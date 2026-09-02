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Два турски търговски кораба се сблъскаха край Истанбул

Два турски търговски кораба се сблъскаха край Истанбул

2 Септември, 2026 09:26 587 2

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  • истанбул-
  • сблъсък

Изгубен е контактът с единия кораб и 10-членния му екипаж, започна издирвателно-спасителна операция

Два турски търговски кораба се сблъскаха край Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба, плаващи под турски флаг, са се сблъскали в Мраморно море край Истанбул, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Инцидентът е станал около 3:00 часа местно време край истанбулския район Силиври. Плаващият към егейското пристанище Алиага „Алсу“ се е сблъскал с „Тугберк Имамоглу“, който е пътувал към черноморското пристанище Карадениз Ерегли.

След сблъсъка властите са изгубили контакт с „Тугберк Имамоглу“ и неговия 10-членен екипаж. За издирването и спасяването на хора са изпратени кораби на бреговата охрана и хеликоптери.

По „Алсу“ няма видими повреди, уточняват от канцеларията на губернатора на Истанбул.

Според данни на Истанбулската камара за морска търговия „Тугберк Имамоглу“, собственост на компанията Zeybe Denizcilik, е кораб за насипни товари. „Алсу“, собственост на Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, е химически танкер.

Операцията по издирване и спасяване продължава.


Турция
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  • 1 12345

    1 0 Отговор
    Туберг Имамоглу покрай Силиври далеч от Истанбул.

    Там има имами много.

    10:04 02.09.2026

  • 2 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    АЛЛАХ Е ВИНОВЕН

    10:08 02.09.2026

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