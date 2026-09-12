Лидерите на БРИКС ядоха позлатен десерт (ВИДЕО)

Вегетариански ястия и изискани индийски лакомства бяха включени в менюто на гала вечерята, организирана за държавните и правителствените глави и представителите на делегациите, участващи в 18-ата среща на върха на БРИКС. Менюто беше публикувано от агенция ANI.

За предястия на гостите на срещата на върха бяха предложени задушена хлебче от нахут, подправено с горчица, кокос и листа къри, и пържени кебапчета с гъби с ментов сос и традиционен хляб.

Основните ястия включваха яхния панеер в доматен сос, моркови и зелен фасул, сотирани в ароматни южноиндийски подправки с помощта на кокосово масло от върджин, лек бульон от леща, приготвен с дал, и пилаф с подправки и сезонни билки.

Десертът включваше сезонни плодове с бита сметана, съчетани с хрупкаво джалеби, и къкрен пудинг с мляко и ориз, гарниран с черници и златни листа.