Новини
Свят »
Украйна »
Ескалация в Украйна: Рекордни боеве и дипломатически совалки
  Тема: Украйна

Ескалация в Украйна: Рекордни боеве и дипломатически совалки

4 Септември, 2026 03:25, обновена 4 Септември, 2026 03:30 918 8

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • боеве-
  • разрушения-
  • жертви

Масирани удари с дронове и тежки боеве по фронта бележат ситуацията в Украйна, докато екипът на Тръмп подготвя ключови мирни преговори в Киев и Москва

Ескалация в Украйна: Рекордни боеве и дипломатически совалки - 1
Снимка: ДСНС-Киев
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична в ранните часове на 4 септември 2026 г. През изминалото денонощие страната бе подложена на интензивни комбинирани атаки, а на фронтовата линия се отчита рекордна активност.

Пострадали и разрушения в Киев и Кропивницки

В столицата Киев руските удари с реактивни безпилотни летателни апарати продължиха през целия ден. Кметът на града Виталий Кличко съобщи в официално изявление, цитирано от Украинска правда, че общо 13 души са ранени в различни райони на града. Един от дроновете е поразил девететажна жилищна сграда в Голосеевския район, причинявайки мащабен пожар.

В същото време руски дрон порази многоетажна жилищна сграда и в град Кропивницки. Ръководителят на Кировоградската областна военна администрация Андрей Райкович потвърди за агенция РБК-Украйна, че има един пострадал гражданин, който е хоспитализиран, като са нанесени сериозни щети по покривната конструкция на блока.

Ожесточени сблъсъци на фронта и удари по енергетиката

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитирани от агенция Интерфакс-Украйна, за изминалото денонощие са фиксирани почти 200 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение, което превръща деня в един от най-интензивните от началото на месеца.

Паралелно със сухопътната офанзива, Русия атакува и стратегическата инфраструктура на Украйна. Обект на ударите станаха добивните предприятия на „Нафтогаз“ и по-конкретно активи на компанията „Укрнафта“ в Сумска област. От пресцентъра на „Нафтогаз“ съобщиха за икономическото издание epravda.com.ua, че е повредено важно производствено оборудване, но благодарение на навременното евакуиране на служителите в укритията, няма загинали или ранени работници.

Дипломатически совалки: Мирната мисия на Доналд Тръмп

На фона на ескалацията, президентът на Украйна Володимир Зеленски направи ключово дипломатическо изявление в своето вечерно обръщение, отразено от изданието Медуза. Зеленски анонсира, че представители на американския президент Доналд Тръмп — по-конкретно Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — ще проведат срещи на високо равнище както в Москва, так и в Киев в близките дни.

„Имаме предварителни дати и потвърждение от тяхна страна. Изключително важно е Америка да запази активната си роля в търсенето на мирно решение“, подчерта украинският държавен глава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    4 2 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп е сатанист.

    04:11 04.09.2026

  • 2 Гуня

    10 3 Отговор
    Иде зима и укропития ще квичи заради златните тоалетни и ми6

    04:19 04.09.2026

  • 3 Фен

    6 3 Отговор
    Зе реши да срине Русия за 40 дни. Мерц се въодушеви, видя шанс да поостане на власт. Украинците също са доволни - видяха как са живели хората преди индустриалната революция.

    04:23 04.09.2026

  • 4 Оня

    3 1 Отговор
    Зеле беше рекъл нещо за хиляда дрона на ден!? Само дето не уточни в коя посока! Щеше да е смешно ако не беше тъжно! На тоя брашното наистина му е изпилило акъла! Мерц бившия служител на бляк рок ( според мен настоящ) си къса ризите да брани инвестициите им! Ама нещо не му се получава! Кайчето се припотява при мисълта че ще излезнат врътките с откраднатите милиони дето ги препра през родната и Естония! А за акушерката няма да ми стигне един час да пиша! Тръмпоча ще ги( ни) издои иска си парите дето сенилния ги хариза! А в малобритания премиерите май са на изчерпване! Със всеки следващ затъват все повече и повече! Пакистанците там си разиграват коня като у дома си! А микрончо вече е аут ,Льо Пен идва както Вайдел в Германия! Общо взето картинката е трагедия за лаещите! ГРОСМАЙСТОРА Е ЕДИН!

    Коментиран от #8

    04:45 04.09.2026

  • 5 Зеления път

    2 0 Отговор
    Зеленото се чуди коя гора да хваща.

    Коментиран от #6, #7

    04:47 04.09.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления път":

    В същата!

    04:51 04.09.2026

  • 7 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления път":

    Балкана да хваща

    04:56 04.09.2026

  • 8 Коалицията на желаещите фашизъм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    направо ни закопа! Цените станаха двойни след конфронтацията и намесата във вътрешните работи на Русия. Искат да продават колите си за десетки хиляди евро, а Русия да им подарява своя нефт, природен газ, дървесина, минерални торове и метали. От Европа освен коли нищо не може да се купи, а хубави коли предлагат Китай, Япония и Южна Корея. Европа се самоизолира. А сега и на САЩ дължат стотици милиарди за помощта на украинската хунта.

    04:57 04.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания