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Русия обяви, че готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви, че готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

30 Август, 2026 11:39 1 330 66

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари в отговор на продължаващите атаки на киевския режим, обяви Москва

Русия обяви, че готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на украинските атаки по руската гражданска инфраструктура и горивно-енергиен комплекс, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, а също от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.

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Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове са били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания „Умни боеприпаси“, която произвежда дронове и муниции за тях“. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, отбеляза също министерството.

След тежката руска атака в близост до Киев, при която загинаха 37 души, украинското правителство вече говори за „небрежност“ от украинска страна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси.

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 32 Отговор
    Русия бомби собствената си територия.

    Коментиран от #2

    11:41 30.08.2026

  • 2 УКРАЙНА ША СТАНЕ ОТЛИИИЧНААА

    36 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Картофена НИВАА.

    Коментиран от #64, #66

    11:42 30.08.2026

  • 3 Ммммм

    30 7 Отговор
    Хайде и да ги приключвате те усранци

    Коментиран от #4

    11:46 30.08.2026

  • 4 викаш

    11 20 Отговор

    До коментар #3 от "Ммммм":

    за три дни ли?!

    Коментиран от #10, #26

    11:46 30.08.2026

  • 5 ха, ха, ха...

    13 9 Отговор
    В Украйна така или иначе вече не остана нещо неповредено, което да си струва да го жалиш и пазиш. То затова на украинците започна изобщо да не им пука и започнаха да пердашат наред. Даже е избиват така масово цивилни, както руснаците правят у тях. Много добре си дват сметка, че не това е война, то има друго название.

    11:46 30.08.2026

  • 6 Историк

    8 7 Отговор
    Това става винаги след публичните съвместни миролюбиви изяви на двамата световни злодеи.

    11:47 30.08.2026

  • 7 Мухахаха

    25 6 Отговор
    Само бой по бандерите докато мърдат

    11:47 30.08.2026

  • 8 Точно така трябва,

    25 5 Отговор
    Братушки !

    Коментиран от #9

    11:47 30.08.2026

  • 9 да питам

    8 22 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така трябва,":

    кви братя са ти татаро-монголците?!

    Коментиран от #12, #15, #25

    11:48 30.08.2026

  • 10 Ба бааааа

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "викаш":

    До последната укра

    11:48 30.08.2026

  • 11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    8 20 Отговор
    Зимата идва и за руснята...

    Коментиран от #14

    11:48 30.08.2026

  • 12 Аде ся

    18 7 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Че укрите ли са ми братя

    11:49 30.08.2026

  • 13 ЩЕ БЪДЕ

    16 4 Отговор
    ЧУДЕСНА ЗАРЯ.

    11:49 30.08.2026

  • 14 Селям Алейком

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Обра ли краставиците

    11:49 30.08.2026

  • 15 Да ти отговоря

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    На теб кои са ти братя : тия от Анадола или от Алабама ?

    Коментиран от #35

    11:49 30.08.2026

  • 16 СПОМЕН

    4 22 Отговор
    Никога няма да зачитам и уважавам Русия !!

    Коментиран от #21, #24

    11:52 30.08.2026

  • 17 Сандо

    10 5 Отговор
    За да бъде поставен престъпния укронацистки режим на мястото му,а то е на бунището,то Русия трябва да действа по принципа"Око за две,зъб за чене!".

    11:52 30.08.2026

  • 18 Знае

    18 7 Отговор
    Бандеровците посяха ветрове повреждайки руски енергоресурси . Сега жънят урагани след руските контраудари по бандеровските енегообекти и енергоресурси . Изненадани от пожънатата от бандеровците реколта могат да бъдат само абсолютни неадекватници.

    11:53 30.08.2026

  • 19 То щото

    4 12 Отговор
    Украйна ще стои със скръстени ръце!

    Бой по ушанките!

    11:53 30.08.2026

  • 20 Ха Ха

    13 2 Отговор
    Изстрелване на 1000 дрона на ден иска шефът на укрофашистите. СВО, колкото и да е "джентълменска", все пак трябва да се отговори. Вероятно може и малко по-безскруполно по кратуните на евро-атланто-фашистите, където и да са те, нали?

