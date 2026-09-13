Израел обстреля южни райони на Сирия

Израелски артилерийски подразделения са обстреляли райони в южната част на Сирия, съобщи сирийската телевизия Al-Ikhbariya.

По информацията на медията огънят е бил насочен към южни райони на страната. Данните за конкретните цели и евентуалните жертви и материални щети към момента остават ограничени.

Южната част на Сирия отдавна е зона на напрежение между сирийските власти, местни въоръжени групировки и Израел. През последните месеци израелските сили извършват операции и удари в райони в близост до Голанските възвишения и сирийската граница.

Израел обяснява военните си действия в Сирия с необходимостта да предотврати създаването на военни позиции и инфраструктура, които според него могат да бъдат използвани за атаки срещу израелска територия.

Сирийските власти от своя страна разглеждат подобни действия като нарушение на суверенитета на страната.

Новият обстрел идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и сложната ситуация по границите на Сирия. Страната остава пресечна точка на интересите на няколко регионални и международни сили.

Към момента няма независимо потвърждение на всички подробности около последния обстрел, включително мащаба на нанесените щети.