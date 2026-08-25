Ясни са резултатите от изборите за Курултай

Според председателя на ЦИК Нурлан Абдиров, 9 351 539 граждани са участвали в гласуването, с предварителна избирателна активност от 74,08%.

Според актуализирани данни, партия „Адилет“ е получила 6 528 948 гласа, или 71,17%.

Националната социалдемократическа партия (НСДП) е получила 469 058 гласа, или 5,11%.

Зелената партия „Байтак“ е получила 97 751 гласа, или 1,07%.

Народната партия на Казахстан е получила 285 395 гласа, или 3,11%.

Партия „Ауйл“ е получила 574 621 гласа, или 6,26%.

Демократическата партия на Казахстан „Ак Жол“ получи 478 083 гласа, или 5,21%.

Партия „Республика“ получи 509 631 гласа, или 5,56%.

Освен това, 2,51% от избирателите гласуваха с „Не“ за всички кандидати.

По този начин Народната партия на Казахстан и „Байтак“ не успяха да преминат 5%-ния праг.

По-рано Централната избирателна комисия обяви предварителните резултати от изборите за депутати в Курултая на Република Казахстан.