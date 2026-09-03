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Нидерландия премести 86 тона от златните си резерви в Лондон

Нидерландия премести 86 тона от златните си резерви в Лондон

3 Септември, 2026 14:53, обновена 3 Септември, 2026 14:54 454 14

  • нидерландия-
  • злато-
  • лондон

Централната банка на страната посочи нарастващото геополитическо напрежение и по-лесната търговия с благородния метал като причини за преместването

Нидерландия премести 86 тона от златните си резерви в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландската централна банка (DNB) премести 86 тона от златните си резерви, съхранявани в САЩ и Канада, в Лондон, позовавайки се на нарастващото геополитическо напрежение. Това предаде „Гардиън“, предава News.bg.

От DNB посочват, че със златните резерви, съхранявани в Лондон, може да се търгува по-лесно, отколкото с тези в Ню Йорк и Отава. Според банката това ще ѝ позволи да използва златото по-бързо при кризисна ситуация.

„С тази стъпка подобрихме възможностите за използване на златните резерви. Макар да предполагаме, че никога няма да се наложи реално да ги използваме, все пак е необходимо да укрепим своята устойчивост и готовност“, заяви Олаф Слейпен, представител на ръководството на DNB.

Нидерландия разполага с 612,4 тона злато

Общият обем на нидерландските златни резерви възлиза на 612,4 тона, като стойността им се оценява на 72,2 млрд. евро.

Преди преместването DNB е съхранявала 31,3% от златото си в Ню Йорк и 19,7% в Отава. След операцията делът на всяка от двете държави в нидерландските златни резерви е 18,5%.

Делът на златото, съхранявано в Лондон, се увеличава от 18,1% на 32,1%. Банката продължава да държи 30,8% от резервите си в Нидерландия.

Златото е прехвърлено чрез продажби и физическо транспортиране

От DNB поясняват, че прехвърлянето е извършено отчасти чрез покупко-продажба, а отчасти чрез физическо транспортиране на злато.

Банката е преместила над 27 тона физическо злато от САЩ и Канада в Зейст. Същото количество е било транспортирано от Зейст до Лондон, с което е избегната необходимостта от претопяване на златните кюлчета.

Операцията се е провела в периода между март и август тази година.

Лондонският пазар е най-мащабният и най-ликвидният, което според банката улеснява използването на активите по време на криза.


Нидерландия
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  • 5 Aлфа Bълкът

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  • 8 ас404

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    NИЕ ПЪК НАШЕТО СИ ГО ДЪРЖИМ ЗА ПО СИГУРНО В КАНАДА

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  • 9 То все тая

    1 0 Отговор
    Дали златните резерви са съхранявани в САЩ или Лондон. Нали не са в Нидерландия...

    15:12 03.09.2026

  • 10 Швейк

    0 0 Отговор
    Имат, местят.
    А ние какъв да го местим ?

    15:13 03.09.2026

  • 11 Объркана копейка

    0 0 Отговор
    Е нали трябваше да викахме, че САЩ никога не връщат злато ?

    15:14 03.09.2026

  • 12 Фалирала Европа

    1 0 Отговор
    Явно стартира разпродажби. ( златните резерви, съхранявани в Лондон, може да се търгува по-лесно, отколкото с тези в Ню Йорк и Отава. Според банката това ще ѝ позволи да използва златото по-бързо при кризисна ситуация. ) ...
    Колко позитивно само звучи нали?

    Коментиран от #13, #14

    15:14 03.09.2026

  • 13 Олееееее.......

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фалирала Европа":

    С оглед на нарастващото геополитическо напрежение, DNB засилва своята готовност за кризи. Подобряването на ликвидността и търгуемостта на холандските златни резерви е част от тази подготовка. Освен това, по-балансираното разпределение на тези резерви между Северна Америка, Обединеното кралство и Холандия спомага за разпределянето на рисковете и ще ги направи по-лесно достъпни за използване в кризисна ситуация.
    Между март и август 2026 г. приблизително 86 тона злато бяха прехвърлени от общо приблизително 313 тона, съхранявани в Съединените щати и Канада, в Лондон...

    15:17 03.09.2026

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