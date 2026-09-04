Ескалация в Украйна: Рекордни боеве и дипломатически совалки

Ситуацията в Украйна остава критична в ранните часове на 4 септември 2026 г. През изминалото денонощие страната бе подложена на интензивни комбинирани атаки, а на фронтовата линия се отчита рекордна активност.

Пострадали и разрушения в Киев и Кропивницки

В столицата Киев руските удари с реактивни безпилотни летателни апарати продължиха през целия ден. Кметът на града Виталий Кличко съобщи в официално изявление, цитирано от Украинска правда, че общо 13 души са ранени в различни райони на града. Един от дроновете е поразил девететажна жилищна сграда в Голосеевския район, причинявайки мащабен пожар.

В същото време руски дрон порази многоетажна жилищна сграда и в град Кропивницки. Ръководителят на Кировоградската областна военна администрация Андрей Райкович потвърди за агенция РБК-Украйна, че има един пострадал гражданин, който е хоспитализиран, като са нанесени сериозни щети по покривната конструкция на блока.

Ожесточени сблъсъци на фронта и удари по енергетиката

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитирани от агенция Интерфакс-Украйна, за изминалото денонощие са фиксирани почти 200 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение, което превръща деня в един от най-интензивните от началото на месеца.

Паралелно със сухопътната офанзива, Русия атакува и стратегическата инфраструктура на Украйна. Обект на ударите станаха добивните предприятия на „Нафтогаз“ и по-конкретно активи на компанията „Укрнафта“ в Сумска област. От пресцентъра на „Нафтогаз“ съобщиха за икономическото издание epravda.com.ua, че е повредено важно производствено оборудване, но благодарение на навременното евакуиране на служителите в укритията, няма загинали или ранени работници.

Дипломатически совалки: Мирната мисия на Доналд Тръмп

На фона на ескалацията, президентът на Украйна Володимир Зеленски направи ключово дипломатическо изявление в своето вечерно обръщение, отразено от изданието Медуза. Зеленски анонсира, че представители на американския президент Доналд Тръмп — по-конкретно Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — ще проведат срещи на високо равнище както в Москва, так и в Киев в близките дни.

„Имаме предварителни дати и потвърждение от тяхна страна. Изключително важно е Америка да запази активната си роля в търсенето на мирно решение“, подчерта украинският държавен глава.