Безпокойство сред американските служители: Иран може би получава помощ от Русия и Китай за проследяване на американските военни кораби

Продължаващите бойни действия в Близкия изток, по-конкретно снощните удари, при които, както твърдят американските военни, са унищожени пет ирански петролни танкера в района на Персийския залив, са основна тема за американските и британски издания, предаде БТА.
Великобритания
Американските военни заявиха, че са унищожили ирански танкери, след като Иран се е опитал да порази военен кораб на американския флот с балистични ракети, докато насилието в региона отново се засилва, което на свой ред води до покачване на цената на петрола до близо 100 долара за барел, пише в. „Гардиън“. Изданието цитира държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че САЩ няма да позволят атаките на Иран да останат без отговор: „Иран продължава да се опитва да удари американски военноморски кораби. И всеки път, когато правят това или се опитват да го направят, ще губят танкери. И мисля, че ще видите това отново днес“.
Войната с Иран ще продължи още шест месеца, прогнозира бившият министър на отбраната на САЩ Леон Панета, цитиран от в. „Индипендънт“. Бившият ръководител на Пентагона при президента Барак Обама и бивш директор на ЦРУ, предупреди, че войната на Доналд Тръмп в Иран рискува да се превърне в поредната „вечна война в Близкия изток“. „САЩ и Иран са в ужасна патова ситуация, в която наистина има много малко възможности за прекратяване на тази война“, отбеляза той. Той допълни, че съобщенията за напрежение между служителите в Пентагона отслабват позициите на САЩ. „Независимо дали става въпрос за Иран или за нашите противници, те сега гледат към САЩ и виждат слабост по отношение на способността ни наистина да приложим военния си капацитет за защита на страната си“, допълни Панета.
Конфликтът в Близкия изток се проточи въпреки усилията на Вашингтон да окаже натиск върху иранската икономика чрез санкции и морска блокада на пристанищата, пише британският „Дейли Телеграф“. По данни на Централното командване на САЩ унищожените танкери са били част от многомилиардна „сенчеста мрежа“, която помага на Техеран да избегне западните санкции върху петрола си. Междувременно преговорите между САЩ и Иран са в застой и американският президент Доналд Тръмп е многократно критикуван за подценяване на устойчивостта на Техеран. По-рано вчера цената на петрола скочи до най-високото си ниво от юли.
Покачващите се цени на енергията – подхранвани от войната в Иран – вероятно ще бъдат основен проблем на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември. Администрацията на Тръмп се стреми да омаловажи конфликта, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че „не би го нарекъл война“.
САЩ
САЩ нанасят удари по ирански петролни танкери в отговор на атаките на Техеран срещу военноморски кораби, пише „Уолстрийт Джърнъл“. От петък Иран е изстрелял балистични ракети по американски самолетоносач, военноморски разрушители и поне един кораб на морската пехота, според американски служители, запознати с атаките. Всички атаки са се провалили, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, но служителите описват някои от тях като опасни.
Същевременно изданието отбелязва засилващите се опасения, че ракетите на Техеран стават все по-усъвършенствани. Иран може да използва по-модерни оръжия, като например ракети с електрооптични самонасочващи устройства, които могат да маневрират към цели. Очевидно това е довело до безпокойство сред американските служители, че Иран може би получава помощ от Русия или Китай за проследяване на американските военни кораби.
Петролните танкери са свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, паравоенната сила, която е най-мощната институция в Техеран, отбелязва на свой ред в. „Вашингтон Пост“. Сред унищожените кораби са иранските моторни танкери „Кавиз“, „Харминар“, „Хоризон 1“ и „Риеско“ в Оманския залив, както и „Деря“ близо до остров Харг, стратегически важен петролен терминал в Персийския залив. Американските войски са наредили на екипажите да напуснат кораба, преди корабите да бъдат ударени, се казва в изявление на военните.
„Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораба, ние ще ви наложим още по-висока икономическа цена - ще унищожим три от вашите. Няма да се поколебаем да защитим американските сили и, ако е необходимо, ще унищожим ограничения и уязвим петролен флот на Иран“, е цитиран адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ.
Иран сигнализира за готовност за ескалация на конфликта пред лицето на нарастващия натиск от страна на САЩ, предупреждава в. „Ню Йорк Таймс“. Според изданието Техеран предприема все по-агресивен подход, тъй като се изправя пред нарастваща икономическа заплаха и се тревожи, че контролът му върху Ормузкия проток отслабва. Американската блокада прави почти невъзможно за Иран да доставя петрол, основният му източник на пари. И така Ислямската република вижда ескалацията като основен лост, който има срещу САЩ, допълва вестникът, за което свидетелстват все по-острите предупреждения на нейните висши ръководители през последните дни. Така, според анализаторите, се повишава рискът от пълномащабна война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Атина Палада
Коментиран от #32
09:01 09.09.2026
3 Реалността е:
Коментиран от #8
09:01 09.09.2026
4 Овчар
09:01 09.09.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #31
09:02 09.09.2026
6 Овчар
Коментиран от #9
09:03 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Браво на Иран, Русия и Китай
Коментиран от #22
09:05 09.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #17
09:07 09.09.2026
14 гошо
09:08 09.09.2026
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #42, #50
09:08 09.09.2026
16 така, така
Нелепо е безизходицата на САЩ в Иран да се оправдава чрез помощта от Китай и Русия. Подобно поведение само развенчава мита за силата и мощта на американските въоръжени сили.
09:08 09.09.2026
17 гошо
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Тази зима ще е последната на братушките и бункерния султан.
