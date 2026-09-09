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Безпокойство сред американските служители: Иран може би получава помощ от Русия и Китай за проследяване на американските военни кораби
  Тема: Иранската криза

Безпокойство сред американските служители: Иран може би получава помощ от Русия и Китай за проследяване на американските военни кораби

9 Септември, 2026 08:58 1 676 55

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • кораби

Иран сигнализира за готовност за ескалация на конфликта пред лицето на нарастващия натиск от страна на САЩ, предупреждава в. „Ню Йорк Таймс“.

Безпокойство сред американските служители: Иран може би получава помощ от Русия и Китай за проследяване на американските военни кораби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължаващите бойни действия в Близкия изток, по-конкретно снощните удари, при които, както твърдят американските военни, са унищожени пет ирански петролни танкера в района на Персийския залив, са основна тема за американските и британски издания, предаде БТА.

Великобритания

Американските военни заявиха, че са унищожили ирански танкери, след като Иран се е опитал да порази военен кораб на американския флот с балистични ракети, докато насилието в региона отново се засилва, което на свой ред води до покачване на цената на петрола до близо 100 долара за барел, пише в. „Гардиън“. Изданието цитира държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че САЩ няма да позволят атаките на Иран да останат без отговор: „Иран продължава да се опитва да удари американски военноморски кораби. И всеки път, когато правят това или се опитват да го направят, ще губят танкери. И мисля, че ще видите това отново днес“.

Войната с Иран ще продължи още шест месеца, прогнозира бившият министър на отбраната на САЩ Леон Панета, цитиран от в. „Индипендънт“. Бившият ръководител на Пентагона при президента Барак Обама и бивш директор на ЦРУ, предупреди, че войната на Доналд Тръмп в Иран рискува да се превърне в поредната „вечна война в Близкия изток“. „САЩ и Иран са в ужасна патова ситуация, в която наистина има много малко възможности за прекратяване на тази война“, отбеляза той. Той допълни, че съобщенията за напрежение между служителите в Пентагона отслабват позициите на САЩ. „Независимо дали става въпрос за Иран или за нашите противници, те сега гледат към САЩ и виждат слабост по отношение на способността ни наистина да приложим военния си капацитет за защита на страната си“, допълни Панета.

Конфликтът в Близкия изток се проточи въпреки усилията на Вашингтон да окаже натиск върху иранската икономика чрез санкции и морска блокада на пристанищата, пише британският „Дейли Телеграф“. По данни на Централното командване на САЩ унищожените танкери са били част от многомилиардна „сенчеста мрежа“, която помага на Техеран да избегне западните санкции върху петрола си. Междувременно преговорите между САЩ и Иран са в застой и американският президент Доналд Тръмп е многократно критикуван за подценяване на устойчивостта на Техеран. По-рано вчера цената на петрола скочи до най-високото си ниво от юли.

Покачващите се цени на енергията – подхранвани от войната в Иран – вероятно ще бъдат основен проблем на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември. Администрацията на Тръмп се стреми да омаловажи конфликта, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че „не би го нарекъл война“.

САЩ

САЩ нанасят удари по ирански петролни танкери в отговор на атаките на Техеран срещу военноморски кораби, пише „Уолстрийт Джърнъл“. От петък Иран е изстрелял балистични ракети по американски самолетоносач, военноморски разрушители и поне един кораб на морската пехота, според американски служители, запознати с атаките. Всички атаки са се провалили, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, но служителите описват някои от тях като опасни.

Същевременно изданието отбелязва засилващите се опасения, че ракетите на Техеран стават все по-усъвършенствани. Иран може да използва по-модерни оръжия, като например ракети с електрооптични самонасочващи устройства, които могат да маневрират към цели. Очевидно това е довело до безпокойство сред американските служители, че Иран може би получава помощ от Русия или Китай за проследяване на американските военни кораби.

