Германия: ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу руски граждани

Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
„ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици“, каза той в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.
„Натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в момента“, добави Вадефул.
Коментарите на германския външен министър идват, след като германското правителство вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале миналия месец.
Берлин съобщи също, че е разпоредил поредица от мерки в отговор на инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СЮЛЕЙМАН
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
11:59 02.09.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #13
11:59 02.09.2026
4 СЮЛЕЙМАН
12:00 02.09.2026
5 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:00 02.09.2026
6 СЮЛЕЙМАН
12:00 02.09.2026
7 Демократ
12:04 02.09.2026
8 Анонимен
Част от европейските държави няма проблеми с Русия, но понеже са съюзници с Германия, нали... явно трябва и те да се включат в поемането на отговорност заедно с германците...
12:04 02.09.2026
9 Страх тресе германската кочина
12:05 02.09.2026
10 Е, някой германци мразят Русия
12:06 02.09.2026
11 Санкциите работят
Коментиран от #16, #18
12:12 02.09.2026
12 Айде,ве...
И накрая резултата какъв е...?!
Че...ЕС страда повече от Русия...!
12:14 02.09.2026
13 Хубава мисъл...!
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":НО!
Никъде в нета не е цитирано,че това е мисъл на...Фидел Кастро...?!
Ти откъде я ,,изкопа",много ми е интересно...?!?!
Коментиран от #20
12:16 02.09.2026
14 Уффф
12:17 02.09.2026
15 Kaлпазанин
12:17 02.09.2026
16 Да добавя...!
До коментар #11 от "Санкциите работят":И ,,Бош"-също...!
12:18 02.09.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #19
12:19 02.09.2026
18 Мдааа
До коментар #11 от "Санкциите работят":А ватенките произведоха две тротинетки.
В бившият завод за Москвичи
.😂😅🤣
.
12:23 02.09.2026
19 Оня с парчето
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #21
12:24 02.09.2026
20 Ъъъ
До коментар #13 от "Хубава мисъл...!":Какво обяснява чатgpt по темата:
"Фразата се използва като инструмент за пропаганда с цел внушение, че съвременните западни демокрации всъщност прикриват фашистка идеология, насочена срещу Русия."
За каква пропаганда става въпрос и за каква дезинформация? Пак според Chat-а, дядото на Мерц е нацист, дядото на Аналена Бербок е нацист, дядото на Йошка Фишер е нацист, дядото на Урсула е бил....някакъв в Третия райх...Това според chatgpt....Питате кои германски министри са отрочета на нацисти и chat-a ви казва точно това.....Ама после ни обясняват, че това е руска пропаганда и дезинформация...🤣
Коментиран от #22, #23
12:32 02.09.2026
21 И Киев е Руски
До коментар #19 от "Оня с парчето":Пожелавам ти да ме срещнеш и да ти се сбъдне мерака .Палячо
12:33 02.09.2026
22 Сидеров
До коментар #20 от "Ъъъ":Лицето Путин защо не е ходил войник както всички съветски мъже граждани на бившия СССР през онези години?
12:36 02.09.2026
23 Ъъъъъ
До коментар #20 от "Ъъъ":Чат gpt kазва,че Путин е нелегитимен президент на РФ.Назначен от Елцин,а не избиран от народа.
Седни си.
12:38 02.09.2026