Около 7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година за промишлена употреба и професионални услуги, показват данни, събрани от Международната федерация по роботика (International Federation of Robotics – IFR, Ай Еф Ар) и предоставени на Ройтерс преди официалното им публикуване, предаде БТА.

Сравнително малкият брой контрастира с прогнозите за бързо разрастване на пазара през следващите години, особено в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи. Миналия месец страната демонстрира хуманоидни роботи, които бягат и се боксират, по време на състезания с роботи.

Според критериите на Ай Еф Ар, за да бъде определен като хуманоиден, един робот трябва да има човешкоподобен външен вид и да може да работи автономно в среда, предназначена за хора. Наличието на крака не е задължително.

Данните са сред първите опити за измерване на пазара на хуманоидни роботи в рамките на цялата индустрия – технология, която привлича инвестиции за милиарди долари и е предмет на все по-впечатляващи демонстрации.

Броят на хуманоидните роботи обаче остава само малка част от общия брой роботи в света, заяви пред Ройтерс генералният секретар на базираната във Франкфурт Ай Еф Ар Сузане Билер.

За сравнение, през 2024 г. в света са били инсталирани около 542 000 стандартни индустриални робота, а други приблизително 199 000 сервизни роботи са били продадени за използване в транспорта, хотелиерството и почистването. Данните за 2025 г. при индустриалните и сервизните роботи ще бъдат публикувани на 24 септември.

По думите на Билер много от продадените през 2025 г. хуманоидни роботи не са извършвали производствена работа, а са били закупени от научноизследователски институции или компании, които ги използват за генериране на данни с цел подобряване на модели с изкуствен интелект.

Автомобилните производители, които са сред първите компании, внедряващи технологията, засега провеждат пилотни проекти с едноцифрен или понякога двуцифрен брой роботи в заводите си, посочи Билер.

Международната федерация по роботика събира статистика за роботиката от три десетилетия и за първи път започва да събира отделни данни за хуманоидните роботи наред с много по-големите категории на индустриалните и сервизните роботи.

„Банк ъв Америка Глобал Рисърч“ (Bank of America Global Research) прогнозира, че през тази година ще бъдат доставени около 90 000 хуманоидни робота, а до 2030 г. броят им ще достигне 1,2 милиона. Очакванията за бързо разрастване на пазара са особено високи в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи, където производството на хуманоидни машини се ускорява, макар реалното търсене засега да изостава.

Статистиката на Международната федерация по роботика се основава на данни от доставчици и национални отраслови организации. Тя не включва потребителски и военни хуманоидни роботи, а медицинските роботи се класифицират отделно.