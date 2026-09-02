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Ортега официално изхвърли опозицията в Никарагуа от политическия живот

Ортега официално изхвърли опозицията в Никарагуа от политическия живот

2 Септември, 2026 06:47 701 11

  • даниел ортега-
  • никарагуа-
  • опозиция-
  • избори

Реформата удължава също така от шест на седем години мандата на президентите и други длъжностни лица на изборна длъжност, както и на ръководителите на армията и полицията

Ортега официално изхвърли опозицията в Никарагуа от политическия живот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Национално събрание (парламентът) на Никарагуа прие снощи конституционна реформа, която забранява на опозиционните партии да участват в избори и удължава мандата на президентите от шест на седем години - инициатива, която по-рано бе предизвикала критики от страна на САЩ и други държави в региона, предаде Ройтерс.

Реформата, подкрепена от президента Даниел Ортега и съпругата му Росарио Мурильо, премина първото гласуване в парламента на Никарагуа, посочи БТА.

Мурильо обяви в понеделник, че поправката ще бъде ратифицирана при второ гласуване, което ще започне на 18 януари догодина, тъй като никарагуанското законодателство изисква конституционните промени да бъдат одобрени на две отделни законодателни сесии, преди да влязат в сила.

Реформата удължава също така от шест на седем години мандата на президентите и други длъжностни лица на изборна длъжност, както и на ръководителите на армията и полицията.


Никарагуа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В скоро

    5 5 Отговор
    време при мадуро ще се озове ортегата.

    Коментиран от #6

    06:54 02.09.2026

  • 2 Европеец

    9 0 Отговор
    Дани Ортегата е още на власт, ще излезе дълголетник като Фидел... А когато Даниел направи революцията бях ученик... Интересно лудия Дончо Как не го е забелязал, А пък може би там да няма Петрол...

    Коментиран от #3

    06:56 02.09.2026

  • 3 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Проверих.....1979 година фронт Сандино сваля диктатора Сомоса.... А тогава съм бил осми клас.....

    07:03 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "В скоро":

    Проверих, в Никарагуа няма залежи на петрол и в страната не се добива Петрол, но забравих да проверя има ли руска база останала от времето на Съветския съюз...

    07:22 02.09.2026

  • 7 отлично

    1 1 Отговор
    Очаквам до Нова година същото и в България. Опозицията е вредна за диктатурата.

    Коментиран от #9

    07:22 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хихии!

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "отлично":

    Като импийчнат Радев и мине в опозиция, кво прайм?

    07:41 02.09.2026

  • 10 Още един братушка

    1 1 Отговор
    на нашите възрожденци

    07:42 02.09.2026

  • 11 Не се пънете

    1 2 Отговор
    днес тук е на смяна руският редактор

    07:43 02.09.2026