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Великобритания удвои размера на наказанията за нарушаване на санкциите срещу Русия

Великобритания удвои размера на наказанията за нарушаване на санкциите срещу Русия

1 Септември, 2026 06:16 414 5

  • великобритания-
  • санкции-
  • русия-
  • агресия-
  • война-
  • украйна

Засилваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място на тези, които му помагат да води незаконната си война, където да се скрият

Великобритания удвои размера на наказанията за нарушаване на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания засили натиска върху сенчестите финансови системи, помагащи на Русия да поддържа военната си икономика, и удвои наказанията за неспазване на санкционния режим, заяви Министерството на финансите в Лондон, цитирано от Ройтерс.

"Засилваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място на тези, които му помагат да води незаконната си война, където да се скрият", посочи финансовият министър на Обединеното кралство Джон Хийли, който участва във форума на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, уточни БТА.

Присъствието там и на руския финансов министър за пръв път от началото на инвазията на Москва в Украйна през 2022 г. породи недоволство сред европейските страни срещу решението на САЩ да го поканят на фона на продължаващата война в Украйна.

"Великобритания и нейните съюзници трябва да засилят международното сътрудничество за изобличаване на заобикалянето на санкциите и прекъсване на финансовите мрежи, подхранващи руската агресия", добави Хийли.

Той удвои максималната глоба, налагана от Службата за прилагане на финансови санкции (ОФСИ) от 50 на 100% от размера на санкционното нарушение.

Британската национална служба за борба с престъпността обяви общонационална тревога за борба с подкрепяната от Кремъл мрежа "А7", която според британското правителство е използвана за пренасочване на средства, финансиране на обществени поръчки и употреба на чужди банкови системи за избягване на ограниченията.

Тревогата има за цел да помогне на частния сектор в борбата със заобикалянето на санкциите и да гарантира, че Русия плаща пълната цена на санкциите, заяви британското Финансово министерство.

Засега няма коментар от руското посолство в Лондон.

През май Великобритания атакува свързани с Русия платформи за криптовалута, банки и финансови мрежи, за които смята, че са били използвани за заобикаляне на санкциите. Като наказателна мярка срещу тях Лондон замрази активите им на британска земя и забрани на британските фирми да работят с тях.

По-рано този месец Великобритания обяви нова порция санкции срещу руски кораби, банки и промишлени предприятия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффффф

    13 1 Отговор
    Тия вместо да се занимават с Русия да вземат да се стегнат,че пакистанци и индийци ги превзеха без война

    06:19 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А кога

    15 1 Отговор
    ще решат, че няма валута наречена "Рубла"? Че е незаконна и фалшива валута? След понятието "сенчест" флот, сега вкарват "сенчеста" финансова система... Следва "сенчеста държава"! Скоро ще живеем в свят на сенките! То и без това Запада вече е бледа сянка на това, което беше!

    06:27 01.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТЕЗИ НАГЛЕЦИ ДА СЕ ПОТОПЯТ

    06:29 01.09.2026

  • 5 Маринов

    9 0 Отговор
    А как мисли Англия: какви санкции ще й наложи Русия за това, че се явява партньор на Украина в тази вече война? Англия доставя дронове и ракети с далечен обсег, с които се атакува територията на Русия. Английски военни разработват и реализират концепциите за щабовете на ВСУ. Англичани целеуказват и видят своите ракети до руските цели. Киев ползва информация от спътниците на Англия. И те - морските пирати, ще определят кой флот е сенчест и кой не е такъв, кой с кого да търгува и т.н. Много близо са да поемат реципрочно участието си в тази война. И да много уязвими. Да благодарят на либерала Путин, че не е Натаняху или нов Сталин. Щяха да се сушат непрекъснато от стометрови вълни. Ама и Путин не е вечен. А после?

    06:32 01.09.2026

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