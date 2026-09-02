Потопът в Непал: Какво означава катастрофата за Тибет

Седмица след опустошителния потоп в Непал и Китай спасителните отряди продължават да издирват оцелели. Хората са се превърнали в цифри, под които ги издирват - BHF 23, BHF 216, BHF 254. Сред тинята и калта погребват стоици трупове, без да е ясно кои са били тези хора, пише в репортаж на АРД. Много от тях са били повлечени от водната стихия на стотици километри.

Над 1000 загинали

С минута мълчание в тежко засегнатия от наводнението град Гиронгв контролирания от Китай Тибет беше почетена паметта на жертвите на катастрофата. Докато спасителните операции продължават, мащабът на бедствието става все по-ясен – както и колко различно се справят с него двете държави.

В столицата на Непал, Катманду, властите съобщиха за 1 058 загинали и почти 4 600 безследно изчезнали до момента. Според властите в китайски Тибет има само 16 загинали, а 546 души се издирват, пише АРД.

Съобщения за 300 разрушени къщи в Тибет

Само в засегнатата долина на река Тришули в Непал, според сателитната служба на ЕС „Коперник“, са били разрушени най-малко 2 500 сгради. По-трудно е да се определи мащабът на разрушенията от тибетска страна. Британският вестник „Гардиън“ съобщи, позовавайки се на Международната кампания за Тибет (ICT), за около 300 разрушени къщи в четири села. Данните не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

Китайските държавни медии по-рано съобщиха за 27 разрушени сгради и съоръжения. Тази цифра обаче се отнасяше само за централната зона на граничния пункт Гиронг с площ от около 0,7 квадратни километра, уточнява германското издание.

Критики заради контролираната информация

Независима информация от засегнатия югозападен Тибет се получава много трудно. Докато международните медии предават от Непал, репортажите от китайска страна са почти изцяло само от държавните медии. От години чуждестранните журналисти се нуждаят от специално разрешение, за да пътуват в Автономната област Тибет.

Кореспондентите съобщават за строго контролирана информационна обстановка. Видеоклиповете от наводнението, които първоначално се разпространяваха в китайските социални мрежи, до голяма степен бяха изтрити в Китай. В понеделник „Хюман Райтс Уоч“ заяви, че има сведения, според които на журналистите е бил отказан достъп до зоната на бедствието и провеждането на интервюта със засегнатите семейства. Пекин отхвърля обвиненията.

Спор около китайските проекти за язовири

Катастрофата насочва вниманието и към инфраструктурните проекти на Китай в тибетското плато. В доклад от 2024 г. организацията ICT е проучила общо 193 водноелектрически централи, построени или планирани от 2000 г. насам в тибетските райони. Организацията класифицира почти 80 процента от тях като големи или мегапроекти – и предупреждава за рискове от земетресения, свлачища и приливни наводнения.

„Катастрофата в Хималаите е сигнал за тревога“, заяви Кай Мюлер, изпълнителен директор на ICT Германия, в отговор на запитване. Той е категоричен, че гигантските инфраструктурни проекти в региона трябва да бъдат спрени, за което е необходим международен натиск.

Като организация за защита на човешките права ICT не е независима научна институция, а връзката между китайските проекти за язовири и възникването на настоящото наводнение не е доказана. Въпреки това катастрофата повдига въпроса доколко големите инфраструктурни проекти на Китай са устойчиви на подобни екстремни събития, посочва АРД.

Има нужда от по-добра система за ранно предупреждение

Учени от Центъра за геоизследвания „Хелмхолц" в Потсдам призовават за по-добро наблюдение и ранно предупреждение. Сеизмичните системи за ранно предупреждение биха могли бързо да засекат възникнало наводнение и да осигурят на хората, намиращи се по-надолу по течението, допълнително време за евакуация. За целта обаче е необходимо и трансгранично сътрудничество.

Междувременно в засегнатите от бедствието райони бързо се влошава хуманитарната ситуация. Световната здравна организация (СЗО) предупреждава за опасност от епидемии. Големият брой разселени хора на ограничено пространство, наводненията и застоялата вода увеличават риска от разпространение на заразни болести, подчерта говорител на организацията.

Лена Бодевайн ARD | Антье Бонхаге ARD