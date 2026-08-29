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Расте броят на загиналите при наводненията в Непал

Расте броят на загиналите при наводненията в Непал

29 Август, 2026 12:45 277 0

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Операциите по издирване и спасяване по границата между Непал и Китай са навлезли в четвъртия си ден

Расте броят на загиналите при наводненията в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непалската служба за бедствия съобщи днес, че броят на загиналите в страната от внезапните наводнения е нараснал до 626, като още 2426 души са в неизвестност, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че операциите по издирване и спасяване по границата между Непал и Китай са навлезли в четвъртия си ден.

Предишните данни на агенцията бяха за 616 загинали и 1924 изчезнали.

Отделно Китай съобщи за седем смъртни случая и 554 изчезнали в Тибетския автономен регион.

Министърът на финансите на Непал Сварним Уагле изчисли, че страната може да се нуждае от между четири и пет милиарда долара за възстановяване след бедствието – сума, която представлява близо една десета от размера на националната икономика. Той уточни пред Ройтерс, че оценката е първоначална и приблизителна.

Министърът не обясни защо се очаква сметката за възстановяване да бъде по-малка от девет милиарда долара, изразходвани след земетресението с магнитуд 7,8 през 2015 г. - най-катастрофалното регистрирано бедствие в Непал. Тогава загинаха близо 9000 души, бяха унищожени повече от половин милион домове и загубите бяха изчислени на около трета от националната икономика.

Очаква се наводненията при всяко положение да нанесат сериозен удар върху икономика, разчитаща на парични преводи, туризъм и водноелектрическа енергия. Бедствието е засегнало енергийни проекти, които представляват повече от 12% от националния капацитет за производство на електроенергия.


Непал
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