Израелската армия съобщи за убийството на командир на „Хамас“ в Газа

Израелската армия съобщи, че е убила високопоставен командир на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По данни на израелските военни това е командирът на подразделението на „Хамас“ в Хан Юнис Мохамад Язури.
Язури е отговарял за планирането на десетки нападения срещу израелски военнослужещи. Според тях той е имал водеща роля във възстановяването на подразделението, след като то е било отслабено по време на войната в Газа. „Хамас“ разполага с общо пет военни формирования в ивицата Газа.
Военните съобщиха също, че в сряда е бил убит още един боец от военното крило на „Хамас“ - Фарах Хамед. Според израелската армия той преди това е заемал ръководна позиция в щаба на групировката на Западния бряг.
Според тях той е бил замесен в смъртоносни нападения на Западния бряг през последните години. Сред тях е и нападение край Айн Джабруд през октомври 2003 г., при което са били убити трима израелски военнослужещи.
След като е бил арестуван, Хамед е бил прехвърлен в ивицата Газа през 2011 г. като част от сделка за размяна на затворници. Според Израел след това той е продължил да участва активно в дейността на военното крило на „Хамас“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #4, #5
14:42 11.09.2026
2 И командира
14:50 11.09.2026
3 БАРС
Коментиран от #7, #9
14:50 11.09.2026
4 Запознат
До коментар #1 от "име":Не е необичайно за тях да си ползват децата за тероризъм.
14:52 11.09.2026
5 През 2003 вече е бил активен участник
До коментар #1 от "име":През 2003 вече е бил активен участник в терористични действия. Няма как да е на 9 години.
14:55 11.09.2026
6 Гиди маймун мръсен
Коментиран от #8
14:56 11.09.2026
7 техас
До коментар #3 от "БАРС":как дупло?хочеш пофторим?
15:02 11.09.2026
8 🐒 палафа
До коментар #6 от "Гиди маймун мръсен":🍌🐒💩?
15:04 11.09.2026
9 Кой те излъга?
До коментар #3 от "БАРС":Кой те излъга, че Израел са мирна армия? На английски армията им се нарича Israel Defense Forces, на иврит се произнася Tsva Hagana le-Yisrael, на български - Цахал.
Израел е нападнат от съседите си в първия ден на неговото създаване и оттогава армията му е бойна готовност. Затова девойките вместо дамска чантичка носят през рамо карабина М4А1, а терористите живеят средно 3 минути след като се изявят.
15:05 11.09.2026
10 ТАЗИ НОВИНА НИ Я СЕРВИРАТ
Коментиран от #11
15:16 11.09.2026
11 стани
До коментар #10 от "ТАЗИ НОВИНА НИ Я СЕРВИРАТ":гурия
15:24 11.09.2026