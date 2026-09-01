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Ирански политически активист колабира и почина по време на митинг

Ирански политически активист колабира и почина по време на митинг

1 Септември, 2026 15:04, обновена 1 Септември, 2026 15:08 453 1

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Немат Елхами е починал след внезапен сърдечен арест, докато е говорил пред граждани в северозападен Иран

Ирански политически активист колабира и почина по време на митинг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Немат Елхами (Намат Алхами), местен политически активист, ветеран от войната между Иран и Ирак и бивш кандидат за депутат от избирателния район Парсабад-Биля Савар-Асландуз, е колабирал и починал по време на нощен митинг в град Биля Савар, провинция Ардабил, предава Vesti.bg.

Елхами е говорил пред събралото се множество на площад „Беят“, когато внезапно е замлъкнал и е паднал на трибуната. Присъстващите са се втурнали да му окажат помощ.

Кадри от инцидента с продължителност около 20 секунди са разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда как Елхами говори пред микрофон, преди внезапно да загуби съзнание и да падне на сцената.

Ирански медии съобщават, че Елхами е претърпял внезапен сърдечен арест в събота вечерта и медицинските екипи не са успели да го реанимират.

Според Mehr News Елхами е бил позната фигура в региона и дългогодишен политически активист.

Иранските власти и медицинските служби не са публикували подробен медицински доклад извън информацията за внезапния сърдечен арест.

В местните медийни публикации няма данни за саботаж или умишлени действия, свързани със смъртта му.

Биля Савар се намира в непосредствена близост до границата на Иран с Азербайджан.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 ??????

    4 1 Отговор
    Сатанистите отдавна имат такъв тип оръжия за спиране човешкия организъм

    15:12 01.09.2026

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