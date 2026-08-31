Над 13 млрд. евро губят ЕС и държавите членки заради нелегалния тютюнев бизнес

Финансовите загуби за Европейския съюз и държавите членки от нелегалното производство и търговия с тютюневи изделия надхвърлят 13 млрд. евро, съобщи Европейската сметна палата, предава News.bg.

Според одиторите незаконното производство на цигари се увеличава, а контрабандата продължава да бъде сериозен проблем. Нелегални производствени цехове са разкрити в почти всички държави от ЕС.

Престъпните групи местят производството в ЕС

Европейската сметна палата посочва, че организираните престъпни групи все по-често преместват производството от източноевропейски държави извън ЕС към територията на Съюза.

Целта е да бъдат съкратени веригите на доставки и да се осигури по-пряк достъп до европейските потребители.

Тази промяна затруднява усилията на митническите и правоохранителните органи за пресичане на незаконната търговия.

Одиторите провериха действията на ЕС

Европейската сметна палата е проверила дали мерките на ЕС и държавите членки срещу незаконната търговия с тютюневи изделия дават резултат или, както се изразяват одиторите, „са се разнесли като дим“.

Проверката обхваща системите за събиране и обмен на разузнавателна информация, сътрудничеството между митническите органи и подкрепата, предоставяна от Европейската комисия.

Одиторите са посетили четири държави членки - Белгия, Испания, Полша и Румъния. Те са избрани въз основа на географското разпределение и наличните данни за конфискации, незаконни производствени съоръжения и основни маршрути за трафик на тютюневи изделия.