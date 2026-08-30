Русия обяви, че готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на украинските атаки по руската гражданска инфраструктура и горивно-енергиен комплекс, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, а също от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.
"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.
Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове са били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания „Умни боеприпаси“, която произвежда дронове и муниции за тях“. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.
Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, отбеляза също министерството.
След тежката руска атака в близост до Киев, при която загинаха 37 души, украинското правителство вече говори за „небрежност“ от украинска страна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси.
По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
11:41 30.08.2026
2 УКРАЙНА ША СТАНЕ ОТЛИИИЧНААА
До коментар #1 от "Гост":Картофена НИВАА.
Коментиран от #64, #66
11:42 30.08.2026
3 Ммммм
Коментиран от #4
11:46 30.08.2026
4 викаш
До коментар #3 от "Ммммм":за три дни ли?!
Коментиран от #10, #26
11:46 30.08.2026
5 ха, ха, ха...
11:46 30.08.2026
6 Историк
11:47 30.08.2026
7 Мухахаха
11:47 30.08.2026
8 Точно така трябва,
Коментиран от #9
11:47 30.08.2026
9 да питам
До коментар #8 от "Точно така трябва,":кви братя са ти татаро-монголците?!
Коментиран от #12, #15, #25
11:48 30.08.2026
10 Ба бааааа
До коментар #4 от "викаш":До последната укра
11:48 30.08.2026
11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
Коментиран от #14
11:48 30.08.2026
12 Аде ся
До коментар #9 от "да питам":Че укрите ли са ми братя
11:49 30.08.2026
13 ЩЕ БЪДЕ
11:49 30.08.2026
14 Селям Алейком
До коментар #11 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Обра ли краставиците
11:49 30.08.2026
15 Да ти отговоря
До коментар #9 от "да питам":На теб кои са ти братя : тия от Анадола или от Алабама ?
Коментиран от #35
11:49 30.08.2026
16 СПОМЕН
Коментиран от #21, #24
11:52 30.08.2026
17 Сандо
11:52 30.08.2026
18 Знае
11:53 30.08.2026
19 То щото
Бой по ушанките!
11:53 30.08.2026
20 Ха Ха
11:54 30.08.2026
21 Всъщност
До коментар #16 от "СПОМЕН":В това ти е грешката. Русия е спасявала Европа от атлантически фашисти многократно в историята. В допълнение, след всяка руско-турска война, една балканска нация/държава получава автономия, независимост и самоопределение. Добре е, че Русия е в Европа и Света за равновесие на силите
11:57 30.08.2026
22 Атака
11:58 30.08.2026
23 az СВО Победа 81
11:58 30.08.2026
24 Даскалов
До коментар #16 от "СПОМЕН":Машала аркадаш, нека се обрежем и се завърнем при майка Турция.
Стига сме се гърчеели (западнячили)
11:58 30.08.2026
25 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #9 от "да питам":Украйна ще бъде освободена и денацифицирана! Урааааа!👍👍👍
11:59 30.08.2026
26 Ъъъ
До коментар #4 от "викаш":3дни, 3 месеца, 3 години, 13 години.... Какво значение има? Важното е Украйна да бъде разрушена.... Да бъде за пример на онези, които си мислят, че някой ще ги защити...Както и до какво водят празните обещания!
Коментиран от #31
11:59 30.08.2026
27 404 РЕАЛНОСТ
12:01 30.08.2026
28 Само
12:01 30.08.2026
29 Дали САЩ ще влезнат в ядрена война
Коментиран от #39
12:01 30.08.2026
30 А ГДЕ
12:03 30.08.2026
31 Всъщност
До коментар #26 от "Ъъъ":Не си прав. Украйна трябва да бъде разрушена не заради празните атлантически обещания, а заради чуждопоклонничество, атлантически слугинаж, славянско предателство и готовност за братоубийство
Коментиран от #38
12:04 30.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 шаа
12:07 30.08.2026
34 Фукльовци!