    11:54 30.08.2026

  • 21 Всъщност

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "СПОМЕН":

    В това ти е грешката. Русия е спасявала Европа от атлантически фашисти многократно в историята. В допълнение, след всяка руско-турска война, една балканска нация/държава получава автономия, независимост и самоопределение. Добре е, че Русия е в Европа и Света за равновесие на силите

    11:57 30.08.2026

  • 22 Атака

    5 6 Отговор
    Укрите снощи са думнали руския КИНЕФ бе. Пратили и тоалетна хартия, че привършила.

    11:58 30.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Задава се тъмна и студена зима за неонацистите....

    11:58 30.08.2026

  • 24 Даскалов

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "СПОМЕН":

    Машала аркадаш, нека се обрежем и се завърнем при майка Турция.
    Стига сме се гърчеели (западнячили)

    11:58 30.08.2026

  • 25 Слава на Руската армия Освободителка!

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Украйна ще бъде освободена и денацифицирана! Урааааа!👍👍👍

    11:59 30.08.2026

  • 26 Ъъъ

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "викаш":

    3дни, 3 месеца, 3 години, 13 години.... Какво значение има? Важното е Украйна да бъде разрушена.... Да бъде за пример на онези, които си мислят, че някой ще ги защити...Както и до какво водят празните обещания!

    Коментиран от #31

    11:59 30.08.2026

  • 27 404 РЕАЛНОСТ

    6 2 Отговор
    Оскраина едва ли ще изкара зимата.

    12:01 30.08.2026

  • 28 Само

    6 2 Отговор
    бой, крайно време беше ! Стига лигавене на укрите !

    12:01 30.08.2026

  • 29 Дали САЩ ще влезнат в ядрена война

    7 2 Отговор
    Вчера Буданов каза че на Украйна, не на Русия са и необходими минимум 30 000 нови войника месечно за да подържа фронта. Интересно къде отиват предишните. Онзи ден Висоцки- министър на земеделието на Украйна каза че 90% от логистичните връзки за доставка на храни в Украйна са разрушени. Преди 3 дни Федоров каза че Украйна бавно губи войната. Та вече и украинците си признават какво се случва само Дойче веле и няколкото трола тук се пънете. Обаче причината е друга. Украйна изначално е прежалена. Нейната роля е да изтощава Русия. Жертвите са без значение за западняците. Сега се подготвя някаква провокация за да се даде повод на следващите полезни идиоти да бъдат включени във войната. Най- вероятно това ще са поляците или румънците. Не вярвам обаче руснаците да не са предвидили това. Голямата тояга ще играе по подбудителите и те вече бяха предупредени. Добре че взехме властта на нашите подлоги за да не изгорят България като Украйна.

    Коментиран от #39

    12:01 30.08.2026

  • 30 А ГДЕ

    3 2 Отговор
    Коя Калас.

    12:03 30.08.2026

  • 31 Всъщност

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъ":

    Не си прав. Украйна трябва да бъде разрушена не заради празните атлантически обещания, а заради чуждопоклонничество, атлантически слугинаж, славянско предателство и готовност за братоубийство

    Коментиран от #38

    12:04 30.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 шаа

    5 5 Отговор
    укрия е страна с кратко минало и още много по-кратко бъдеще

    12:07 30.08.2026

  • 34 Фукльовци!

    2 2 Отговор
    А Украйна цели техните без да ги обявява, че им изгуби бройката.

    12:11 30.08.2026

  • 35 По добре

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да ти отговоря":

    От анадола от колкото скапаните укри

    12:11 30.08.2026

  • 36 Напред Русия!

    4 5 Отговор
    Мир няма да има докато Русия не освободи цялата територия на Украйна от фашистите! Иначе англосаксонците ще воюват срещу Русия до посленият жив украинец.

    Коментиран от #44, #46

    12:13 30.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 По тази причина

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Всъщност":

    трябва да унищожим теб за путинско чуждопоклоничество.
    Предвид, че не Путин те освободи от турското робство, а украинските имперски войници.
    След което Раша те пороби.
    Голям умник!

    Коментиран от #48

    12:14 30.08.2026

  • 39 Ъъъ

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Дали САЩ ще влезнат в ядрена война":

    "Най- вероятно това ще са поляците или румънците."

    Поляците ще са....Явно малко са били бити навремето....Румънците хич им не е зор да се бият.

    Коментиран от #42

    12:15 30.08.2026

  • 40 Фламинго

    4 4 Отговор
    Зимата в Блатистан се очертава студена.Погребалните агенции на макс.

