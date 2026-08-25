Ясни са резултатите от изборите за Курултай

Според председателя на ЦИК Нурлан Абдиров, 9 351 539 граждани са участвали в гласуването, с предварителна избирателна активност от 74,08%.
Според актуализирани данни, партия „Адилет“ е получила 6 528 948 гласа, или 71,17%.
Националната социалдемократическа партия (НСДП) е получила 469 058 гласа, или 5,11%.
Зелената партия „Байтак“ е получила 97 751 гласа, или 1,07%.
Народната партия на Казахстан е получила 285 395 гласа, или 3,11%.
Партия „Ауйл“ е получила 574 621 гласа, или 6,26%.
Демократическата партия на Казахстан „Ак Жол“ получи 478 083 гласа, или 5,21%.
Партия „Республика“ получи 509 631 гласа, или 5,56%.
Освен това, 2,51% от избирателите гласуваха с „Не“ за всички кандидати.
По този начин Народната партия на Казахстан и „Байтак“ не успяха да преминат 5%-ния праг.
По-рано Централната избирателна комисия обяви предварителните резултати от изборите за депутати в Курултая на Република Казахстан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
11:45 25.08.2026
2 Калмук
Коментиран от #3, #5
11:49 25.08.2026
3 означава
До коментар #2 от "Калмук":кyръткойтомноголай
Коментиран от #4
11:51 25.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Журналята ни се подиграват
До коментар #2 от "Калмук":Не знам точния превод, но смисъла е едно камерен парламент(така е в България). До сега са били двукамерен(двустепенен, долна и горна камера).
12:18 25.08.2026