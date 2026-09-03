Нидерландия премести 86 тона от златните си резерви в Лондон

Нидерландската централна банка (DNB) премести 86 тона от златните си резерви, съхранявани в САЩ и Канада, в Лондон, позовавайки се на нарастващото геополитическо напрежение. Това предаде „Гардиън“, предава News.bg.

От DNB посочват, че със златните резерви, съхранявани в Лондон, може да се търгува по-лесно, отколкото с тези в Ню Йорк и Отава. Според банката това ще ѝ позволи да използва златото по-бързо при кризисна ситуация.

„С тази стъпка подобрихме възможностите за използване на златните резерви. Макар да предполагаме, че никога няма да се наложи реално да ги използваме, все пак е необходимо да укрепим своята устойчивост и готовност“, заяви Олаф Слейпен, представител на ръководството на DNB.

Нидерландия разполага с 612,4 тона злато

Общият обем на нидерландските златни резерви възлиза на 612,4 тона, като стойността им се оценява на 72,2 млрд. евро.

Преди преместването DNB е съхранявала 31,3% от златото си в Ню Йорк и 19,7% в Отава. След операцията делът на всяка от двете държави в нидерландските златни резерви е 18,5%.

Делът на златото, съхранявано в Лондон, се увеличава от 18,1% на 32,1%. Банката продължава да държи 30,8% от резервите си в Нидерландия.

Златото е прехвърлено чрез продажби и физическо транспортиране

От DNB поясняват, че прехвърлянето е извършено отчасти чрез покупко-продажба, а отчасти чрез физическо транспортиране на злато.

Банката е преместила над 27 тона физическо злато от САЩ и Канада в Зейст. Същото количество е било транспортирано от Зейст до Лондон, с което е избегната необходимостта от претопяване на златните кюлчета.

Операцията се е провела в периода между март и август тази година.

Лондонският пазар е най-мащабният и най-ликвидният, което според банката улеснява използването на активите по време на криза.