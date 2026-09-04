Ескалация в Украйна: Рекордни боеве и дипломатически совалки

Ситуацията в Украйна остава критична в ранните часове на 4 септември 2026 г. През изминалото денонощие страната бе подложена на интензивни комбинирани атаки, а на фронтовата линия се отчита рекордна активност.
Пострадали и разрушения в Киев и Кропивницки
В столицата Киев руските удари с реактивни безпилотни летателни апарати продължиха през целия ден. Кметът на града Виталий Кличко съобщи в официално изявление, цитирано от Украинска правда, че общо 13 души са ранени в различни райони на града. Един от дроновете е поразил девететажна жилищна сграда в Голосеевския район, причинявайки мащабен пожар.
В същото време руски дрон порази многоетажна жилищна сграда и в град Кропивницки. Ръководителят на Кировоградската областна военна администрация Андрей Райкович потвърди за агенция РБК-Украйна, че има един пострадал гражданин, който е хоспитализиран, като са нанесени сериозни щети по покривната конструкция на блока.
Ожесточени сблъсъци на фронта и удари по енергетиката
По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитирани от агенция Интерфакс-Украйна, за изминалото денонощие са фиксирани почти 200 бойни сблъсъка по цялата линия на съприкосновение, което превръща деня в един от най-интензивните от началото на месеца.
Паралелно със сухопътната офанзива, Русия атакува и стратегическата инфраструктура на Украйна. Обект на ударите станаха добивните предприятия на „Нафтогаз“ и по-конкретно активи на компанията „Укрнафта“ в Сумска област. От пресцентъра на „Нафтогаз“ съобщиха за икономическото издание epravda.com.ua, че е повредено важно производствено оборудване, но благодарение на навременното евакуиране на служителите в укритията, няма загинали или ранени работници.
Дипломатически совалки: Мирната мисия на Доналд Тръмп
На фона на ескалацията, президентът на Украйна Володимир Зеленски направи ключово дипломатическо изявление в своето вечерно обръщение, отразено от изданието Медуза. Зеленски анонсира, че представители на американския президент Доналд Тръмп — по-конкретно Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — ще проведат срещи на високо равнище както в Москва, так и в Киев в близките дни.
„Имаме предварителни дати и потвърждение от тяхна страна. Изключително важно е Америка да запази активната си роля в търсенето на мирно решение“, подчерта украинският държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
04:11 04.09.2026
2 Гуня
04:19 04.09.2026
3 Фен
04:23 04.09.2026
4 Оня
Коментиран от #8
04:45 04.09.2026
5 Зеления път
Коментиран от #6, #7
04:47 04.09.2026
6 Дзак
До коментар #5 от "Зеления път":В същата!
04:51 04.09.2026
7 Мухахаха
До коментар #5 от "Зеления път":Балкана да хваща
04:56 04.09.2026
8 Коалицията на желаещите фашизъм
До коментар #4 от "Оня":направо ни закопа! Цените станаха двойни след конфронтацията и намесата във вътрешните работи на Русия. Искат да продават колите си за десетки хиляди евро, а Русия да им подарява своя нефт, природен газ, дървесина, минерални торове и метали. От Европа освен коли нищо не може да се купи, а хубави коли предлагат Китай, Япония и Южна Корея. Европа се самоизолира. А сега и на САЩ дължат стотици милиарди за помощта на украинската хунта.
04:57 04.09.2026