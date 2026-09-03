Писториус: Победа на Русия в Украйна ще насърчи автократите по света

Германският министър на отбраната Борис Писториус отново предупреди за последиците от евентуална руска военна победа в Украйна, като заяви, че тя би се превърнала в модел за автократите по света, предаде ДПА.
„Ако Русия, ако Владимир Путин спечели тази война, това ще бъде пример за всички автократи по света да кажат: какво ме интересуват законът и суверенните права на другите държави?“, заяви Писториус вчера в Брауншвайг, уточни БТА.
По думите му подобни лидери биха стигнали до извода, че „няма никой, който да ми се противопостави и да подкрепи онези, които са нападнати“.
Според германския министър на отбраната руският президент е единственият, който би могъл да сложи край на войната, ако пожелае.
„Вместо това той води хибридна война срещу европейските държави и преди всичко срещу Германия“, каза Писториус.
По думите му Германия е сред основните цели, защото подкрепя Украйна. Тази подкрепа не е свързана единствено със свободата и суверенитета на Украйна, а и с предотвратяването на по-широка опасност, подчерта министърът.
„Владимир Путин няма да спре, ако успее да превземе Украйна. Той самият го казва отново и отново“, предупреди Писториус.
Изявлението му беше направено ден след като Германия наложи санкции на Русия след неуспешна атака с дрон с прикрепени към него експлозиви срещу летището в Лайпциг. Москва отрича да има каквато и да било връзка с инцидента.
Под хибридна война се разбира съчетаване на военни, икономически, разузнавателни и пропагандни средства, включително кибератаки и кампании за дезинформация, насочени например към въздействие върху общественото мнение преди избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
05:53 03.09.2026
2 Баце
Да няма подписано Генерално Пълномощно от Всевишния да определя дневният ред на Земята?
Що не земе да се консултира с психолог?
Коментиран от #6, #11
05:57 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Папуняк,
06:03 03.09.2026
5 И Киев е Руски
06:05 03.09.2026
6 Иво
До коментар #2 от "Баце":Министър е в най-силната икономика в Европа и в топ 12 по военна мощ в света. А ти кой си??
Коментиран от #12
06:05 03.09.2026
7 Каунь
06:05 03.09.2026
8 И Киев е Руски
06:07 03.09.2026
9 Лопата Орешник
Коментиран от #13
06:07 03.09.2026
10 Иво
06:08 03.09.2026
11 Забележка
До коментар #2 от "Баце":терминът „генерално пълномощно“ не е правилен от юридическа гледна точка в българското право.Въпреки че се използва масово в разговорния език, българският Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) не познава такова понятие.
06:08 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Лопата Орешник":не , той направо ги убива
06:10 03.09.2026
14 Алекс
06:15 03.09.2026
15 Уффф
06:15 03.09.2026
16 Истинските автократи
06:18 03.09.2026