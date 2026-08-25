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Ясни са резултатите от изборите за Курултай
  Тема: Казахстан

Ясни са резултатите от изборите за Курултай

25 Август, 2026 11:33 778 5

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Безспорният фаворит е партия "Адилет"

Ясни са резултатите от изборите за Курултай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Според председателя на ЦИК Нурлан Абдиров, 9 351 539 граждани са участвали в гласуването, с предварителна избирателна активност от 74,08%.

Според актуализирани данни, партия „Адилет“ е получила 6 528 948 гласа, или 71,17%.

Националната социалдемократическа партия (НСДП) е получила 469 058 гласа, или 5,11%.

Зелената партия „Байтак“ е получила 97 751 гласа, или 1,07%.

Народната партия на Казахстан е получила 285 395 гласа, или 3,11%.

Партия „Ауйл“ е получила 574 621 гласа, или 6,26%.

Демократическата партия на Казахстан „Ак Жол“ получи 478 083 гласа, или 5,21%.

Партия „Республика“ получи 509 631 гласа, или 5,56%.

Освен това, 2,51% от избирателите гласуваха с „Не“ за всички кандидати.

По този начин Народната партия на Казахстан и „Байтак“ не успяха да преминат 5%-ния праг.

По-рано Централната избирателна комисия обяви предварителните резултати от изборите за депутати в Курултая на Република Казахстан.

Ясни са резултатите от изборите за Курултай


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 4 Отговор
    Запада пак губи..? Казахстан няма да подари уран на вампирите , няма как да стане..!

    11:45 25.08.2026

  • 2 Калмук

    4 4 Отговор
    "Курутлай" ?!?!?! ... и какво ще означава тва ?

    Коментиран от #3, #5

    11:49 25.08.2026

  • 3 означава

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Калмук":

    кyръткойтомноголай

    Коментиран от #4

    11:51 25.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Журналята ни се подиграват

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Калмук":

    Не знам точния превод, но смисъла е едно камерен парламент(така е в България). До сега са били двукамерен(двустепенен, долна и горна камера).

    12:18 25.08.2026