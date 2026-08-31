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Командир от ерата на Башар Асад е бил убит при опит да бъде арестуван в Сирия

Командир от ерата на Башар Асад е бил убит при опит да бъде арестуван в Сирия

31 Август, 2026 05:53 523 3

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  • фирас абдул карим хамуд

Гият Дала обяви миналата година създаването на "Военен съвет за освобождение на Сирия", противопоставящ се на правителството

Командир от ерата на Башар Асад е бил убит при опит да бъде арестуван в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийските власти съобщиха, че са убили командир, служил по времето на президента Башар Асад, след като той открил огън по силите за сигурност, дошли да го арестуват в западната част на страната, предаде Франс прес.

Фирас Абдул Карим Хамуд, командир на специалните сили на 25‑а дивизия, е бил "неутрализиран (…) след въоръжен сблъсък и операция по претърсване на неговото укритие в град Сафита", в провинция Тартус, се казва в съобщение на силите за сигурност, уточни БТА.

Както и при предишен опит за арест, той е открил огън по служителите на силите за сигурност, които са отвърнали на стрелбата, според същия източник.

След падането на Башар Асад през декември 2024 г. властите са арестували десетки представители на службите за сигурност. Процесите срещу тях започнаха през април.

Хамуд е обвинен, че е действал под командването на генерал Гият Дала, ръководител на подкрепящи режима на Асад групи по крайбрежието след края на 2024 година. Той е обвинен и в участие във "въоръжени бунтовнически операции" срещу държавни институции, довели до смъртта на служители на силите за сигурност.

Гият Дала обяви миналата година създаването на "Военен съвет за освобождение на Сирия", противопоставящ се на правителството.

Малко след това избухна смъртоносно насилие, насочено срещу алауитското малцинство, към което принадлежи Башар Асад, по сирийското крайбрежие през март 2025 година. Властите обвиниха привържениците на бившия президент, че подхранват насилието, като атакуват силите за сигурност.

Това доведе до смъртта на над 1700 души, основно алауити, след сблъсъци между силите за сигурност и привърженици на бившия президент, според Сирийския център за наблюдение на правата на човека. Национална комисия за разследване е установила поне 1426 убити, предимно цивилни.

Алауитската общност е била многократно обект на насилие след падането на Башар Асад. Въпреки уверенията на ислямистките власти, които поеха управлението в края на 2024 г., че всички общности ще бъдат защитени, малцинствата в страната остават предпазливи, отбелязва АФП.


Сирия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дала ,

    0 0 Отговор
    Да му неа дала ..

    06:15 31.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Преди година бяха обявили награда за главата на един т-ерор-ист, а сега,
    след като направиха същия Президент,
    вече в Сирия е ДЕМОкрация🤔

    06:15 31.08.2026

  • 3 Путин

    0 0 Отговор
    Скоро ще четем за убити главорези от еррата ва Путин.

    06:41 31.08.2026

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