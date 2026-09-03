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Писториус: Победа на Русия в Украйна ще насърчи автократите по света

Писториус: Победа на Русия в Украйна ще насърчи автократите по света

3 Септември, 2026 05:51 477 16

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  • русия-
  • украйна

Путин е единственият, който би могъл да сложи край на войната, ако пожелае

Писториус: Победа на Русия в Украйна ще насърчи автократите по света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус отново предупреди за последиците от евентуална руска военна победа в Украйна, като заяви, че тя би се превърнала в модел за автократите по света, предаде ДПА.

„Ако Русия, ако Владимир Путин спечели тази война, това ще бъде пример за всички автократи по света да кажат: какво ме интересуват законът и суверенните права на другите държави?“, заяви Писториус вчера в Брауншвайг, уточни БТА.

По думите му подобни лидери биха стигнали до извода, че „няма никой, който да ми се противопостави и да подкрепи онези, които са нападнати“.

Според германския министър на отбраната руският президент е единственият, който би могъл да сложи край на войната, ако пожелае.

„Вместо това той води хибридна война срещу европейските държави и преди всичко срещу Германия“, каза Писториус.

По думите му Германия е сред основните цели, защото подкрепя Украйна. Тази подкрепа не е свързана единствено със свободата и суверенитета на Украйна, а и с предотвратяването на по-широка опасност, подчерта министърът.

„Владимир Путин няма да спре, ако успее да превземе Украйна. Той самият го казва отново и отново“, предупреди Писториус.

Изявлението му беше направено ден след като Германия наложи санкции на Русия след неуспешна атака с дрон с прикрепени към него експлозиви срещу летището в Лайпциг. Москва отрича да има каквато и да било връзка с инцидента.

Под хибридна война се разбира съчетаване на военни, икономически, разузнавателни и пропагандни средства, включително кибератаки и кампании за дезинформация, насочени например към въздействие върху общественото мнение преди избори.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 7 Отговор
    Автократи, като Мунчо тъпото.

    05:53 03.09.2026

  • 2 Баце

    7 2 Отговор
    Този Писториус за какъв точно се има?
    Да няма подписано Генерално Пълномощно от Всевишния да определя дневният ред на Земята?
    Що не земе да се консултира с психолог?

    Коментиран от #6, #11

    05:57 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Папуняк,

    8 2 Отговор
    А Тръмп, отвлякъл, нападнал, похитил държавен глава кого насърчава?

    06:03 03.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Юрий Федоренко, командир на бригадата за безпилотни системи на украинските въоръжени сили, призова украинските граждани да си установят убежища в мазетата и входовете на жилищните сгради, преди да настъпи зимата.

    06:05 03.09.2026

  • 6 Иво

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    Министър е в най-силната икономика в Европа и в топ 12 по военна мощ в света. А ти кой си??

    Коментиран от #12

    06:05 03.09.2026

  • 7 Каунь

    3 1 Отговор
    Качили на някой му пука кво си мисли Писторио

    06:05 03.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Фашистки технократи без семейства и деца управляват и тласкат Европа към ядрена зима

    06:07 03.09.2026

  • 9 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Ми аз не съм чул Вова да е отвлякъл президент на суверенна държава! Тия неща ги правят не автократите, а демократичните лидери, даже най демократичния! Прочети новините от преди няколко месеца и не се изхождай неподготвен!!

    Коментиран от #13

    06:07 03.09.2026

  • 10 Иво

    1 3 Отговор
    Човекът е прав, но много хора ще го осъзнаят, когато вече е късно. Дано не се стигне до там..

    06:08 03.09.2026

  • 11 Забележка

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    терминът „генерално пълномощно“ не е правилен от юридическа гледна точка в българското право.Въпреки че се използва масово в разговорния език, българският Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) не познава такова понятие.

    06:08 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лопата Орешник":

    не , той направо ги убива

    06:10 03.09.2026

  • 14 Алекс

    3 1 Отговор
    Путин ги гали всички с перце, вместо да ги навре в кучи г.ъз. Путин е прекалено наивен и мекушав човек. Той трябваше още в началото да ги удари в лицето и да им вземе страха, защото сега вижте какво стана, всички му се качиха на главата.

    06:15 03.09.2026

  • 15 Уффф

    2 1 Отговор
    Ако нацисткият режим в Украйна победи, това ще насърчи други фашистки режими, като например този в Германия на фюрера Мерц.

    06:15 03.09.2026

  • 16 Истинските автократи

    1 0 Отговор
    Са в Брюксел. Криейки се зад лозунги като демокрация и европейски ценности Урсула, Кая , еврокомисията и Европарламента налагат политики които не са в интерес на избирателя,не са подлагани на гласуване а някои от ръководителите дори на са избрани а назначени от сглобки. Какъв рейтинг има тоя,мерц, Маркон Ами по 15% но управляват и те наричат Путин автократ когато той има поне 50% одобрение

    06:18 03.09.2026

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