Израелската армия съобщи за убийството на командир на „Хамас“ в Газа

Израелската армия съобщи, че е убила високопоставен командир на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По данни на израелските военни това е командирът на подразделението на „Хамас“ в Хан Юнис Мохамад Язури.

Язури е отговарял за планирането на десетки нападения срещу израелски военнослужещи. Според тях той е имал водеща роля във възстановяването на подразделението, след като то е било отслабено по време на войната в Газа. „Хамас“ разполага с общо пет военни формирования в ивицата Газа.

Военните съобщиха също, че в сряда е бил убит още един боец от военното крило на „Хамас“ - Фарах Хамед. Според израелската армия той преди това е заемал ръководна позиция в щаба на групировката на Западния бряг.

Според тях той е бил замесен в смъртоносни нападения на Западния бряг през последните години. Сред тях е и нападение край Айн Джабруд през октомври 2003 г., при което са били убити трима израелски военнослужещи.

След като е бил арестуван, Хамед е бил прехвърлен в ивицата Газа през 2011 г. като част от сделка за размяна на затворници. Според Израел след това той е продължил да участва активно в дейността на военното крило на „Хамас“.