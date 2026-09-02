Германия: ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу руски граждани

Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици“, каза той в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.

„Натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в момента“, добави Вадефул.

Коментарите на германския външен министър идват, след като германското правителство вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале миналия месец.

Берлин съобщи също, че е разпоредил поредица от мерки в отговор на инцидента.