Петролните танкери са свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, паравоенната сила, която е най-мощната институция в Техеран, отбелязва на свой ред в. „Вашингтон Пост“. Сред унищожените кораби са иранските моторни танкери „Кавиз“, „Харминар“, „Хоризон 1“ и „Риеско“ в Оманския залив, както и „Деря“ близо до остров Харг, стратегически важен петролен терминал в Персийския залив. Американските войски са наредили на екипажите да напуснат кораба, преди корабите да бъдат ударени, се казва в изявление на военните.

„Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораба, ние ще ви наложим още по-висока икономическа цена - ще унищожим три от вашите. Няма да се поколебаем да защитим американските сили и, ако е необходимо, ще унищожим ограничения и уязвим петролен флот на Иран“, е цитиран адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ.

Иран сигнализира за готовност за ескалация на конфликта пред лицето на нарастващия натиск от страна на САЩ, предупреждава в. „Ню Йорк Таймс“. Според изданието Техеран предприема все по-агресивен подход, тъй като се изправя пред нарастваща икономическа заплаха и се тревожи, че контролът му върху Ормузкия проток отслабва. Американската блокада прави почти невъзможно за Иран да доставя петрол, основният му източник на пари. И така Ислямската република вижда ескалацията като основен лост, който има срещу САЩ, допълва вестникът, за което свидетелстват все по-острите предупреждения на нейните висши ръководители през последните дни. Така, според анализаторите, се повишава рискът от пълномащабна война.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    21 8 Отговор
    До като не се унищожи калния нужник няма да спре световния терор.

    Коментиран от #32

    09:01 09.09.2026

  • 3 Реалността е:

    30 2 Отговор
    Света "полудява" а дребния човечец чака новите цени на повечето стоки със свито сърце.

    Коментиран от #8

    09:01 09.09.2026

  • 4 Овчар

    40 5 Отговор
    Това което не ви казват..! Русия произвежда боеприпаси и реактивни дронове много повече от колкото изразходва за ден..! Въпроса е кой ще запали искрата и колко бързо ЕС ще потъне в пламъци и разруха..!

    09:01 09.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 29 Отговор
    Краснов няма какво да чака, а да почва да за суровака алкохолиците.

    Коментиран от #10, #31

    09:02 09.09.2026

  • 6 Овчар

    7 36 Отговор
    Сащ трябва да даде томахавки на Украина да разбутат блатото.

    Коментиран от #9

    09:03 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво на Иран, Русия и Китай

    7 36 Отговор
    Превърнаха населението си в покорни роби, само копейките им завиждат на мизерията!

    Коментиран от #22

    09:05 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 28 Отговор
    Чичо Дони да ги почва блатарите❗

    Коментиран от #17

    09:07 09.09.2026

  • 14 гошо

    23 3 Отговор
    Ционист=крадец,мошеник,пират и терорист.

    09:08 09.09.2026

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 30 Отговор
    Днеска е деня в който задунайска изгуби свободата си и се върна 100г назад❗

    Коментиран от #42, #50

    09:08 09.09.2026

  • 16 така, така

    40 4 Отговор
    Изненадан съм! Дори малките деца са наясно, че Иран получава помощ от Китай и Русия - единствено неуточнен е обема на тази помощ, а не видът.
    Нелепо е безизходицата на САЩ в Иран да се оправдава чрез помощта от Китай и Русия. Подобно поведение само развенчава мита за силата и мощта на американските въоръжени сили.

    09:08 09.09.2026

  • 17 гошо

    6 33 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Тази зима ще е последната на братушките и бункерния султан.

    Коментиран от #35, #36

    09:09 09.09.2026

  • 18 Хайо

    28 6 Отговор
    Падне ли Иран ще забави развитието на Китай за дълги години ,Русия и Европа ще имат страшно много проблеми с тълпи идващи към границите им ,загуби ли Сащ е край с хегемонията им .Така ,че там в близкия изток ескалацията сега тепърва започва .Украйна ще бъде отписана в полза на Русия .Тръмп това иска и сега ,част от Украйна за Русия и Русия остава Иран на Сащ но сметките са доста грешно направени .

