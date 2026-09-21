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7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година

7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година

21 Септември, 2026 10:23 575 10

  • роботи-
  • хуманоиден робот-
  • изкуствен интелект-
  • роботика

Сравнително малкият брой контрастира с прогнозите за бързо разрастване на пазара през следващите години, особено в Китай

7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 7000 хуманоидни робота са били продадени в света през миналата година за промишлена употреба и професионални услуги, показват данни, събрани от Международната федерация по роботика (International Federation of Robotics – IFR, Ай Еф Ар) и предоставени на Ройтерс преди официалното им публикуване, предаде БТА.

Сравнително малкият брой контрастира с прогнозите за бързо разрастване на пазара през следващите години, особено в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи. Миналия месец страната демонстрира хуманоидни роботи, които бягат и се боксират, по време на състезания с роботи.

Според критериите на Ай Еф Ар, за да бъде определен като хуманоиден, един робот трябва да има човешкоподобен външен вид и да може да работи автономно в среда, предназначена за хора. Наличието на крака не е задължително.

Данните са сред първите опити за измерване на пазара на хуманоидни роботи в рамките на цялата индустрия – технология, която привлича инвестиции за милиарди долари и е предмет на все по-впечатляващи демонстрации.

Броят на хуманоидните роботи обаче остава само малка част от общия брой роботи в света, заяви пред Ройтерс генералният секретар на базираната във Франкфурт Ай Еф Ар Сузане Билер.

За сравнение, през 2024 г. в света са били инсталирани около 542 000 стандартни индустриални робота, а други приблизително 199 000 сервизни роботи са били продадени за използване в транспорта, хотелиерството и почистването. Данните за 2025 г. при индустриалните и сервизните роботи ще бъдат публикувани на 24 септември.

По думите на Билер много от продадените през 2025 г. хуманоидни роботи не са извършвали производствена работа, а са били закупени от научноизследователски институции или компании, които ги използват за генериране на данни с цел подобряване на модели с изкуствен интелект.

Автомобилните производители, които са сред първите компании, внедряващи технологията, засега провеждат пилотни проекти с едноцифрен или понякога двуцифрен брой роботи в заводите си, посочи Билер.

Международната федерация по роботика събира статистика за роботиката от три десетилетия и за първи път започва да събира отделни данни за хуманоидните роботи наред с много по-големите категории на индустриалните и сервизните роботи.

„Банк ъв Америка Глобал Рисърч“ (Bank of America Global Research) прогнозира, че през тази година ще бъдат доставени около 90 000 хуманоидни робота, а до 2030 г. броят им ще достигне 1,2 милиона. Очакванията за бързо разрастване на пазара са особено високи в Китай – най-големия пазар в света за индустриални роботи, където производството на хуманоидни машини се ускорява, макар реалното търсене засега да изостава.

Статистиката на Международната федерация по роботика се основава на данни от доставчици и национални отраслови организации. Тя не включва потребителски и военни хуманоидни роботи, а медицинските роботи се класифицират отделно.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Китай отново доказват че са умни и хитри..! Заливат европейските пазари с техника но не правят сервизи...! Европейските маймуни купуват и като се счупи хвърлят и купуват ново..! Другия месец народа най вероятно ще събори европейския парламент който обрича всички хора на глад и мизерия..

    10:28 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ....

    2 0 Отговор
    До 10г. роботите ще правят абсолютно всичко, а хората ще станат джедаи, или ще минат към тъмната страна.

    10:30 21.09.2026

  • 4 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Още не са ниво само купчина желязо и грозни ,кога се научат да чисти мие прозорци ,баня най изморително ама до блясък без нито едно петно ,да готви и глади перфектно си купя.За сега си ги държат в Китай 🤣китайските стоки са и опасни с ниско качество често се самозапалват при зареждане .За китайско пари не давам.

    Коментиран от #6

    10:37 21.09.2026

  • 5 Русофил

    3 0 Отговор
    Лично аз ще си купя руския хуманоиден робот "пиян Ваня", който се изпльоска по лице като мужик, представен пред публика в Москва през декември 2025-та.

    10:38 21.09.2026

  • 6 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Ти ще си вземеш, когато се научат да шлякат банално.

    Коментиран от #8

    10:39 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Аз ти пиша за безплатана слугиня и иконом в едно ако може да кара кола и да ходи на магазина за храна допълнителна екстра си е чисто бинго ,само с еднократно плащане при покупка без заплата на месец ти къде отиваш?

    10:48 21.09.2026

  • 9 хе хе

    0 0 Отговор
    Когато качат хуманоиден робот на самостоятелна мислия в Космоса, ще се съглася, че технологията е развита.

    10:54 21.09.2026

  • 10 Комерс

    0 1 Отговор
    Да преориентират направата на хуманоидни роботи с насоченост към секс индустрията! Секса продава най-много.

    11:04 21.09.2026

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