31.08.2026
12 Да трябва но не
До коментар #4 от "Добър ден":СМЪРТ А ЗАКРИВАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩНОСТИ. ТЕ СА БИЧ НА ЗЕМЯТА
Коментиран от #19
12:12 31.08.2026
13 Услади им се
12:12 31.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Смешкооо
12:16 31.08.2026
16 ами
12:18 31.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пффф...
Коментиран от #28
12:18 31.08.2026
19 Закриване чрез
До коментар #12 от "Да трябва но не":СМЪР
12:19 31.08.2026
20 Кубински ром
12:20 31.08.2026
21 На копито не му издържат нервите
До коментар #8 от "Тоя пък":Те, коцетата, са по лозунгите, не по изпълнението.
Мързеливи дембели.
12:22 31.08.2026
22 нон стоп нальот
12:24 31.08.2026
23 Маринов
Коментиран от #26
12:30 31.08.2026
24 Баце ЕООД
12:34 31.08.2026
25 Баламата
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Още една черна дупка за пари
12:38 31.08.2026
26 Всеки месец
До коментар #23 от "Маринов":Всеки месец русия губи по 6000 души на фронта повече отколкото може да мобилизира. Крах!!!
А ти ще си пукясаш не разбрал.😅
Коментиран от #39
12:38 31.08.2026
27 Обективни истини
12:38 31.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никой нормален няма
12:40 31.08.2026
30 Може пък руснаците да им
12:42 31.08.2026
31 Съдията
Коментиран от #37
12:42 31.08.2026
32 Нов начин
12:43 31.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Шкембе глупак, копейка изтърсак
12:44 31.08.2026
36 Ха ХаХа
Луд ли е този ?
12:44 31.08.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Съдията":Кьорав бандеровец не остана бе укроуйгур
12:47 31.08.2026
38 Ной
12:47 31.08.2026
39 Това го прочете в
До коментар #26 от "Всеки месец":украинская правда, а macтио недоръгана, уклайна колко и трябват за бусофициране .
12:48 31.08.2026