    Коментиран от #55

    09:10 09.09.2026

  • 19 3-ти закон

    37 3 Отговор
    Не само, че "може", а трябва да получава! САЩисаните и техните пудели наглоcaкcите, как дават постоянно разузнавателни данни на укровермахта за да стреля по Русия!

    09:11 09.09.2026

  • 20 Пич

    32 2 Отговор
    Скивахте ли какво падение на говедата...?!
    Декларирали готовност, да се защитят от ударите на Иран...?!
    Къде тръгнахА, а къде стигнахА.......

    09:12 09.09.2026

  • 21 Хайо

    7 30 Отговор
    Но като гледам Зеленски как пали блатата всяка нощ и няма бензин режима на бункерния терорист е в края си, Хага го зове!

    Коментиран от #23, #25, #41

    09:12 09.09.2026

  • 22 явно

    34 3 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на Иран, Русия и Китай":

    не си чел дефиницията за мизерия.
    Като я прочетеш, ще се изненадаш колко близо до това определение е живота за 30-40% от населението в ЕС и САЩ. Лошата новина е, че този процент само ще се увеличава

    Коментиран от #29

    09:13 09.09.2026

  • 23 Пич

    4 29 Отговор

    До коментар #21 от "Хайо":

    По вероятно е путлера да висне от башнята с часовника на мегдана!

    Коментиран от #40

    09:14 09.09.2026

  • 24 Ами вие бе?

    32 4 Отговор
    Кво давате на Укрия и на Израел? Значи вие можете да давате и да убивате по света, когато и който ви скимне, ама вас да не ви закача никой? Вече свърши тази. Другите се събудиха и вече и вие ще имате загуби!

    Коментиран от #26

    09:14 09.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хайо

    6 18 Отговор

    До коментар #24 от "Ами вие бе?":

    Оръжие ще се дава на Украина до пълното унищожение на окупатора.

    Коментиран от #33

    09:24 09.09.2026

  • 27 ГАНЮ

    18 3 Отговор
    и укрите май получават оръжие и помощи
    от фашитско-мафиорския запад.
    почтенните западняци не се замесват със простотии

    09:24 09.09.2026

  • 28 Бай Пешо моториста

    19 2 Отговор
    И за какво е безпокойството, Украина не получава ли помощи от 47 държави???????????

    09:24 09.09.2026

  • 29 ганю

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "явно":

    брикс ще победи гнилия капитализъм

    09:25 09.09.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 1 Отговор
    То щатските самолетоносачи и кораби не са виждат с просто око ....
    Та ша опрат до данни от Китай 8 Русия....

    09:25 09.09.2026

  • 31 Само че

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Краснов е предател. Браво на руснаците, които подкрепят Иран във войната им срещу американските предатели.

    09:26 09.09.2026

  • 32 ХА ХА ХА

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Под "калния нужник" разбираме САЩ, нали.

    Коментиран от #37

    09:29 09.09.2026

  • 33 ганю

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хайо":

    по скоро ха-хо
    няма държава украйна а е Кевска Рус
    наречена още покрайнината,
    а и договора от 91 г за независимост не е валиден вече
    зиления рептил да си оди
    нато та нато и пата-кюта после.....
    сега боли кофти ами как да е като искате да крадете от Русия
    то не ви е продажната България пълна със мижитурки
    и 38г циркаджийско управление от кафяви говеда

    09:30 09.09.2026

  • 34 ?????

    14 0 Отговор
    Уф.
    Чии кораби край чии брегове са все пак - иранските край американските или американските край иранските?
    И що е толкова тихо сред прогресивната световна либерална общественост?
    Къде са санкциите и помощта за нападнатата страна?
    Или тва е друго? А?

    09:33 09.09.2026

  • 35 АБВ

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "гошо":

    "Тази зима ще е последната на братушките и бункерния султан."

