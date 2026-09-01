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Путин: Русия ще запази икономическите и търговските отношения с Иран

Путин: Русия ще запази икономическите и търговските отношения с Иран

1 Септември, 2026 16:26 601 15

  • путин-
  • русия-
  • търговски отношения-
  • иран

Руският президент заяви, че Москва е солидарна с Техеран и ще продължи сътрудничеството между двете страни

Путин: Русия ще запази икономическите и търговските отношения с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции, предава БТА.

Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на „едностранчивостта“ във външната политика на САЩ.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смее ли да ги развали

    19 8 Отговор
    Откъде шахеди.

    Коментиран от #5

    16:28 01.09.2026

  • 2 оня с коня

    8 20 Отговор
    световните агенций могат спокойно да заявят че русия няма да изостави народа на иран

    ще се бият заедно рамо до рамо срещу краварските терористи

    Коментиран от #7

    16:30 01.09.2026

  • 3 И брикс

    21 7 Отговор
    Краставите магарета през девет баира се намират

    16:30 01.09.2026

  • 4 Браво на Русия

    7 15 Отговор
    Света трябва заедно да изолира световното зло САЩ и да не допуска друг хегемон, защото последиците за света всички ги виждаме.

    Коментиран от #13

    16:38 01.09.2026

  • 5 Как откъде

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Смее ли да ги развали":

    От пропагандата за глупаци. Само глупак да има!

    16:39 01.09.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    9 2 Отговор
    То остваше и Русия сама да започне да елиминира партньори имащи нагласата да продължават да търгуват. Те и без друго останаха по малко от пръстите ня едната ми ръка.

    Коментиран от #8

    16:41 01.09.2026

  • 7 Те са спокойни,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ти нещо си нервен.

    16:45 01.09.2026

  • 8 Вече го е правила

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха, ха, ха...":

    Нищо лично. Бизнес.

    16:46 01.09.2026

  • 9 Овчар

    0 7 Отговор
    Това което медиите още не казват е че Русия и Китай са новите господари на планетата и скоро ще диктуват правилата..!

    16:50 01.09.2026

  • 10 Сан до Кан

    6 0 Отговор
    "Адмирал Нахимов" се завръща след 30 години ремонт Мадяр няма да му даде и 30 дни

    16:52 01.09.2026

  • 11 Коментар

    7 0 Отговор
    Не виждам усмивка на лицето на персиеца. Явно не вярва на кремълския лъжец.

    16:52 01.09.2026

  • 12 хихи

    3 0 Отговор
    в Бишкек 😅😅😅

    16:53 01.09.2026

  • 13 Слава на Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Русия":

    Косатките изедоха ли мечките ?
    Хаяско е много малоумен няма съмнение по въпроса
    Чакай малко най хубавото да ти кажа .Путин каза да се подготвя изтегляне от Украйна и на войниците да се търси цивилна работа .

    Коментиран от #14

    17:01 01.09.2026

  • 14 Изглеждаш

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на Украйна":

    много глупаво да тролиш и славиш фашисткият режим в Украйна.

    17:13 01.09.2026

  • 15 да питам

    1 0 Отговор
    А с Ким Чо ?😁

    17:15 01.09.2026

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