Ортега официално изхвърли опозицията в Никарагуа от политическия живот

Национално събрание (парламентът) на Никарагуа прие снощи конституционна реформа, която забранява на опозиционните партии да участват в избори и удължава мандата на президентите от шест на седем години - инициатива, която по-рано бе предизвикала критики от страна на САЩ и други държави в региона, предаде Ройтерс.
Реформата, подкрепена от президента Даниел Ортега и съпругата му Росарио Мурильо, премина първото гласуване в парламента на Никарагуа, посочи БТА.
Мурильо обяви в понеделник, че поправката ще бъде ратифицирана при второ гласуване, което ще започне на 18 януари догодина, тъй като никарагуанското законодателство изисква конституционните промени да бъдат одобрени на две отделни законодателни сесии, преди да влязат в сила.
Реформата удължава също така от шест на седем години мандата на президентите и други длъжностни лица на изборна длъжност, както и на ръководителите на армията и полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В скоро
Коментиран от #6
06:54 02.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #3
06:56 02.09.2026
3 Европеец
До коментар #2 от "Европеец":Проверих.....1979 година фронт Сандино сваля диктатора Сомоса.... А тогава съм бил осми клас.....
07:03 02.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
До коментар #1 от "В скоро":Проверих, в Никарагуа няма залежи на петрол и в страната не се добива Петрол, но забравих да проверя има ли руска база останала от времето на Съветския съюз...
07:22 02.09.2026
7 отлично
Коментиран от #9
07:22 02.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хихии!
До коментар #7 от "отлично":Като импийчнат Радев и мине в опозиция, кво прайм?
07:41 02.09.2026
10 Още един братушка
07:42 02.09.2026
11 Не се пънете
07:43 02.09.2026