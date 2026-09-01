Путин: Русия ще запази икономическите и търговските отношения с Иран

Руският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции, предава БТА.

Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на „едностранчивостта“ във външната политика на САЩ.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.