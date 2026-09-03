Мадуро поиска от американски съд да прекрати делото срещу него

Сваленият от власт венецуелски президент Николас Мадуро поиска от американски съд да прекрати наказателното дело срещу него по обвинения в наркотрафик, като заяви, че се ползва с имунитет като държавен глава на суверенна държава, предаде Ройтерс.

Обвиненията, повдигнати във федерален съд в Манхатън, послужиха като основание за американската военна операция на 3 януари, при която сили на САЩ нахлуха в Каракас и заловиха Мадуро, припомня БТА.

Той пледира невинен. Ако искането му за прекратяване на делото бъде отхвърлено, процесът срещу него трябва да започне на 1 юни 2027 г.

Принципът, че действащите държавни глави се ползват с имунитет от наказателно преследване в чужбина, е отдавна установен в международното право и се смята за основополагащ за дипломатическите отношения, отбелязва Ройтерс.

Искането на Мадуро ще постави на изпитание традиционната предпазливост на американските съдилища при прилагането на международното право по наказателни дела.

Правни експерти, цитирани от агенцията, смятат, че шансовете на Мадуро не са големи. Вашингтон не го признава за президент на Венецуела от 2019 г., а американските съдилища обикновено се съобразяват с позицията на президента и неговата администрация при спорове кой е признат за законен ръководител на чужда държава.

Наказателните дела в САЩ срещу ръководители на други държави са изключително редки. През 1990 г. федерален съдия в Маями отхвърли опита на бившия панамски лидер Мануел Нориега да се позове на имунитет на държавен глава, отчасти защото той никога официално не е заемал президентския пост.

САЩ прекратиха признаването на Мадуро през 2019 г., след като той встъпи в длъжност след президентските избори през 2018 г., които Вашингтон определи като манипулирани. Американските власти определиха като измамна и победата му на изборите през 2024 г.

Мадуро твърди, че и двата вота са били честни, и от години обвинява Вашингтон, че се стреми да го отстрани от власт, за да получи контрол върху петролните богатства на Венецуела.

След залавянето му страната се управлява от бившия му вицепрезидент и негова съюзничка Делси Родригес, която засили сътрудничеството с администрацията на Доналд Тръмп. Миналия месец Вашингтон и Каракас постигнаха безпрецедентно споразумение, което може да даде на САЩ контрол върху около една пета от петролните резерви на Венецуела.

Прокуратурата трябва да отговори на искането на Мадуро до 2 октомври, а федералният съдия Алвин Хелърстийн ще проведе заседание по въпроса на 17 ноември.