Путин: Русия ще запази икономическите и търговските отношения с Иран

Руският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции, предава БТА.
Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.
От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на „едностранчивостта“ във външната политика на САЩ.
Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.
Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смее ли да ги развали
Коментиран от #5
16:28 01.09.2026
2 оня с коня
ще се бият заедно рамо до рамо срещу краварските терористи
Коментиран от #7
16:30 01.09.2026
3 И брикс
16:30 01.09.2026
4 Браво на Русия
Коментиран от #13
16:38 01.09.2026
5 Как откъде
До коментар #1 от "Смее ли да ги развали":От пропагандата за глупаци. Само глупак да има!
16:39 01.09.2026
6 ха, ха, ха...
Коментиран от #8
16:41 01.09.2026
7 Те са спокойни,
До коментар #2 от "оня с коня":ти нещо си нервен.
16:45 01.09.2026
8 Вече го е правила
До коментар #6 от "ха, ха, ха...":Нищо лично. Бизнес.
16:46 01.09.2026
9 Овчар
16:50 01.09.2026
10 Сан до Кан
16:52 01.09.2026
11 Коментар
16:52 01.09.2026
12 хихи
16:53 01.09.2026
13 Слава на Украйна
До коментар #4 от "Браво на Русия":Косатките изедоха ли мечките ?
Хаяско е много малоумен няма съмнение по въпроса
Чакай малко най хубавото да ти кажа .Путин каза да се подготвя изтегляне от Украйна и на войниците да се търси цивилна работа .
Коментиран от #14
17:01 01.09.2026
14 Изглеждаш
До коментар #13 от "Слава на Украйна":много глупаво да тролиш и славиш фашисткият режим в Украйна.
17:13 01.09.2026
15 да питам
17:15 01.09.2026