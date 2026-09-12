Лидерите на БРИКС ядоха позлатен десерт (ВИДЕО)

Вегетариански ястия и изискани индийски лакомства бяха включени в менюто на гала вечерята, организирана за държавните и правителствените глави и представителите на делегациите, участващи в 18-ата среща на върха на БРИКС. Менюто беше публикувано от агенция ANI.
За предястия на гостите на срещата на върха бяха предложени задушена хлебче от нахут, подправено с горчица, кокос и листа къри, и пържени кебапчета с гъби с ментов сос и традиционен хляб.
Основните ястия включваха яхния панеер в доматен сос, моркови и зелен фасул, сотирани в ароматни южноиндийски подправки с помощта на кокосово масло от върджин, лек бульон от леща, приготвен с дал, и пилаф с подправки и сезонни билки.
Десертът включваше сезонни плодове с бита сметана, съчетани с хрупкаво джалеби, и къкрен пудинг с мляко и ориз, гарниран с черници и златни листа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
20:06 12.09.2026
2 Никой
Коментиран от #8
20:08 12.09.2026
3 Гост
20:09 12.09.2026
4 кондю
20:10 12.09.2026
5 Амадор Ривас
20:12 12.09.2026
6 зелен киевски наркоман
20:12 12.09.2026
7 Малко индийче от Мангалпрадеш
ко арзулнеш и две бири с кебабчеата ..ох мерсии
20:13 12.09.2026
8 скъсан евромишок
До коментар #2 от "Никой":Вероятно нямаш пари за ексурзия до Китай, така че поне гледай разни клипчета от там. Хората са в 22ри век.
Коментиран от #20
20:14 12.09.2026
9 Пич
Урсула и Кая маат овес!!!
Както моето магаре, едно време!!!
Модерно.......па и скъпо!!!
Откачена работа.....
20:15 12.09.2026
10 Точен
20:15 12.09.2026
11 И Киев е Руски
20:24 12.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 След след
Коментиран от #14
20:30 12.09.2026
14 Експерт
До коментар #13 от "След след":Точно казано
Коментиран от #21
20:31 12.09.2026
15 да питам
Коментиран от #19
20:32 12.09.2026
16 От кацата
20:36 12.09.2026
17 Дзак
20:57 12.09.2026
18 БЪЗИКС
Красата!
20:58 12.09.2026
19 Анонимен
До коментар #15 от "да питам":Ейгрупата от факти.бг се развълнува!
Коментиран от #23
21:00 12.09.2026
20 Дръпнати очи
До коментар #8 от "скъсан евромишок":Къде? В няколко гореми града, където пускат чужденци. А в дълбоката провинция, как е?
21:00 12.09.2026
21 Факт
До коментар #14 от "Експерт":По нищо!
21:00 12.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимус ,
До коментар #19 от "Анонимен":Страх , а ?
21:07 12.09.2026