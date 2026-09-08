Сеута поиска помощ от ЕС за гарантиране на териториалната си цялост

Ръководителят на правителството на испанския ексклав Сеута днес поиска в Брюксел помощ от Европейския съюз за гарантиране на териториалната цялост на тази територия, след като в края на юли от Мароко пристигнаха масово 70 000 мигранти, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Малко повече от месец след това нашествие ситуацията в Сеута остава напрегната, заяви пред журналисти Хуан Хесус Вивас. По думите му Сеута е „тенджера под налягане, която може да избухне всеки момент“.

„Затова ще поискаме Европа да има постоянно присъствие в Сеута“, по-специално чрез агенцията Фронтекс, която отговаря за наблюдението на външните граници на ЕС.

Вивас направи тези изявления преди планираната среща с двама европейски комисари в Брюксел.

Лидерът на Сеута, който е член на десноцентристката испанска Народна партия, също така обвини Мароко, че стои зад масовия приток на хора „чрез действие или бездействие“.

„Мислите ли, че е възможно да бъдат мобилизирани 80 000, 90 000 или 100 000 души, без Мароко и мароканските власти да разберат за това?“, заяви Хуан Хесус Вивас.

Той допълни, че Мароко е използвало „миграционния натиск, за да постави под заплаха териториалната цялост на Сеута, Испания и Европа“.

Тази „нетърпима“ ситуация трябва да получи „твърд отговор от Европа, като на Мароко бъде казано, че ако искаме плодотворна и взаимноизгодна политика на сътрудничество, трябва да започнем от уважението - на първо място към границите“.

Вчера испанската съдебна система официално започна разследване на влизането на десетки хиляди мигранти в края на юли в северноафриканския анклав Сеута, като посочи, наред с другото, наличието на данни, предполагащи „несъмнено управление, благоприятстващо“ този процес от страна на Мароко.

Испанският премиер Педро Санчес от своя страна заяви миналия четвъртък пред депутатите, че няма „никакви доказателства“ за участие на Мароко в този внезапен приток на мигранти.

В Брюксел Вивас днес трябва да се срещне с европейския комисар, отговарящ за миграционните въпроси Магнус Брунер, и с еврокомисаря по въпросите на Средиземноморието Дубравка Шуйца. Двамата представители на европейската изпълнителна власт ще се срещнат също с испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, за да „обсъдят ситуацията на място“, съобщи във вторник говорител на Европейската комисия.

Вивас също така иска от европейските институции финансова помощ, която да позволи на Сеута да постигне окончателното връщане на всички хора, влезли на територията в края на юли, както и да укрепи инфраструктурата на ексклава.

Макар че огромното мнозинство от тези мигранти са се върнали обратно малко след пристигането си, няколко хиляди от тях - около 5000 според централното правителство и 10 000 според местните власти - все още се намират в ексклава.

Същевременно испанското правителство разсекрети докладите на разузнаването относно масовото влизане на незаконни мигранти в Сеута от Мароко в края на юли. Това се прави с надеждата да бъда разсеяни съмненията относно това какво е знаела изпълнителната власт преди кризата и относно ролята на Рабат в тези събития.