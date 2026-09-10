Иран обяви, че е готов за бърз отговор срещу своите противници

Иранските въоръжени сили са готови да предприемат „светкавични настъпления“ в защита на страната във войната със Съединените щати, заяви иранското военно ръководство, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Днес сме в състояние бързо да достигнем до всяка точка на страната и да унищожим врага, независимо от обстановката, в която се намира“, заяви Хасан Хасанзаде, командир на сухопътните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в района около столицата Техеран.

Хасанзаде направи изявлението по време на военно учение. По думите му въоръжението и технологиите сами по себе си не са определящи за изхода от бойните действия. „Решаващи са непоколебимата вяра, дълбоко вкорененото убеждение в божествената помощ и следването на пътя на мъчениците“, каза той.

В последно време конфликтът между САЩ и Иран е съсредоточен върху взаимния обстрел в Персийския залив на фона на продължаващия спор за Ормузкия проток. През последните месеци нееднократно се появиха и спекулации за възможна ограничена сухопътна офанзива на САЩ с цел завземане на стратегически острови край южното крайбрежие на Иран.