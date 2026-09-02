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Германия: ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу руски граждани

Германия: ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу руски граждани

2 Септември, 2026 11:53, обновена 2 Септември, 2026 11:53 565 23

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  • санкции

Йохан Вадефул заяви, че натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна остава на високо ниво

Германия: ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу руски граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици“, каза той в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.

„Натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в момента“, добави Вадефул.

Коментарите на германския външен министър идват, след като германското правителство вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале миналия месец.

Берлин съобщи също, че е разпоредил поредица от мерки в отговор на инцидента.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    6 2 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    11:59 02.09.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    14 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #13

    11:59 02.09.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    10 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:00 02.09.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:00 02.09.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    9 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:00 02.09.2026

  • 7 Демократ

    7 0 Отговор
    Две отличителни черти най много ми харесват у българите. Правят простите неща на сложни и второ у автобус се скупчват около вратнята вместо да влезът навътре

    12:04 02.09.2026

  • 8 Анонимен

    16 0 Отговор
    Забележете: ГЕРМАНИЯ каза, че ЕС (!!!) ще наложи допълнително мерки.

    Част от европейските държави няма проблеми с Русия, но понеже са съюзници с Германия, нали... явно трябва и те да се включат в поемането на отговорност заедно с германците...

    12:04 02.09.2026

  • 9 Страх тресе германската кочина

    17 1 Отговор
    тия още не могат да преглътнат позора с червеното знаме над райхстага..хаха..

    12:05 02.09.2026

  • 10 Е, някой германци мразят Русия

    13 0 Отговор
    Това е ясно и няма да се промени скоро. Само те губят от това. Идва време за избори, лека-полека нещата ще се променят. На Вадефул ще му намерят място в ООН до Аналена. Междувременно, германската икономика ще бъде изкупена от китайците под формата на взаимно изгодно сътрудничество, а всички немски инвестиции в Украйна ще бъдат занулени. С тази реторика няма да бъдат допуснати до масата за преговори.

    12:06 02.09.2026

  • 11 Санкциите работят

    9 1 Отговор
    Ръководството на Volkswagen планира да затвори четири завода в Германия, съобщава WirtschaftsWoche (WiWo), позовавайки се на доклад на компанията.

    Коментиран от #16, #18

    12:12 02.09.2026

  • 12 Айде,ве...

    13 0 Отговор
    ...,оляхте се вече с тия безкрайни...,,санкции"...!
    И накрая резултата какъв е...?!
    Че...ЕС страда повече от Русия...!

    12:14 02.09.2026

  • 13 Хубава мисъл...!

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    НО!
    Никъде в нета не е цитирано,че това е мисъл на...Фидел Кастро...?!
    Ти откъде я ,,изкопа",много ми е интересно...?!?!

    Коментиран от #20

    12:16 02.09.2026

  • 14 Уффф

    10 3 Отговор
    Браво бре нацисти! Вие ще влезете в канала на историята..

    12:17 02.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Няма такива магарета ,и не е имало

    12:17 02.09.2026

  • 16 Да добавя...!

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Санкциите работят":

    И ,,Бош"-също...!

    12:18 02.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Тъпоглавите пак са недоволни. Помагаме им да спрат пушечното месо да избяга през контролно-пропускателните пунктове в „цъфтящата градина“, а те пак се оплакват. Що за хора са тези

    Коментиран от #19

    12:19 02.09.2026

  • 18 Мдааа

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Санкциите работят":

    А ватенките произведоха две тротинетки.
    В бившият завод за Москвичи
    .😂😅🤣

    .

    12:23 02.09.2026

  • 19 Оня с парчето

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #21

    12:24 02.09.2026

  • 20 Ъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хубава мисъл...!":

    Какво обяснява чатgpt по темата:

    "Фразата се използва като инструмент за пропаганда с цел внушение, че съвременните западни демокрации всъщност прикриват фашистка идеология, насочена срещу Русия."

    За каква пропаганда става въпрос и за каква дезинформация? Пак според Chat-а, дядото на Мерц е нацист, дядото на Аналена Бербок е нацист, дядото на Йошка Фишер е нацист, дядото на Урсула е бил....някакъв в Третия райх...Това според chatgpt....Питате кои германски министри са отрочета на нацисти и chat-a ви казва точно това.....Ама после ни обясняват, че това е руска пропаганда и дезинформация...🤣

    Коментиран от #22, #23

    12:32 02.09.2026

  • 21 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с парчето":

    Пожелавам ти да ме срещнеш и да ти се сбъдне мерака .Палячо

    12:33 02.09.2026

  • 22 Сидеров

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    Лицето Путин защо не е ходил войник както всички съветски мъже граждани на бившия СССР през онези години?

    12:36 02.09.2026

  • 23 Ъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    Чат gpt kазва,че Путин е нелегитимен президент на РФ.Назначен от Елцин,а не избиран от народа.
    Седни си.

    12:38 02.09.2026

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