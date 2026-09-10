Иран обяви, че е готов за бърз отговор срещу своите противници

Иранските въоръжени сили са готови да предприемат „светкавични настъпления“ в защита на страната във войната със Съединените щати, заяви иранското военно ръководство, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, независимо от обстановката, в която се намира“, заяви Хасан Хасанзаде, командир на сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в района около столицата Техеран.
Хасанзаде направи изявлението по време на военно учение. По думите му въоръжението и технологиите сами по себе си не са определящи за изхода от бойните действия. „Решаващи са непоколебимата вяра, дълбоко вкорененото убеждение в божествената помощ и следването на пътя на мъчениците“, каза той.
В последно време конфликтът между САЩ и Иран е съсредоточен върху взаимния обстрел в Персийския залив на фона на продължаващия спор за Ормузкия проток. През последните месеци нееднократно се появиха и спекулации за възможна ограничена сухопътна офанзива на САЩ с цел завземане на стратегически острови край южното крайбрежие на Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво стана с
Коментиран от #3
14:50 10.09.2026
2 Грехота да се ползват
Коментиран от #4
14:51 10.09.2026
3 Нищи
До коментар #1 от "Какво стана с":Никога не са влизали със войска вътре.
14:52 10.09.2026
4 604
До коментар #2 от "Грехота да се ползват":То не се знае кво са приготвили съюзниците на иран....оня лудия ким и той...
14:57 10.09.2026
5 Иван
14:58 10.09.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #7
15:02 10.09.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #6 от "Боруна Лом":АБСОЛЮТНО
МОЛЛИТЕ ДА СЕ НАТЪПЧАТ ЯКО С
ФАСУЛ И НАХУТ И...ОГЪН...ВЖ.ФИГ.1☝
15:11 10.09.2026