    12:15 30.08.2026

  • 41 Пояснение

    2 4 Отговор
    ,,Президентът Володимир Зеленски заяви, че е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси."
    ---
    Президентът на Руссия ще поднесе извинения,че е ударил склад за боеприпаси погрешка,защото
    според девелето и нашенските ехо локатори винаги се цели в детски градини и старчески домове.

    12:16 30.08.2026

  • 42 Ангъс

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъ":

    Поляците за 10,12 дни ще смажат орките.

    12:16 30.08.2026

  • 43 Руски емигрант

    3 5 Отговор
    Всяка сутрин милиарди хора се събуждат щастливи, че не са родени в Русия, а милиони - че са се отървали от невнятната ѝ намеса. Смърт на фашизма, сталинизма и путинизма!

    Коментиран от #53

    12:16 30.08.2026

  • 44 После да дойде тук да ни освободи от

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Напред Русия!":

    фашисткото Възраждане.

    12:16 30.08.2026

  • 45 Мишел

    2 2 Отговор
    Свалени са и 8 от 8 изстреляни срещу Русия ракети Фламинго. Русия осигури достатъчно самолети -летящи радари и вече крилатите ракети на Украйна не са проблем.

    12:17 30.08.2026

  • 46 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Напред Русия!":

    Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #54

    12:17 30.08.2026

  • 47 зИленски

    2 1 Отговор
    СУПЕР !

    12:18 30.08.2026

  • 48 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "По тази причина":

    "...за путинско чуждопоклоничество"

    Разликата е, то не вреди на България, а онова вреди на Украйна.... Вреди на "Проекта Украйна"!

    12:18 30.08.2026

  • 49 срам за педераснака

    0 3 Отговор
    Що не на фронта?

    Коментиран от #51

    12:19 30.08.2026

  • 50 Впериод

    1 1 Отговор
    Таварищи маладие

    12:21 30.08.2026

  • 51 лапай банана

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "срам за педераснака":

    И бегай на фронта

    12:21 30.08.2026

  • 52 Дудов

    0 2 Отговор
    А на кого е престъпната небрежност.???Кмета Кличко има ли нещо общо с нея?А Путин виновен ли е дето не е казал на Зеленски че ще му го сложи в точката?

    12:21 30.08.2026

  • 53 Ъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Руски емигрант":

    "Смърт на фашизма, сталинизма и путинизма!"

    Грабвай пушката и към Украйна да громиш "путиниьма".... Какво чакаш? На Зеления му трябват хора.... 🤣

    12:21 30.08.2026

  • 54 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Животът за Русия струва нула бе, важни са териториите, които Русия ще освободи !!

    Коментиран от #62

    12:21 30.08.2026

  • 55 няма край

    1 2 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #57, #59

    12:22 30.08.2026

  • 56 име

    1 2 Отговор
    Градовете трябва да станат негодни за живеене, за да се изнесат цивилните. Наркомана отдавна си е признал, че не пуска цивилните да напуснат, защото така руснаците ще напредват много бързо.

    12:23 30.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян

    1 1 Отговор
    Тия палячовци били обявили - ма те и Украйна за трито дена го обявиха а вече пета година - в Дагестан почти никъде няма горива а в масквабад само 20% от бензиностанциите има бензин - а зимата ще са и без ток

    12:25 30.08.2026

  • 59 Ама че

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "няма край":

    Смотаняк си тъп

    Коментиран от #61

    12:25 30.08.2026

  • 60 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Винаги са си били истински джентълмени руснаците (за разлика от лицемерното джентълменство на англосаксите), не може да им се отрече! Въпреки че не малко са страдали в миналото за това...

    Апропо, имам чувството, че Кремъл се опитва за предупреди цивилките да напуснат домовете си, ако в близост се намират складове...

    12:25 30.08.2026

  • 61 нещо си нервен

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ама че":

    Гладен ли си?

    Коментиран от #65

    12:26 30.08.2026

  • 62 Борис Джонсън

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хи хи":

    До последната укра

    12:27 30.08.2026

  • 63 Оценител

    1 0 Отговор
    Това са възможностите на кремълските фашисти.
    Нищо друго не могат да направят. Типични терористи и варвари.

    12:27 30.08.2026

  • 64 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "УКРАЙНА ША СТАНЕ ОТЛИИИЧНААА":

    Ама разбира се че ще стане.Руснаците са най добрата тор за украинската земя

    12:27 30.08.2026

  • 65 Щаслив

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "нещо си нервен":

    Че Русия ви сцепи прашките

    12:28 30.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

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