Коментиран от #35, #36
09:09 09.09.2026
18 Хайо
Коментиран от #55
09:10 09.09.2026
19 3-ти закон
09:11 09.09.2026
20 Пич
Декларирали готовност, да се защитят от ударите на Иран...?!
Къде тръгнахА, а къде стигнахА.......
09:12 09.09.2026
21 Хайо
Коментиран от #23, #25, #41
09:12 09.09.2026
22 явно
До коментар #11 от "Браво на Иран, Русия и Китай":не си чел дефиницията за мизерия.
Като я прочетеш, ще се изненадаш колко близо до това определение е живота за 30-40% от населението в ЕС и САЩ. Лошата новина е, че този процент само ще се увеличава
Коментиран от #29
09:13 09.09.2026
23 Пич
До коментар #21 от "Хайо":По вероятно е путлера да висне от башнята с часовника на мегдана!
Коментиран от #40
09:14 09.09.2026
24 Ами вие бе?
Коментиран от #26
09:14 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хайо
До коментар #24 от "Ами вие бе?":Оръжие ще се дава на Украина до пълното унищожение на окупатора.
Коментиран от #33
09:24 09.09.2026
27 ГАНЮ
от фашитско-мафиорския запад.
почтенните западняци не се замесват със простотии
09:24 09.09.2026
28 Бай Пешо моториста
09:24 09.09.2026
29 ганю
До коментар #22 от "явно":брикс ще победи гнилия капитализъм
09:25 09.09.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
Та ша опрат до данни от Китай 8 Русия....
09:25 09.09.2026
31 Само че
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Краснов е предател. Браво на руснаците, които подкрепят Иран във войната им срещу американските предатели.
09:26 09.09.2026
32 ХА ХА ХА
До коментар #2 от "Атина Палада":Под "калния нужник" разбираме САЩ, нали.
Коментиран от #37
09:29 09.09.2026
33 ганю
До коментар #26 от "Хайо":по скоро ха-хо
няма държава украйна а е Кевска Рус
наречена още покрайнината,
а и договора от 91 г за независимост не е валиден вече
зиления рептил да си оди
нато та нато и пата-кюта после.....
сега боли кофти ами как да е като искате да крадете от Русия
то не ви е продажната България пълна със мижитурки
и 38г циркаджийско управление от кафяви говеда
09:30 09.09.2026
34 ?????
Чии кораби край чии брегове са все пак - иранските край американските или американските край иранските?
И що е толкова тихо сред прогресивната световна либерална общественост?
Къде са санкциите и помощта за нападнатата страна?
Или тва е друго? А?
09:33 09.09.2026
35 АБВ
До коментар #17 от "гошо":"Тази зима ще е последната на братушките и бункерния султан."
Пак ли ? Коя поред ще е "тази зима" ?
Мечтай си ! Няма лошо ! Мечтите са безплатни !
09:33 09.09.2026
36 гост
До коментар #17 от "гошо":Тази зима ще е последна за дебелогъзия клоун!
Коментиран от #39
09:34 09.09.2026
37 ганю
До коментар #32 от "ХА ХА ХА":Не, нужника е в блатата, тюрма народи, но сега Зеленски освобаждава крепостняците, дано успее и задунайските, на путлера му изтече времето.
09:34 09.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АБВ
До коментар #36 от "гост":Така е, но и края на путлера е дошъл, Зеленски ги унищожи!
Коментиран от #52, #53
09:36 09.09.2026
40 АБВ
До коментар #23 от "Пич":"По вероятно е путлера да висне от башнята с часовника на мегдана!"
Пий си апчетата и остави прогнозите за интелигентните хора ! И не се бъркай в Божийте работи, щото Путин може и да те надживее !
Коментиран от #47
09:37 09.09.2026
41 маке
До коментар #21 от "Хайо":А наркомански го чака бесилото на центъра на Киив)))
09:37 09.09.2026
42 абе льольо
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Мдааа, щото преди тази дата България беше 100 години напред!
Коментиран от #45
09:38 09.09.2026
43 АБВ
09:39 09.09.2026
44 Бонев
Яд ме е, че НАТО пречи на Денацификацията и Демилитаризацията на Украина, както и терористите от запада са против МИРА, който РФ се опитва да наложи!
А най-много мразя САЩ и елитната американска държавна пронститутка "нафъка" целият ЕС и всичките му ръководители защото и пречели да произвежда Бойни Отровни Вещества чрез построените от САЩ в Украйна 39 Биологични лаборатории за СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД, подобни на американската в Ухан- Китаи, от която САЩ избиха повече от 2 000 000 000 души по целият свят!
09:42 09.09.2026
45 АБВ
До коментар #42 от "абе льольо":След като идват бллядушките и мандраджиите държата приключва.
09:45 09.09.2026
46 Стоянчо Пуканката
09:45 09.09.2026
47 Бонев
До коментар #40 от "АБВ":Путин е номиниран за "Нобелова награда за МИР" по:
1. Борба за денацификация и демилитаризация на Украина, ЕС и НАТО.
2. За унищожаването на 39 биолаборатории в Украина построени от Виктория Нюман САЩ за прекратяване на световен геноцид.
09:50 09.09.2026
48 млад еврас
09:51 09.09.2026
49 хахахаха
09:53 09.09.2026
50 Какъв
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Какъв Бай@х@и си ? Бай Г@з си Пе@да@Л г@ден!
09:54 09.09.2026
51 жик так
10:22 09.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 само питам
До коментар #39 от "АБВ":Путлер дедо ти ли беше или баба ти ?
10:25 09.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ти да би
До коментар #18 от "Хайо":да си кръчмаря, че да правиш сметките?
10:54 09.09.2026