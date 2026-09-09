Безпокойство сред американските служители: Иран може би получава помощ от Русия и Китай за проследяване на американските военни кораби

Продължаващите бойни действия в Близкия изток, по-конкретно снощните удари, при които, както твърдят американските военни, са унищожени пет ирански петролни танкера в района на Персийския залив, са основна тема за американските и британски издания, предаде БТА.

Великобритания

Американските военни заявиха, че са унищожили ирански танкери, след като Иран се е опитал да порази военен кораб на американския флот с балистични ракети, докато насилието в региона отново се засилва, което на свой ред води до покачване на цената на петрола до близо 100 долара за барел, пише в. „Гардиън“. Изданието цитира държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че САЩ няма да позволят атаките на Иран да останат без отговор: „Иран продължава да се опитва да удари американски военноморски кораби. И всеки път, когато правят това или се опитват да го направят, ще губят танкери. И мисля, че ще видите това отново днес“.

Войната с Иран ще продължи още шест месеца, прогнозира бившият министър на отбраната на САЩ Леон Панета, цитиран от в. „Индипендънт“. Бившият ръководител на Пентагона при президента Барак Обама и бивш директор на ЦРУ, предупреди, че войната на Доналд Тръмп в Иран рискува да се превърне в поредната „вечна война в Близкия изток“. „САЩ и Иран са в ужасна патова ситуация, в която наистина има много малко възможности за прекратяване на тази война“, отбеляза той. Той допълни, че съобщенията за напрежение между служителите в Пентагона отслабват позициите на САЩ. „Независимо дали става въпрос за Иран или за нашите противници, те сега гледат към САЩ и виждат слабост по отношение на способността ни наистина да приложим военния си капацитет за защита на страната си“, допълни Панета.

Конфликтът в Близкия изток се проточи въпреки усилията на Вашингтон да окаже натиск върху иранската икономика чрез санкции и морска блокада на пристанищата, пише британският „Дейли Телеграф“. По данни на Централното командване на САЩ унищожените танкери са били част от многомилиардна „сенчеста мрежа“, която помага на Техеран да избегне западните санкции върху петрола си. Междувременно преговорите между САЩ и Иран са в застой и американският президент Доналд Тръмп е многократно критикуван за подценяване на устойчивостта на Техеран. По-рано вчера цената на петрола скочи до най-високото си ниво от юли.

Покачващите се цени на енергията – подхранвани от войната в Иран – вероятно ще бъдат основен проблем на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември. Администрацията на Тръмп се стреми да омаловажи конфликта, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че „не би го нарекъл война“.

САЩ

САЩ нанасят удари по ирански петролни танкери в отговор на атаките на Техеран срещу военноморски кораби, пише „Уолстрийт Джърнъл“. От петък Иран е изстрелял балистични ракети по американски самолетоносач, военноморски разрушители и поне един кораб на морската пехота, според американски служители, запознати с атаките. Всички атаки са се провалили, съобщи Централното командване на ВС на САЩ, но служителите описват някои от тях като опасни.

Същевременно изданието отбелязва засилващите се опасения, че ракетите на Техеран стават все по-усъвършенствани. Иран може да използва по-модерни оръжия, като например ракети с електрооптични самонасочващи устройства, които могат да маневрират към цели. Очевидно това е довело до безпокойство сред американските служители, че Иран може би получава помощ от Русия или Китай за проследяване на американските военни кораби.

Петролните танкери са свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, паравоенната сила, която е най-мощната институция в Техеран, отбелязва на свой ред в. „Вашингтон Пост“. Сред унищожените кораби са иранските моторни танкери „Кавиз“, „Харминар“, „Хоризон 1“ и „Риеско“ в Оманския залив, както и „Деря“ близо до остров Харг, стратегически важен петролен терминал в Персийския залив. Американските войски са наредили на екипажите да напуснат кораба, преди корабите да бъдат ударени, се казва в изявление на военните.

„Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораба, ние ще ви наложим още по-висока икономическа цена - ще унищожим три от вашите. Няма да се поколебаем да защитим американските сили и, ако е необходимо, ще унищожим ограничения и уязвим петролен флот на Иран“, е цитиран адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ.

Иран сигнализира за готовност за ескалация на конфликта пред лицето на нарастващия натиск от страна на САЩ, предупреждава в. „Ню Йорк Таймс“. Според изданието Техеран предприема все по-агресивен подход, тъй като се изправя пред нарастваща икономическа заплаха и се тревожи, че контролът му върху Ормузкия проток отслабва. Американската блокада прави почти невъзможно за Иран да доставя петрол, основният му източник на пари. И така Ислямската република вижда ескалацията като основен лост, който има срещу САЩ, допълва вестникът, за което свидетелстват все по-острите предупреждения на нейните висши ръководители през последните дни. Така, според анализаторите, се повишава рискът от пълномащабна война.