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Над 13 млрд. евро губят ЕС и държавите членки заради нелегалния тютюнев бизнес

Над 13 млрд. евро губят ЕС и държавите членки заради нелегалния тютюнев бизнес

31 Август, 2026 11:55 560 21

  • ес-
  • европейски съюз-
  • членки-
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  • тютюн-
  • евро

Незаконното производство на цигари се разраства, а престъпните групи все по-често преместват фабриките си в рамките на Европейския съюз

Над 13 млрд. евро губят ЕС и държавите членки заради нелегалния тютюнев бизнес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финансовите загуби за Европейския съюз и държавите членки от нелегалното производство и търговия с тютюневи изделия надхвърлят 13 млрд. евро, съобщи Европейската сметна палата, предава News.bg.

Според одиторите незаконното производство на цигари се увеличава, а контрабандата продължава да бъде сериозен проблем. Нелегални производствени цехове са разкрити в почти всички държави от ЕС.

Престъпните групи местят производството в ЕС

Европейската сметна палата посочва, че организираните престъпни групи все по-често преместват производството от източноевропейски държави извън ЕС към територията на Съюза.

Целта е да бъдат съкратени веригите на доставки и да се осигури по-пряк достъп до европейските потребители.

Тази промяна затруднява усилията на митническите и правоохранителните органи за пресичане на незаконната търговия.

Одиторите провериха действията на ЕС

Европейската сметна палата е проверила дали мерките на ЕС и държавите членки срещу незаконната търговия с тютюневи изделия дават резултат или, както се изразяват одиторите, „са се разнесли като дим“.

Проверката обхваща системите за събиране и обмен на разузнавателна информация, сътрудничеството между митническите органи и подкрепата, предоставяна от Европейската комисия.

Одиторите са посетили четири държави членки - Белгия, Испания, Полша и Румъния. Те са избрани въз основа на географското разпределение и наличните данни за конфискации, незаконни производствени съоръжения и основни маршрути за трафик на тютюневи изделия.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Заради ограничения от Брюксел България губи по 150 млрд на година.

    Коментиран от #8

    11:58 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Заради зеления

    7 0 Отговор
    Наркоман ще е 130 млрд

    11:58 31.08.2026

  • 4 Дерем наши за да храним ваши

    9 0 Отговор
    Губи ги Украйна, защото на там отива всичко.

    Коментиран от #15

    11:59 31.08.2026

  • 5 Трябва да ги гонят до дупка

    2 4 Отговор
    Сенчест бизнес и производство неотговарящо на стандарта

    11:59 31.08.2026

  • 6 оня с коня

    4 0 Отговор
    айде вещиците урсула , кая и Лагард да вдигат цената на цигарите хич да не чакат тия чумиМРЪСНИ

    12:01 31.08.2026

  • 7 Каунь

    2 0 Отговор
    Заради едни пари си изтровиха народите

    12:03 31.08.2026

  • 8 Първият Софиянец

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преди ЕС България беше в дупки и хората дрънкаха тенджери и тигани по площадите.

    Сега има много по-малко дупки и народът ходи да харчи в Гърция.

    Коментиран от #13

    12:03 31.08.2026

  • 9 Е, затова

    5 0 Отговор
    Е, защо продадоха Булгартабак на американци в Турция(извън ЕС)?

    12:04 31.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ами всъщност не баш - 13 милиарда по-малко краде ЕС!
    Всеки акциз всъщност е кражба...

    12:04 31.08.2026

  • 11 Арап Абаджиев

    0 0 Отговор
    Аз знам тук един такъв и никой не го бара. Щом аз го знам, значи и Народнато Полюция и Прокуртурата го знаят.

    12:05 31.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    А колко губим заради укр...ите🫪❓
    Наливаме пари в У...йна, храним укр... ите тук❗
    А събираме капачки за НАШИТЕ ДЕЦА‼️

    12:07 31.08.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Първият Софиянец":

    Дефинирай "Народа"
    щот познавам много народ, който не ходи никъде щот не може да си позволи
    а тия които ходят меко казано пораждат учудване как с една заплатка, често държавна са на море, на ски и всеки уикенд някъде на спа... и същата тая държава не се интересува тоя "висок" стандарт как се финансира с 1000-1500 евро заплата...

    12:07 31.08.2026

  • 14 ежко

    1 0 Отговор
    Да плащаш данъци на правителства работещи против твоето благополучие и да издържаш чиновници за да не работят е престъпление!Затова ако номера минава-.....

    12:16 31.08.2026

  • 15 Да ги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дерем наши за да храним ваши":

    Намерят къде са ги загубили и да ги дадат на Украйна.

    12:22 31.08.2026

  • 16 Финансовите загуби за Европейския съюз

    2 0 Отговор
    Въобще не са ни важни. По добре със загуби отколкото с приходи за оръжия и подаръци за Украйна

    12:23 31.08.2026

  • 17 Хаха

    0 0 Отговор
    Те зарад зеля загубиха 300 млрд ма не се оплакваме, можеха да намалят пенсионната възраст с тия пари да се строят болници детски градини

    12:25 31.08.2026

  • 18 И кои са тея

    0 0 Отговор
    източноевропейски държави извън ЕС които го "местеили" към територията на Съюза ? Много ли са? А и те ако само от това 13 млрд. евро правят годишно за какво им е тоя ЕС тогава

    12:27 31.08.2026

  • 19 Целият трафик

    0 0 Отговор
    Минава през Безмер и другите бази. Кво се правят на луди а? ...НАТО е трафиканта

    12:30 31.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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