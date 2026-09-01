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Пезешкиан: Иран ще възобнови ангажиментите си, ако САЩ се върнат към споразумението

Пезешкиан: Иран ще възобнови ангажиментите си, ако САЩ се върнат към споразумението

1 Септември, 2026 11:45, обновена 1 Септември, 2026 11:40 627 2

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Иранският президент заяви, че Техеран ще предприеме ответни мерки, ако Вашингтон изпълни поетите ангажименти

Пезешкиан: Иран ще възобнови ангажиментите си, ако САЩ се върнат към споразумението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му незабавно ще възобнови изпълнението на ангажиментите си, ако Съединените щати се върнат към договореностите от меморандума за разбирателство, сключен през юни с цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство, Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки“, заяви Пезешкиан по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан. Изявлението му е публикувано и на сайта на канцеларията на иранския президент.

Договореностите се провалиха през юли

Меморандумът за разбирателство е имал за цел да сложи траен край на войната между Техеран и Вашингтон, която избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Иран.

През юли споразумението се провали, като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на неговите условия.

Изявлението на Пезешкиан идва на фона на разногласията между Иран и САЩ относно Ормузкия проток.

Техеран е затворил стратегическия морски път и заявява, че ще възобнови ангажиментите си по споразумението, включително ще отвори отново протока, ако Съединените щати изпълнят своите ангажименти.

Арагчи: „Всичко може да бъде върнато в нормалното русло“

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви ден по-рано, че САЩ трябва да се върнат към поетите ангажименти и към договореностите, подписани от американския президент.

„В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло“, заяви Арагчи.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На 🐄 🐮 вяра да нямаш

    3 0 Отговор
    казаха Винету, Ташунко Сапа и Седящият бик.

    11:42 01.09.2026

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