Ирански политически активист колабира и почина по време на митинг

Немат Елхами (Намат Алхами), местен политически активист, ветеран от войната между Иран и Ирак и бивш кандидат за депутат от избирателния район Парсабад-Биля Савар-Асландуз, е колабирал и починал по време на нощен митинг в град Биля Савар, провинция Ардабил, предава Vesti.bg.
Елхами е говорил пред събралото се множество на площад „Беят“, когато внезапно е замлъкнал и е паднал на трибуната. Присъстващите са се втурнали да му окажат помощ.
Кадри от инцидента с продължителност около 20 секунди са разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда как Елхами говори пред микрофон, преди внезапно да загуби съзнание и да падне на сцената.
Ирански медии съобщават, че Елхами е претърпял внезапен сърдечен арест в събота вечерта и медицинските екипи не са успели да го реанимират.
Според Mehr News Елхами е бил позната фигура в региона и дългогодишен политически активист.
Иранските власти и медицинските служби не са публикували подробен медицински доклад извън информацията за внезапния сърдечен арест.
В местните медийни публикации няма данни за саботаж или умишлени действия, свързани със смъртта му.
Биля Савар се намира в непосредствена близост до границата на Иран с Азербайджан.
You can manufacture propaganda, but you can’t hide a breakdown on live camera.— Undertow (@UndertowIL) August 30, 2026
Senior IRGC member and candidate Naemat al-Hami suffered a fatal heart attack right in the middle of his campaign speech
May there be many more such cases pic.twitter.com/EVh9bM0dAd
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15:12 01.09.2026