    Пак ли ? Коя поред ще е "тази зима" ?
    Мечтай си ! Няма лошо ! Мечтите са безплатни !

    09:33 09.09.2026

  • 36 гост

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "гошо":

    Тази зима ще е последна за дебелогъзия клоун!

    Коментиран от #39

    09:34 09.09.2026

  • 37 ганю

    1 13 Отговор

    До коментар #32 от "ХА ХА ХА":

    Не, нужника е в блатата, тюрма народи, но сега Зеленски освобаждава крепостняците, дано успее и задунайските, на путлера му изтече времето.

    09:34 09.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АБВ

    1 12 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Така е, но и края на путлера е дошъл, Зеленски ги унищожи!

    Коментиран от #52, #53

    09:36 09.09.2026

  • 40 АБВ

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    "По вероятно е путлера да висне от башнята с часовника на мегдана!"

    Пий си апчетата и остави прогнозите за интелигентните хора ! И не се бъркай в Божийте работи, щото Путин може и да те надживее !

    Коментиран от #47

    09:37 09.09.2026

  • 41 маке

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хайо":

    А наркомански го чака бесилото на центъра на Киив)))

    09:37 09.09.2026

  • 42 абе льольо

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мдааа, щото преди тази дата България беше 100 години напред!

    Коментиран от #45

    09:38 09.09.2026

  • 43 АБВ

    2 0 Отговор
    № 39 е дoлнoпpобнo менте !

    09:39 09.09.2026

  • 44 Бонев

    11 0 Отговор
    Аз се безпокоя, когато американците стрелят с ракети и техни навигатори от Украина в дълбокия тил на Русия.
    Яд ме е, че НАТО пречи на Денацификацията и Демилитаризацията на Украина, както и терористите от запада са против МИРА, който РФ се опитва да наложи!
    А най-много мразя САЩ и елитната американска държавна пронститутка "нафъка" целият ЕС и всичките му ръководители защото и пречели да произвежда Бойни Отровни Вещества чрез построените от САЩ в Украйна 39 Биологични лаборатории за СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД, подобни на американската в Ухан- Китаи, от която САЩ избиха повече от 2 000 000 000 души по целият свят!

    09:42 09.09.2026

  • 45 АБВ

    0 8 Отговор

    До коментар #42 от "абе льольо":

    След като идват бллядушките и мандраджиите държата приключва.

    09:45 09.09.2026

  • 46 Стоянчо Пуканката

    11 0 Отговор
    Кравунделските служители тепърва ще има да се безпокоят. Вековната мъдрост на Изтока пред фаст-фуудса, двойните чийзбургери, "бързите печалби", алчността, арогантността, ферисейството на Запада-краварите(и въобще т.на. "колективен Запад) нямат никакъв шанс пред многовековен народ, измислил шаха...

    09:45 09.09.2026

  • 47 Бонев

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "АБВ":

    Путин е номиниран за "Нобелова награда за МИР" по:
    1. Борба за денацификация и демилитаризация на Украина, ЕС и НАТО.
    2. За унищожаването на 39 биолаборатории в Украина построени от Виктория Нюман САЩ за прекратяване на световен геноцид.

    09:50 09.09.2026

  • 48 млад еврас

    3 0 Отговор
    А защо не, къв е проблема.

    09:51 09.09.2026

  • 49 хахахаха

    6 0 Отговор
    Това е все едно да кажеш, че руснаците са обезпокоени, че укрите може би получават помощ от САЩ и ЕС, вече сте смешни.

    09:53 09.09.2026

  • 50 Какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Какъв Бай@х@и си ? Бай Г@з си Пе@да@Л г@ден!

    09:54 09.09.2026

  • 51 жик так

    6 0 Отговор
    Иранците удариха единия самолетоносач и два кораба . А тия да продължават да го крият и да отричат .

    10:22 09.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Путлер дедо ти ли беше или баба ти ?

    10:25 09.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ти да би

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хайо":

    да си кръчмаря, че да правиш сметките?

    10:54 09.09.2026

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