Полските планове за производство на танкове K2 са застрашени от спор с Hyundai Rotem

Полша планира да установи производство и поддръжка на южнокорейските танкове K2 на своя територия до 2028 г. Плановете обаче могат да бъдат забавени заради разногласия между полската отбранителна индустрия и южнокорейския производител Hyundai Rotem, съобщава полското издание Rzeczpospolita, предава News.bg.

Въпреки че сътрудничеството между Полската група за въоръжение (PGZ) и Hyundai Rotem официално е оценявано положително, според публикацията зад кулисите остават сериозни противоречия.

В момента полските въоръжени сили разполагат с над 200 танка K2. Първите 180 машини са доставени по договор от 2022 г. На 1 август 2025 г. Полша и Южна Корея подписват ново споразумение за още 180 танка за периода 2026-2030 г.

От тях 116 машини във версия K2GF трябва да бъдат доставени през 2026-2027 г., а други 64 танка K2PL - през 2028-2030 г. Окончателното сглобяване на 61 от танковете K2PL е планирано да се извършва в завода Bumar-Łabędy в Полша.

Полша иска трансфер на технологии

Вторият договор е различен от първоначалната покупка, тъй като Варшава очаква не само готови танкове, но и придобиване на технологии и производствен опит.

През декември 2025 г. Полската агенция по въоръженията подписва с Hyundai Rotem лицензионно споразумение за трансфер на технологии за поддръжка, ремонт и основен ремонт на танковете K2GF и K2PL. В същия ден е подписано и споразумение за сублицензиране с Bumar-Łabędy.

Доставките на танковете от Южна Корея продължават без съществени проблеми. В края на август Полша е получила още 28 машини.

Според Rzeczpospolita обаче трудности възникват именно около локализирането на производството в Полша. PGZ официално уверява, че трансферът на технологии се извършва по график, но според публикацията реалната ситуация е по-сложна.

Спор за ремонта на двигателите

Един от основните спорни въпроси е организацията на ремонта на танковите двигатели.

Южнокорейските представители настояват необходимата технология да бъде разположена в Bumar-Łabędy, докато полската страна обмисля за тази дейност Военния автомобилен завод (WZMot) в Познан.

Ситуацията се усложнява от предишен конфликт между WZMot и Hyundai Rotem. Полската компания по-рано е отказала представители на южнокорейската фирма да посетят завода и не е предоставила информация за необходимите инвестиции в инфраструктура.

Според журналисти конфликтът е свързан с разпадането на консорциума между PGZ, WZMot и Hyundai Rotem, както и с разногласия по предишни споразумения.

Разногласия и за разходите

Съществуват и финансови спорове. Полската страна смята, че в някои случаи разходите за обучение на персонал, необходимо за изпълнението на договорните условия, са значително завишени.

Заради високите разходи някои подизпълнители обмислят оттегляне от проекта.

Отделен проблем са изискванията на Южна Корея за защита на прехвърлените технологии. Полската страна ги определя като твърде общи, а част от техническата документация, според изданието, все още е достъпна само на корейски език.

Производството на K2PL може да се забави

Според автора на публикацията разрешаването на споровете вероятно е възможно, но спазването на първоначалния график все още не може да бъде гарантирано.

От 2028 г. Полша планира да започне сглобяването на K2PL в Bumar-Łabędy и да произвежда част от компонентите в собствените си предприятия. Този етап на локализация обаче е изложен на риск от забавяне.

Рамковото споразумение предвижда закупуването на общо 1000 танка K2, но досега са подписани договори за изпълнение само за 360 машини.

Полша ускорява превъоръжаването си

От 2023 г. Полша изпълнява най-голямата си програма за превъоръжаване от половин век. Страната отделя годишно 4-5% от БВП за отбрана и се стреми да създаде най-мощната армия в Европа.

Полша е поръчала хиляди единици модерно военно оборудване, включително танкове K2 и Abrams, гаубици K9, HIMARS, реактивни системи за залпов огън Chunmoo, бойни машини на пехотата, хеликоптери Apache и самолети FA-50.

В допълнение към тези покупки страната планира да удвои числеността на армията си до 300 000 души.

В края на август заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви, че Полша активно се подготвя за евентуални провокации от Русия, въпреки че се надява да избегне война.

По думите му страната оценява вероятността от различни сценарии и укрепва военните си сили и защитата на критичната инфраструктура.