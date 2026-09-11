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Израелската армия съобщи за убийството на командир на „Хамас“ в Газа

Израелската армия съобщи за убийството на командир на „Хамас“ в Газа

11 Септември, 2026 14:39 504 11

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  • командир-
  • израелска армия

По данни на израелските военни е убит командирът на подразделението на групировката в Хан Юнис

Израелската армия съобщи за убийството на командир на „Хамас“ в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е убила високопоставен командир на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По данни на израелските военни това е командирът на подразделението на „Хамас“ в Хан Юнис Мохамад Язури.

Язури е отговарял за планирането на десетки нападения срещу израелски военнослужещи. Според тях той е имал водеща роля във възстановяването на подразделението, след като то е било отслабено по време на войната в Газа. „Хамас“ разполага с общо пет военни формирования в ивицата Газа.

Военните съобщиха също, че в сряда е бил убит още един боец от военното крило на „Хамас“ - Фарах Хамед. Според израелската армия той преди това е заемал ръководна позиция в щаба на групировката на Западния бряг.

Според тях той е бил замесен в смъртоносни нападения на Западния бряг през последните години. Сред тях е и нападение край Айн Джабруд през октомври 2003 г., при което са били убити трима израелски военнослужещи.

След като е бил арестуван, Хамед е бил прехвърлен в ивицата Газа през 2011 г. като част от сделка за размяна на затворници. Според Израел след това той е продължил да участва активно в дейността на военното крило на „Хамас“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    12 6 Отговор
    Тоя "комнадир" е някое дете на 9г, останало сирак заради убийството на родителите му. От ционистките изверги само лъжи и геноцид може да се очаква.

    Коментиран от #4, #5

    14:42 11.09.2026

  • 2 И командира

    13 5 Отговор
    е бил на 8 години? То евреите освен деца други могат ли да убият? Нацисти!

    14:50 11.09.2026

  • 3 БАРС

    9 4 Отговор
    КАКВО СТАВА ,ТИЯ КОМАНДИРИ НЕ СВЪРШИХА ЛИ?КАТО ЧЕТА МАЙ ВМЕКИ ОТ ХАИАС Е КОМАНДИР.УЖ ЕВРЕИТЕ БИЛИ МИЛНА АРМИЯ.

    Коментиран от #7, #9

    14:50 11.09.2026

  • 4 Запознат

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Не е необичайно за тях да си ползват децата за тероризъм.

    14:52 11.09.2026

  • 5 През 2003 вече е бил активен участник

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    През 2003 вече е бил активен участник в терористични действия. Няма как да е на 9 години.

    14:55 11.09.2026

  • 6 Гиди маймун мръсен

    7 5 Отговор
    Ако се вярва на богопомазаната сган, тези от Хамас са имат поне 500 000 души войска. Досега са убили поне 20 000 "командира"... поне половината са на възраст под 10 години обаче

    Коментиран от #8

    14:56 11.09.2026

  • 7 техас

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "БАРС":

    как дупло?хочеш пофторим?

    15:02 11.09.2026

  • 8 🐒 палафа

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гиди маймун мръсен":

    🍌🐒💩?

    15:04 11.09.2026

  • 9 Кой те излъга?

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "БАРС":

    Кой те излъга, че Израел са мирна армия? На английски армията им се нарича Israel Defense Forces, на иврит се произнася Tsva Hagana le-Yisrael, на български - Цахал.

    Израел е нападнат от съседите си в първия ден на неговото създаване и оттогава армията му е бойна готовност. Затова девойките вместо дамска чантичка носят през рамо карабина М4А1, а терористите живеят средно 3 минути след като се изявят.

    15:05 11.09.2026

  • 10 ТАЗИ НОВИНА НИ Я СЕРВИРАТ

    6 2 Отговор
    ПРЕЗ ДЕН. МНОГО ВОЖДОВЕ ,МНОГО ЧУДО.В ТОВА ЧИСЛО ВЕРОЯТНО СА ЖЕНИТЕ И ДЕЧИЦАТА. ЗА ЕВРЕИНА ВСИЧКИ СА КОМАНДИРИ.

    Коментиран от #11

    15:16 11.09.2026

  • 11 стани

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТАЗИ НОВИНА НИ Я СЕРВИРАТ":

    гурия

    15:24 11.09.2026