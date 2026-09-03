Нидерландия премести 86 тона от златните си резерви в Лондон

Нидерландската централна банка (DNB) премести 86 тона от златните си резерви, съхранявани в САЩ и Канада, в Лондон, позовавайки се на нарастващото геополитическо напрежение. Това предаде „Гардиън“, предава News.bg.
От DNB посочват, че със златните резерви, съхранявани в Лондон, може да се търгува по-лесно, отколкото с тези в Ню Йорк и Отава. Според банката това ще ѝ позволи да използва златото по-бързо при кризисна ситуация.
„С тази стъпка подобрихме възможностите за използване на златните резерви. Макар да предполагаме, че никога няма да се наложи реално да ги използваме, все пак е необходимо да укрепим своята устойчивост и готовност“, заяви Олаф Слейпен, представител на ръководството на DNB.
Нидерландия разполага с 612,4 тона злато
Общият обем на нидерландските златни резерви възлиза на 612,4 тона, като стойността им се оценява на 72,2 млрд. евро.
Преди преместването DNB е съхранявала 31,3% от златото си в Ню Йорк и 19,7% в Отава. След операцията делът на всяка от двете държави в нидерландските златни резерви е 18,5%.
Делът на златото, съхранявано в Лондон, се увеличава от 18,1% на 32,1%. Банката продължава да държи 30,8% от резервите си в Нидерландия.
Златото е прехвърлено чрез продажби и физическо транспортиране
От DNB поясняват, че прехвърлянето е извършено отчасти чрез покупко-продажба, а отчасти чрез физическо транспортиране на злато.
Банката е преместила над 27 тона физическо злато от САЩ и Канада в Зейст. Същото количество е било транспортирано от Зейст до Лондон, с което е избегната необходимостта от претопяване на златните кюлчета.
Операцията се е провела в периода между март и август тази година.
Лондонският пазар е най-мащабният и най-ликвидният, което според банката улеснява използването на активите по време на криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:56 03.09.2026
2 осраински
14:58 03.09.2026
3 Боруна Лом
14:59 03.09.2026
4 стоян георгиев
14:59 03.09.2026
5 Aлфа Bълкът
15:00 03.09.2026
6 Лопата Орешник
15:05 03.09.2026
7 Мдаа!🤔
15:06 03.09.2026
8 ас404
15:12 03.09.2026
9 То все тая
15:12 03.09.2026
10 Швейк
А ние какъв да го местим ?
15:13 03.09.2026
11 Объркана копейка
15:14 03.09.2026
12 Фалирала Европа
Колко позитивно само звучи нали?
Коментиран от #13, #14
15:14 03.09.2026
13 Олееееее.......
До коментар #12 от "Фалирала Европа":С оглед на нарастващото геополитическо напрежение, DNB засилва своята готовност за кризи. Подобряването на ликвидността и търгуемостта на холандските златни резерви е част от тази подготовка. Освен това, по-балансираното разпределение на тези резерви между Северна Америка, Обединеното кралство и Холандия спомага за разпределянето на рисковете и ще ги направи по-лесно достъпни за използване в кризисна ситуация.
Между март и август 2026 г. приблизително 86 тона злато бяха прехвърлени от общо приблизително 313 тона, съхранявани в Съединените щати и Канада, в Лондон...
15:17 03.09.2026
14 Фалирала Европа.. ама точно
До коментар #12 от "Фалирала Европа":Пита се сега в задачата, защо НЕ в ЕЦБ ?
15:18 03.09.2026