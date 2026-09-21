Около 7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година за промишлена употреба и професионални услуги, показват данни, събрани от Международната федерация по роботика (International Federation of Robotics – IFR, Ай Еф Ар) и предоставени на Ройтерс преди официалното им публикуване, предаде БТА.
Сравнително малкият брой контрастира с прогнозите за бързо разрастване на пазара през следващите години, особено в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи. Миналия месец страната демонстрира хуманоидни роботи, които бягат и се боксират, по време на състезания с роботи.
Според критериите на Ай Еф Ар, за да бъде определен като хуманоиден, един робот трябва да има човешкоподобен външен вид и да може да работи автономно в среда, предназначена за хора. Наличието на крака не е задължително.
Данните са сред първите опити за измерване на пазара на хуманоидни роботи в рамките на цялата индустрия – технология, която привлича инвестиции за милиарди долари и е предмет на все по-впечатляващи демонстрации.
Броят на хуманоидните роботи обаче остава само малка част от общия брой роботи в света, заяви пред Ройтерс генералният секретар на базираната във Франкфурт Ай Еф Ар Сузане Билер.
За сравнение, през 2024 г. в света са били инсталирани около 542 000 стандартни индустриални робота, а други приблизително 199 000 сервизни роботи са били продадени за използване в транспорта, хотелиерството и почистването. Данните за 2025 г. при индустриалните и сервизните роботи ще бъдат публикувани на 24 септември.
По думите на Билер много от продадените през 2025 г. хуманоидни роботи не са извършвали производствена работа, а са били закупени от научноизследователски институции или компании, които ги използват за генериране на данни с цел подобряване на модели с изкуствен интелект.
Автомобилните производители, които са сред първите компании, внедряващи технологията, засега провеждат пилотни проекти с едноцифрен или понякога двуцифрен брой роботи в заводите си, посочи Билер.
Международната федерация по роботика събира статистика за роботиката от три десетилетия и за първи път започва да събира отделни данни за хуманоидните роботи наред с много по-големите категории на индустриалните и сервизните роботи.
„Банк ъв Америка Глобал Рисърч“ (Bank of America Global Research) прогнозира, че през тази година ще бъдат доставени около 90 000 хуманоидни робота, а до 2030 г. броят им ще достигне 1,2 милиона. Очакванията за бързо разрастване на пазара са особено високи в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи, където производството на хуманоидни машини се ускорява, макар реалното търсене засега да изостава.
Статистиката на Международната федерация по роботика се основава на данни от доставчици и национални отраслови организации. Тя не включва потребителски и военни хуманоидни роботи, а медицинските роботи се класифицират отделно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
10:28 21.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ....
10:30 21.09.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #6
10:37 21.09.2026
5 Русофил
10:38 21.09.2026
6 Хи хи
До коментар #4 от "Соваж бейби":Ти ще си вземеш, когато се научат да шлякат банално.
Коментиран от #8
10:39 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
До коментар #6 от "Хи хи":Аз ти пиша за безплатана слугиня и иконом в едно ако може да кара кола и да ходи на магазина за храна допълнителна екстра си е чисто бинго ,само с еднократно плащане при покупка без заплата на месец ти къде отиваш?
10:48 21.09.2026
9 хе хе
10:54 21.09.2026
10 Комерс
11:04 21.09.2026