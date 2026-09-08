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Сеута поиска помощ от ЕС за гарантиране на териториалната си цялост
  Тема: Кризата с бежанците

Сеута поиска помощ от ЕС за гарантиране на териториалната си цялост

8 Септември, 2026 19:15 598 14

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  • бежанци

Лидерът на Сеута обвини Мароко, че стои зад масовия приток на хора „чрез действие или бездействие“

Сеута поиска помощ от ЕС за гарантиране на териториалната си цялост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на правителството на испанския ексклав Сеута днес поиска в Брюксел помощ от Европейския съюз за гарантиране на териториалната цялост на тази територия, след като в края на юли от Мароко пристигнаха масово 70 000 мигранти, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Малко повече от месец след това нашествие ситуацията в Сеута остава напрегната, заяви пред журналисти Хуан Хесус Вивас. По думите му Сеута е „тенджера под налягане, която може да избухне всеки момент“.

„Затова ще поискаме Европа да има постоянно присъствие в Сеута“, по-специално чрез агенцията Фронтекс, която отговаря за наблюдението на външните граници на ЕС.

Вивас направи тези изявления преди планираната среща с двама европейски комисари в Брюксел.

Лидерът на Сеута, който е член на десноцентристката испанска Народна партия, също така обвини Мароко, че стои зад масовия приток на хора „чрез действие или бездействие“.

„Мислите ли, че е възможно да бъдат мобилизирани 80 000, 90 000 или 100 000 души, без Мароко и мароканските власти да разберат за това?“, заяви Хуан Хесус Вивас.

Той допълни, че Мароко е използвало „миграционния натиск, за да постави под заплаха териториалната цялост на Сеута, Испания и Европа“.

Тази „нетърпима“ ситуация трябва да получи „твърд отговор от Европа, като на Мароко бъде казано, че ако искаме плодотворна и взаимноизгодна политика на сътрудничество, трябва да започнем от уважението - на първо място към границите“.

Вчера испанската съдебна система официално започна разследване на влизането на десетки хиляди мигранти в края на юли в северноафриканския анклав Сеута, като посочи, наред с другото, наличието на данни, предполагащи „несъмнено управление, благоприятстващо“ този процес от страна на Мароко.

Испанският премиер Педро Санчес от своя страна заяви миналия четвъртък пред депутатите, че няма „никакви доказателства“ за участие на Мароко в този внезапен приток на мигранти.

В Брюксел Вивас днес трябва да се срещне с европейския комисар, отговарящ за миграционните въпроси Магнус Брунер, и с еврокомисаря по въпросите на Средиземноморието Дубравка Шуйца. Двамата представители на европейската изпълнителна власт ще се срещнат също с испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес, за да „обсъдят ситуацията на място“, съобщи във вторник говорител на Европейската комисия.

Вивас също така иска от европейските институции финансова помощ, която да позволи на Сеута да постигне окончателното връщане на всички хора, влезли на територията в края на юли, както и да укрепи инфраструктурата на ексклава.

Макар че огромното мнозинство от тези мигранти са се върнали обратно малко след пристигането си, няколко хиляди от тях - около 5000 според централното правителство и 10 000 според местните власти - все още се намират в ексклава.

Същевременно испанското правителство разсекрети докладите на разузнаването относно масовото влизане на незаконни мигранти в Сеута от Мароко в края на юли. Това се прави с надеждата да бъда разсеяни съмненията относно това какво е знаела изпълнителната власт преди кризата и относно ролята на Рабат в тези събития.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    9 0 Отговор
    Ама пискайте на оня лефтак/социалист Педро Мекия бе!

    Да вкарва армията и да измита всичките писслямистки арабски/негрящи скакалци...

    19:18 08.09.2026

  • 3 зоро

    7 2 Отговор
    Това е отмъщението на САЩ защото Испания каза НЕ на военните им самолети..Когато се забъркаш с вампирите трябва да играеш по тяхната свирка или ще ти измислят някоя революция и нацията ще се избие по между си.Запада е опасен ТУМОР.

    19:19 08.09.2026

  • 4 ЕСтествено

    7 1 Отговор
    Испанци, не търсете помощ от урсулите, защото, ще останете без това парче земя, което Урсула с мазната усмивка с кеф, ще предаде на Мароко, че и пари ще им даде!

    19:23 08.09.2026

  • 5 гост

    5 0 Отговор
    там иска много тежки картечници и мнооооого патрони...

    19:24 08.09.2026

  • 6 СЕУТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ НА МАРОКО

    1 4 Отговор
    Колониален остатък.

    Коментиран от #7, #8

    19:28 08.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЕУТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ НА МАРОКО":

    Ами, кво правим тогава с Гибралтар? Англия ще го връща ли на Испания?

    Коментиран от #9

    19:31 08.09.2026

  • 8 Герги

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "СЕУТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ НА МАРОКО":

    Що не кажеш на Путин да върне Карелия на Финландия...

    Коментиран от #10

    19:32 08.09.2026

  • 9 Фокс

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Разликата между Сеута а също така и Мелия сравнение с Гибралтар е огромна . Първите две винаги са били испански още от 14 и век преди да съществува мароко. А Гибралтар е подарен по договор

    19:38 08.09.2026

  • 10 ЩО НЕ ХОДИШ ДА СЕ ГРЪМНЕШ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Герги":

    Някъде. Умник.

    Коментиран от #13

    19:39 08.09.2026

  • 11 Суетна журналистка

    1 0 Отговор
    Суета да удари едни санкции на Путин и да се приключва.

    19:42 08.09.2026

  • 12 Толкова бях влюбен в

    2 0 Отговор
    Испания че допреди три години мислех да се преместя там за постоянно. Миналата година отидох и осъзнах новите реалности в тази завладяна от бурките провинция на Европейския съюз които по всякакъв начин са толерирани от изпълняващия длъжността министър-председател или каквото и да е там.
    Да се преместиш в един ареал в който ти като европеец ще бъдеш игнорираният от маймуните е просто безсмислено.

    19:43 08.09.2026

  • 13 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЩО НЕ ХОДИШ ДА СЕ ГРЪМНЕШ":

    Не ти изнася нали ,баща ти е трябвало да те гръмне при раждането...проруски керз...

    19:44 08.09.2026

  • 14 точка

    0 0 Отговор
    ТОВА е в зоната на действие на Кая Калас!!!!Ето отличен повод да прояви своят интелект и огромен потенциал....

    19:54 08.09.2026

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