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Иран обяви, че е готов за бърз отговор срещу своите противници
  Тема: Иранската криза

Иран обяви, че е готов за бърз отговор срещу своите противници

10 Септември, 2026 14:48 620 7

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • хасан хасанзаде

Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, обяви Техеран

Иран обяви, че е готов за бърз отговор срещу своите противници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили са готови да предприемат „светкавични настъпления“ в защита на страната във войната със Съединените щати, заяви иранското военно ръководство, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, независимо от обстановката, в която се намира“, заяви Хасан Хасанзаде, командир на сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в района около столицата Техеран.

Хасанзаде направи изявлението по време на военно учение. По думите му въоръжението и технологиите сами по себе си не са определящи за изхода от бойните действия. „Решаващи са непоколебимата вяра, дълбоко вкорененото убеждение в божествената помощ и следването на пътя на мъчениците“, каза той.

В последно време конфликтът между САЩ и Иран е съсредоточен върху взаимния обстрел в Персийския залив на фона на продължаващия спор за Ормузкия проток. През последните месеци нееднократно се появиха и спекулации за възможна ограничена сухопътна офанзива на САЩ с цел завземане на стратегически острови край южното крайбрежие на Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво стана с

    6 2 Отговор
    Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #3

    14:50 10.09.2026

  • 2 Грехота да се ползват

    2 1 Отговор
    За Иран ционистите и техните слуги са подготвили жестоко отношение ще вдигнат във въздуха планината до Натанц атом ще има пълнете си резервоара до горе че идват немислими време от утре

    Коментиран от #4

    14:51 10.09.2026

  • 3 Нищи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво стана с":

    Никога не са влизали със войска вътре.

    14:52 10.09.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Грехота да се ползват":

    То не се знае кво са приготвили съюзниците на иран....оня лудия ким и той...

    14:57 10.09.2026

  • 5 Иван

    6 0 Отговор
    Зомби хегемона започва да се разпада

    14:58 10.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ПЕРСИ, ДУМНЕТЕ ЖЪЛТОЗВЕЗДИТЕ

    Коментиран от #7

    15:02 10.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    АБСОЛЮТНО
    МОЛЛИТЕ ДА СЕ НАТЪПЧАТ ЯКО С
    ФАСУЛ И НАХУТ И...ОГЪН...ВЖ.ФИГ.1☝

    15:11 10.09.2026

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