12:11 30.08.2026
35 По добре
До коментар #15 от "Да ти отговоря":От анадола от колкото скапаните укри
12:11 30.08.2026
36 Напред Русия!
Коментиран от #44, #46
12:13 30.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 По тази причина
До коментар #31 от "Всъщност":трябва да унищожим теб за путинско чуждопоклоничество.
Предвид, че не Путин те освободи от турското робство, а украинските имперски войници.
След което Раша те пороби.
Голям умник!
Коментиран от #48
12:14 30.08.2026
39 Ъъъ
До коментар #29 от "Дали САЩ ще влезнат в ядрена война":"Най- вероятно това ще са поляците или румънците."
Поляците ще са....Явно малко са били бити навремето....Румънците хич им не е зор да се бият.
Коментиран от #42
12:15 30.08.2026
40 Фламинго
12:15 30.08.2026
41 Пояснение
---
Президентът на Руссия ще поднесе извинения,че е ударил склад за боеприпаси погрешка,защото
според девелето и нашенските ехо локатори винаги се цели в детски градини и старчески домове.
12:16 30.08.2026
42 Ангъс
До коментар #39 от "Ъъъ":Поляците за 10,12 дни ще смажат орките.
12:16 30.08.2026
43 Руски емигрант
Коментиран от #53
12:16 30.08.2026
44 После да дойде тук да ни освободи от
До коментар #36 от "Напред Русия!":фашисткото Възраждане.
12:16 30.08.2026
45 Мишел
12:17 30.08.2026
46 Българин
До коментар #36 от "Напред Русия!":Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #54
12:17 30.08.2026
47 зИленски
12:18 30.08.2026
48 Ъъъ
До коментар #38 от "По тази причина":"...за путинско чуждопоклоничество"
Разликата е, то не вреди на България, а онова вреди на Украйна.... Вреди на "Проекта Украйна"!
12:18 30.08.2026
49 срам за педераснака
Коментиран от #51
12:19 30.08.2026
50 Впериод
12:21 30.08.2026
51 лапай банана
До коментар #49 от "срам за педераснака":И бегай на фронта
12:21 30.08.2026
52 Дудов
12:21 30.08.2026
53 Ъъъ
До коментар #43 от "Руски емигрант":"Смърт на фашизма, сталинизма и путинизма!"
Грабвай пушката и към Украйна да громиш "путиниьма".... Какво чакаш? На Зеления му трябват хора.... 🤣
12:21 30.08.2026
54 Хи хи
До коментар #46 от "Българин":Животът за Русия струва нула бе, важни са териториите, които Русия ще освободи !!
Коментиран от #62
12:21 30.08.2026
55 няма край
Коментиран от #57, #59
12:22 30.08.2026
56 име
12:23 30.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 стоян
12:25 30.08.2026
59 Ама че
До коментар #55 от "няма край":Смотаняк си тъп
Коментиран от #61
12:25 30.08.2026
60 Стоянчо Пуканката
Апропо, имам чувството, че Кремъл се опитва за предупреди цивилките да напуснат домовете си, ако в близост се намират складове...
12:25 30.08.2026
61 нещо си нервен
До коментар #59 от "Ама че":Гладен ли си?
Коментиран от #65
12:26 30.08.2026
62 Борис Джонсън
До коментар #54 от "Хи хи":До последната укра
12:27 30.08.2026
63 Оценител
Нищо друго не могат да направят. Типични терористи и варвари.
12:27 30.08.2026
64 Соломон
До коментар #2 от "УКРАЙНА ША СТАНЕ ОТЛИИИЧНААА":Ама разбира се че ще стане.Руснаците са най добрата тор за украинската земя
12:27 30.08.2026
65 Щаслив
До коментар #61 от "нещо си нервен":Че Русия ви сцепи прашките
12:28 30.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.