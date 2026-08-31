Над 13 млрд. евро губят ЕС и държавите членки заради нелегалния тютюнев бизнес

Финансовите загуби за Европейския съюз и държавите членки от нелегалното производство и търговия с тютюневи изделия надхвърлят 13 млрд. евро, съобщи Европейската сметна палата, предава News.bg.
Според одиторите незаконното производство на цигари се увеличава, а контрабандата продължава да бъде сериозен проблем. Нелегални производствени цехове са разкрити в почти всички държави от ЕС.
Престъпните групи местят производството в ЕС
Европейската сметна палата посочва, че организираните престъпни групи все по-често преместват производството от източноевропейски държави извън ЕС към територията на Съюза.
Целта е да бъдат съкратени веригите на доставки и да се осигури по-пряк достъп до европейските потребители.
Тази промяна затруднява усилията на митническите и правоохранителните органи за пресичане на незаконната търговия.
Одиторите провериха действията на ЕС
Европейската сметна палата е проверила дали мерките на ЕС и държавите членки срещу незаконната търговия с тютюневи изделия дават резултат или, както се изразяват одиторите, „са се разнесли като дим“.
Проверката обхваща системите за събиране и обмен на разузнавателна информация, сътрудничеството между митническите органи и подкрепата, предоставяна от Европейската комисия.
Одиторите са посетили четири държави членки - Белгия, Испания, Полша и Румъния. Те са избрани въз основа на географското разпределение и наличните данни за конфискации, незаконни производствени съоръжения и основни маршрути за трафик на тютюневи изделия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
11:58 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Заради зеления
11:58 31.08.2026
4 Дерем наши за да храним ваши
Коментиран от #15
11:59 31.08.2026
5 Трябва да ги гонят до дупка
11:59 31.08.2026
6 оня с коня
12:01 31.08.2026
7 Каунь
12:03 31.08.2026
8 Първият Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Преди ЕС България беше в дупки и хората дрънкаха тенджери и тигани по площадите.
Сега има много по-малко дупки и народът ходи да харчи в Гърция.
Коментиран от #13
12:03 31.08.2026
9 Е, затова
12:04 31.08.2026
10 ДрайвингПлежър
Всеки акциз всъщност е кражба...
12:04 31.08.2026
11 Арап Абаджиев
12:05 31.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Наливаме пари в У...йна, храним укр... ите тук❗
А събираме капачки за НАШИТЕ ДЕЦА‼️
12:07 31.08.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Първият Софиянец":Дефинирай "Народа"
щот познавам много народ, който не ходи никъде щот не може да си позволи
а тия които ходят меко казано пораждат учудване как с една заплатка, често държавна са на море, на ски и всеки уикенд някъде на спа... и същата тая държава не се интересува тоя "висок" стандарт как се финансира с 1000-1500 евро заплата...
12:07 31.08.2026
14 ежко
12:16 31.08.2026
15 Да ги
До коментар #4 от "Дерем наши за да храним ваши":Намерят къде са ги загубили и да ги дадат на Украйна.
12:22 31.08.2026
16 Финансовите загуби за Европейския съюз
12:23 31.08.2026
17 Хаха
12:25 31.08.2026
18 И кои са тея
12:27 31.08.2026
19 Целият трафик
12:30 31.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.