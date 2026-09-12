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Лидерите на БРИКС ядоха позлатен десерт (ВИДЕО)

Лидерите на БРИКС ядоха позлатен десерт (ВИДЕО)

12 Септември, 2026 20:05 1 046 23

  • индия-
  • брикс-
  • гала вечеря-
  • десерт-
  • злато-
  • нахут

За предястия на гостите на срещата на върха бяха предложени задушена хлебче от нахут, подправено с горчица, кокос и листа къри, и пържени кебапчета с гъби с ментов сос и традиционен хляб

Лидерите на БРИКС ядоха позлатен десерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вегетариански ястия и изискани индийски лакомства бяха включени в менюто на гала вечерята, организирана за държавните и правителствените глави и представителите на делегациите, участващи в 18-ата среща на върха на БРИКС. Менюто беше публикувано от агенция ANI.

За предястия на гостите на срещата на върха бяха предложени задушена хлебче от нахут, подправено с горчица, кокос и листа къри, и пържени кебапчета с гъби с ментов сос и традиционен хляб.

Основните ястия включваха яхния панеер в доматен сос, моркови и зелен фасул, сотирани в ароматни южноиндийски подправки с помощта на кокосово масло от върджин, лек бульон от леща, приготвен с дал, и пилаф с подправки и сезонни билки.

Десертът включваше сезонни плодове с бита сметана, съчетани с хрупкаво джалеби, и къкрен пудинг с мляко и ориз, гарниран с черници и златни листа.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 3 Отговор
    а народа нищо ни яди

    20:06 12.09.2026

  • 2 Никой

    5 10 Отговор
    и като погледнеш в каква мизерия тънат индусите и китайците .

    Коментиран от #8

    20:08 12.09.2026

  • 3 Гост

    7 6 Отговор
    Брикс са си добре. Ние ще му ядем кистирмету.

    20:09 12.09.2026

  • 4 кондю

    12 4 Отговор
    Лидерите на БРИКС са докторите които изрязват тумора на планетата..! Това и Дони лудото го осъзна и скоро не 5 а 10.000 долара ще обещае на всеки кравар...

    20:10 12.09.2026

  • 5 Амадор Ривас

    1 3 Отговор
    С оловна сърцевина 🎆🎆🎆

    20:12 12.09.2026

  • 6 зелен киевски наркоман

    8 3 Отговор
    Хехе, бедняци! Ний с урсулата можем да си подволим да тропаме в златни тоалетни!

    20:12 12.09.2026

  • 7 Малко индийче от Мангалпрадеш

    2 2 Отговор
    ...сигурно е много вкусен тоз " задушена хлебче от нахут, подправено с горчица, кокос и листа къри, и пържени кебапчета с гъби с ментов сос и традиционен хляб."
    ко арзулнеш и две бири с кебабчеата ..ох мерсии

    20:13 12.09.2026

  • 8 скъсан евромишок

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Вероятно нямаш пари за ексурзия до Китай, така че поне гледай разни клипчета от там. Хората са в 22ри век.

    Коментиран от #20

    20:14 12.09.2026

  • 9 Пич

    9 4 Отговор
    Имат пари - ядат!!!
    Урсула и Кая маат овес!!!
    Както моето магаре, едно време!!!
    Модерно.......па и скъпо!!!
    Откачена работа.....

    20:15 12.09.2026

  • 10 Точен

    8 4 Отговор
    Баба европа се спуква от яд, а и има да плаща грехове за 5 века жесток колониализъм.

    20:15 12.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    4 4 Отговор
    Гола вода с а зеленият наркоман там се.е

    20:24 12.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 След след

    3 3 Отговор
    Няколко години ще ядат ху0уоя по затворите

    Коментиран от #14

    20:30 12.09.2026

  • 14 Експерт

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "След след":

    Точно казано

    Коментиран от #21

    20:31 12.09.2026

  • 15 да питам

    4 0 Отговор
    А накрая - Кама Сутра има ли ?

    Коментиран от #19

    20:32 12.09.2026

  • 16 От кацата

    1 0 Отговор
    с мед....

    20:36 12.09.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    Скромно!

    20:57 12.09.2026

  • 18 БЪЗИКС

    0 0 Отговор
    Народите им мизерстват, а те рупат злато.
    Красата!

    20:58 12.09.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    Ейгрупата от факти.бг се развълнува!

    Коментиран от #23

    21:00 12.09.2026

  • 20 Дръпнати очи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "скъсан евромишок":

    Къде? В няколко гореми града, където пускат чужденци. А в дълбоката провинция, как е?

    21:00 12.09.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Експерт":

    По нищо!

    21:00 12.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимус ,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Страх , а ?

    21:07 12.09.2026

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