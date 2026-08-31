Токаев назначи свой дългогодишен съветник за вицепрезидент на Казахстан

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев назначи дългогодишния си съветник Ерлан Карин за вицепрезидент на страната. Длъжността е създадена с новата Конституция, приета по-рано тази година, съобщава „Ал Джазира“, предава News.bg.

Карин е сред най-близките сътрудници на Токаев и има дългогодишен опит в държавното управление. 50-годишният държавен служител има опит и в сферата на борбата с тероризма, а през последните години се превърна в една от ключовите фигури в популяризирането на политическата идеология на Токаев, известна като „Нов Казахстан“.

Нов мандат за премиера

Успоредно с назначаването на Карин Токаев предложи Олжас Бектенов да бъде преназначен за министър-председател. И двете назначения бяха одобрени от парламента, в който доминира партия „Адилет“, подкрепяща президента.

Решенията идват на фона на промените в политическата система на Казахстан след приемането на новата Конституция.

Токаев може да остане президент до 2036 г.

Според Върховния съд на Казахстан 73-годишният Токаев има право да се кандидатира за нов седемгодишен президентски мандат съгласно новия основен закон. Настоящият му мандат изтича през 2029 г., което означава, че при нова кандидатура и победа той би могъл да остане на поста до 2036 г.

Токаев е бивш съветски дипломат и високопоставен служител на ООН. Той пое президентския пост през 2019 г. като избран наследник на Нурсултан Назарбаев, който управлява Казахстан от обявяването на независимостта през 1991 г. до 2019 г.

През 2022 г. Токаев се дистанцира от своя предшественик след мащабните общонационални безредици в Казахстан, при които загинаха стотици хора.